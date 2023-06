Kommt Ballmert zum OFC? Peters wohl kein Thema

Von: Christian Düncher

Teilen

Werden wohl keine Mitspieler: Cas Peters (Mitte) und das OFC-Duo Björn Jopek (links) und Jayson Breitenbach. Der Torjäger des FSV Frankfurt wird unter anderem bei Alemannia Aachen als möglicher Zugang gehandelt. © Hübner

Wer kommt zum Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach? Wer wird den Verein noch verlassen? Wenige Tage vor Beginn der Saisonvorbereitung brodelt auch beim OFC die Gerüchteküche. Fakt ist: In einem Mannschaftsteil stellt sich der Verein komplett neu auf.

Offenbach – In dieser Woche will der Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach den Dauerkartenverkauf für die kommende Saison starten und weitere Zugänge vermelden. Klar ist, dass sich der OFC auf der Torhüter-Position komplett neu aufstellen wird. David Richter (TSV 1860 München) und Michael Zadach haben keinen neuen Vertrag erhalten, Maximilian Engl (Vertrag bis 2024) darf den Verein verlassen.

Aus der U21 wurde Marcel Jonetzko (19) hochgezogen, als Nummer drei. Kommen sollen ein erfahrener Stammtorwart sowie ein Herausforderer, der unter die U23-Regel fällt.

Auch im Sturm muss der OFC nachlegen. Cas Peters, der vergangene Saison für den FSV Frankfurt 22 Mal getroffen hatte und damit Torschützenkönig der Liga war, ist unseren Informationen zufolge kein Kandidat mehr. Er soll bereits seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr zu den Kickers haben.

Ein Name, der sich hartnäckig in der Gerüchteküche hält, ist Markus Ballmert. Der erfahrene Rechtsverteidiger (29) ist in Frankfurt geboren. Sein Vertrag beim Drittligisten SV Meppen läuft aus.

Von Christian Düncher