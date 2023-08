Bei Kickers Offenbach ist noch vieles Kopfsache

Von: Christian Düncher

Noch mehr sorgen in der Defensive der Offenbacher Kickers? Linksverteidiger Ronny Marcos (hinten) und Sechser Jayson Breitenbach (vorne) beendeten das Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (1:1) angeschlagen. © Hübner

Durch den Ausfall von Kapitän Maximilian Rossmann habe Kickers Offenbach auch Mentalität verloren, sagt Sport-Geschäftsführer Christian Hock. Er arbeitet an zwei Zugängen.

Offenbach – Die ersten zwei (verlorenen) Spiele dieser Saison hatte Christian Neidhart noch als Teil der Vorbereitung abgehakt. Drei Partien und sieben Punkte später befinden sich die Offenbacher Kickers dem Trainer zufolge noch immer in einem Entwicklungsprozess. Das sieht auch Christian Hock, der Geschäftsführer Sport, so. Der Prozess wird aber erschwert durch personelle und bisweilen auch mentale Probleme. Um diese zu lösen, arbeitet Hock in der Endphase der Transferperiode an der Verpflichtung zweier Spieler.

„Der Sturm ist ein Mannschaftsteil, in dem uns sicher etwas fehlt“, sagt Hock, „das ist allen bewusst. Es muss jedoch auch allen bewusst sein, dass es schwer ist, einen passenden Stürmer zu finden.“ Den Vorwurf, dass man sich zu spät auf die Suche begeben habe, will der 53-Jährige nicht auf sich sitzen lassen: „Wir waren uns von Anfang an der Stürmer-Problematik bewusst.“ Zumal in Dejan Bozic und Philipp Hosiner zwei zentrale Angreifer abgegeben wurden. Niklas Antlitz (vergangene Saison 13 Treffer für Walldorf) war ein Thema, wechselte aber innerhalb der Regionalliga Südwest zu den Stuttgarter Kickers (bislang ein Tor, eine Vorlage). Fünf andere Kandidaten entschieden sich für die 3. Liga.

Neben einem Stürmer ist der OFC noch auf der Suche nach einer Verstärkung für die Defensive, wobei es hier gleich zwei Problemzonen gibt. So klafft auf der Doppel-Sechs seit dem Ausfall von Leon Müller (hat kommende Woche eine Untersuchung, bei der sich zeigen soll, wie gut die Bänderverletzung im Fuß bislang verheilt ist) „eine Lücke“, wie Hock zugibt. Einen so lauf-, zweikampf- und spielstarken Akteur wie den 23-Jährigen haben die Kickers nicht. Julian Albrecht (21) wirkt weiterhin wie ein Suchender, von Almin Mesanovic (19) kann man noch nicht erwarten, dass er diese Rolle ausfüllt, und der zuletzt zweimal fehlende Routinier Björn Jopek (30, Zehenbruch) ist längst keine unumstrittene Stammkraft mehr. Jayson Breitenbach hilft daher derzeit im defensiven Mittelfeld aus. Neidhart sähe den 25-Jährigen jedoch lieber im Abwehrzentrum, als Ersatz für Maximilian Rossmann (Achillessehnenriss), zumal Kristjan Arh Cesen dann wieder den linken Part in der Viererkette übernehmen könnte.

Kommt also ein Innenverteidiger, ein Sechser oder ein Spieler, der auf beiden Positionen einsetzbar ist? „Wir wollen den Kader bestmöglich optimieren“, sagt Hock, betont aber auch: „Maximilian Rossmanns Ausfall ist gravierend. Wir haben dadurch Größe, Robustheit und Mentalität verloren.“ In der Tat schien zuletzt vieles Kopfsache zu sein. Der Patzer, der Noel Knothe beim 1:1 gegen Fulda unterlief, war nicht der erste individuelle Fehler des OFC diese Saison. Nach dem Ausgleich registrierte der Kickers-Coach zudem bei Ballbesitz eine gewisse Angst vor der Niederlage.

„Da kommt sicherlich ein Stück weit der Kopf ins Spiel, weil man wieder anrennen muss – gegen ein Team mit Qualität. Da wählt man lieber den sicheren Weg im Aufbau. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in der zweiten Hälfte dominanter gespielt hätten“, sagt Hock. Aber einige Spieler seien diesen „dominanten Fußball nicht gewohnt“, ergänzt Neidhart. Es habe sich gezeigt, „dass wir noch viel Geduld brauchen“. Für den Trainer gibt es also reichlich zu tun, nicht nur in fußballerischer Hinsicht. „In einer Saison, die bisher so verrückt ist wie diese, muss bis zum Ende der Wille da sein, gewinnen zu wollen“, sagt Neidhart mit Blick auf das späte Siegtor gegen Eintracht Frankfurt II. Hock vermutet hingegen, dass die Spieler eher an die späten Pleiten in den ersten zwei Partien denken. „Wir müssen da hinkommen, dass wir sagen: Wir sind stark genug. Aber das ist ein Prozess.“ Zuletzt entwickelte sich einiges langsam in die richtige Richtung. Beim Vorletzten Schott Mainz soll am Samstag (14 Uhr) die Serie von drei Spielen ohne Niederlage ausgebaut werden.

Geste der Mitspieler freut verletzten Kapitän Auch in rund 300 Kilometern Entfernung war Maximilian Rossmann live dabei. Aus dem Krankenbett in der Schön Klinik in München verfolgte der verletzte Kapitän des OFC per KickersTV das Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (1:1) und postete in den Sozialen Medien unter anderem ein Foto, auf dem seine Mitspieler beim Aufwärmen alle ein Shirt mit der Nummer drei sowie dem Aufdruck „Rossmann“ trugen. Nach der Partie präsentierte Marcos Alvarez dieses Shirt noch mal vor dem Fanblock. Eine schöne Geste, die den kantigen Abwehrrecken offensichtlich gefreut hat. Nach erfolgter Voruntersuchung soll der 28-Jährige, der sich vergangenen Samstag die Achillessehne gerissen hatte, zeitnah operiert werden. Wie lange er ausfällt, ist weiterhin unklar. (cd)