OFC: Ein Talent vor dem Absprung - Krankheitswelle macht die Runde

Von: Christian Düncher

Bei Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach stehen vor dem Test gegen den FC Gießen Fragezeichen hinter dem Einsatz einiger Spieler. Ein Talent, das bereits bei den Profis mittrainiert hat, wird den Verein wohl verlassen.

Offenbach – Am Donnerstag war Christian Derflinger zumindest für einen Augenblick mittendrin statt nur dabei. Anlässlich des 29. Geburtstages des Mittelfeldspielers von Kickers Offenbach ihn die Kollegen auf dem Trainingsplatz umringt und ein bisschen geneckt. Danach verabschiedete sich der Österreicher wieder von der Mannschaft. Der schmerzende Fuß lässt lediglich Individualtraining zu.

Die Sehnenverletzung soll per Spritzentherapie geheilt werden. Alternative wäre, den Fuß längere Zeit ruhigzustellen. Abwarten heißt also die Devise. Von der Reaktion des Körpers wird abhängen, ob Derflinger mit ins Trainingslager (8. bis 16. Februar) reisen kann.

Vincent Moreno Giesel (links) fehlte den Offenbacher Kickers zuletzt krankheitsbedingt, Julian Albrecht trainiert nach kurzer Pause wieder. © Hübner

Beim Testspiel am Samstag (14 Uhr, Wiener Ring) gegen den Hessenligisten FC Gießen wird er definitiv fehlen. Hinter dem Einsatz einiger Kollegen stehen Fragezeichen. Zumal gerade eine Krankheitswelle in der Mannschaft die Runde macht. Jüngstes Opfer: Vincent Moreno. „Das ist zu dieser Jahreszeit nicht ungewöhnlich“, sagte Geschäftsführer Matthias Georg.

OFC: 22-jährige Innenverteidiger wird die Kickers spätestens im Sommer verlassen

Immerhin: Philipp Hosiner ist genesen. Auch Lucas Hermes trainiert wieder, Julian Albrecht ebenfalls. Dominik Wanner sowie Shako Onangolo hatten am Donnerstag hingegen teilweise noch reduziert geübt. U19-Talent Samuel Puth (mit dem Fuß umgeknickt) fehlte zuletzt.

U21-Kapitän Dino Kurbegovic, der auch schon bei den Profis mittrainiert hatte, absolviert ein Probetraining in Österreich. Ihm liegen jedoch auch Anfragen aus Deutschland vor. Tendenz: Der 22-jährige Innenverteidiger wird die Kickers spätestens im Sommer verlassen. (Christian Düncher)

Kickers Offenbachs Geschäftsführer Matthias Georg zeigt sich mit der Transferbilanz zufrieden und hofft, in Mike Feigenspan einen passenden Ersatz für Jakob Lemmer gefunden zu haben. Beide haben in der Regionalliga eine nahezu identische Quote.