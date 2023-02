„Kontinuität auch nach Niederlagen leben“

Von: Jörg Moll

Matthias Georg © -

Matthias Georg hat bei seiner ersten Rede bei der Mitgliederversammlung der Offenbacher Kickers bedächtige, aber klare Worte gewählt.

Offenbach – Seine Premiere bei der Mitgliederversammlung der Offenbacher Kickers ordnete Matthias Georg sachlich ein. „Ich fand die Stimmung harmonisch und stimmig“, sagt der Geschäftsführer der Profi GmbH, der über ein strukturelles Minus in Höhe von 1,048 Millionen Euro zum Jahresabschluss am 30. Juni 2022 berichtet, aber auch mit der Vertragsverlängerung von Leistungsträger Jayson Breitenbach gepunktet hatte.

Das Präsidium habe sehr transparent die Situation beim Fußball-Regionalligisten dargelegt, lobte Georg. Mit dem von den Mitgliedern mit überwältigender Mehrheit abgesegneten Anteilsverkauf, der 695 000 Euro in die Kassen spülen wird, wird auch sein Arbeiten erleichtert. „Für mich ist das in Sachen Planungssicherheit natürlich wichtig“, meinte er. Die Verlängerung mit Abwehrspieler Breitenbach wertet er als wichtiges Signal nach innen und außen: „Es zeigt, dass wir Leistungsträger halten können.“ Und es bestätige, dass es gelingen kann, jungen, ambitionierten Akteuren Wege aufzuzeigen, wie sie mit dem OFC nach oben kommen können.

Georg, seit Ende Mai 2022 Geschäftsführer, wählte bei seinem ersten Auftritt auf der Mitgliederversammlung bedächtige, aber doch klare Worte. „Wir dürfen nicht jedes Mal nach einer halben Saison alles in Frage stellen“, rief er den Mitgliedern zu. In seinen ersten neun Monaten beim OFC habe er lernen müssen, wie sehr eine negative Wucht, die der Klub auszulösen imstande ist, „eine Mannschaft hemmen kann“.

Im VIP-Raum des Stadions habe er in Gesprächen mit den Mitgliedern den Wunsch nach Kontinuität verspürt. „Wichtig wird aber sein, dass wir das auch nach einer Niederlage weiter leben“, betonte er. Seinen Beitrag dazu dokumentierte er mit der Bekanntgabe des Kaders, der über die Saison hinaus unter Vertrag steht. Inklusive Jayson Breitenbach stehen bereits 17 Akteure unter Vertrag. „Wir wollen etwas aufbauen“, erklärte er. Und mit diesem Stamm, zu dem Leistungsträger wie Kapitän Sebastian Zieleniecki, Maximilian Rossmann, Ronny Marcos, Björn Jopek oder eben Breitenbach gehören, sei eine starke Basis vorhanden. Weitere Gespräche folgen in den nächsten Wochen. Die Prämisse für den Sommer lautet: punktuell verstärken, nicht komplett umbauen wie zu Beginn seiner Amtszeit.

Am Tag nach der Mitgliederversammlung hakte Georg den nächsten Punkt auf seiner To-Do-Liste ab. Einen Tag vor Fristende am 1. März schickte er die Bewerbung für die 3. Liga ab. „Wir haben konservativ geplant“, betonte er, ohne ins Detail zu gehen. Erste Antworten vom DFB sind bis 20. April zu erwarten. Endgültig alle Auflagen erfüllt sein müssen am 7. Juni. Wohlwissend, dass bis dahin längst klar sein könnte, dass die Realität dann weiterhin Regionalliga Südwest heißt.

