Kommentar zur Kickers Offenbach: Aus rührendem Plot wird ein abstoßender

Von: Jörg Moll

Ex-Kapitän Sebastian Zieleniecki will den OFC trotz eines noch bis 2025 gültigen Vertrages verlassen und nach Polen zurückkehren. © hübner

Kickers Offenbachs wochenlang „krankgeschriebener“ Ex-Kapitän Sebastian Zieleniecki taucht plötzlich auf. Ein Kommentar von OP-Sportchef Jörg Moll.

Lange Zeit war es eine traurige, aber halbwegs nachvollziehbare Geschichte, die Sebastian Zieleniecki, der ehemalige Kapitän des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, schrieb. Weil seine Familie über Heimweh klagte, hatte er trotz Vertrag bis Sommer 2025 seine Wohnung in Offenbach gekündigt und den Heimweg nach Polen angetreten. Nach sechs Wochen mit fortwährenden Krankmeldungen offenbart sich der hässliche Aspekt der Geschichte: Zieleniecki schlägt unvermittelt beim Training auf, will so das drohende Gehaltsdefizit bei Fortzahlung der Berufsgenossenschaft umgehen.

Was nun folgt, ist nicht mehr rührend, sondern offenbart das abstoßende Gehabe einer moralfreien Branche. Ein lange hoch angesehener Profi entweiht sich selbst für den maximalen Profit. Sprich: Ablösefrei zu einem Verein gehen zu können – und am Ende in einem halben Jahr irgendwo im deutschen Profifußball aufzutauchen. Zieleniecki, das ist anzunehmen, denkt sich das Ganze nicht alleine aus, wird von Beratern gesteuert, denen Verträge immer dann egal sind, wenn sie ihnen nicht mehr in den Kram passen.

Es deutet vieles darauf hin, dass Zieleniecki mit dem widerlichen Spiel Erfolg haben wird. Der Pole blockiert Etatmittel, die der OFC für einen Stürmer benötigt. Das Kapitel Zieleniecki wird also schnell, aber hässlich enden.