Kurzer Weg zum Hessenpokalsieg spornt OFC an

+ © hübner Trainer Sreto Ristic (rechts) würde den OFC gerne in den DFB-Pokal führen. Mathias Fetsch (Mitte) weiß, wie es sich anfühlt, mit den Kickers dort zu spielen. Zu Drittligazeiten war er Favoritenschreck. © hübner

Die Fortsetzung des Hessenpokals ist für den Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach Chance und Ärgernis zugleich. Einerseits ist die Partie am Mittwoch bei Bayern Alzenau eine zusätzliche Belastung, andererseits stünde man bei einem Sieg im Halbfinale und wäre dann nur noch zwei Schritte vom DFB-Pokal entfernt.

Offenbach – Angesichts der ohnehin schon hohen Belastung mit 42 Punktspielen passt Sreto Ristic die Freitagabend beschlossene Fortsetzung des Fußball-Hessenpokals nur bedingt in seinen Plan. Aber der Trainer des Regionalligisten Kickers Offenbach weiß natürlich um die große Chance, die sich für sein Team ergibt. „Wir nehmen es wie es ist und freuen uns, dass wir etwas erreichen können“, betonte der 45-Jährige. „Der Weg ist kurzer als in einer normalen Saison.“

Da die Amateure verzichtet haben, damit die ohnehin unter Beachtung der Corona-Richtlinien in ihren Ligen spielenden Profis im Landespokal weitermachen könnern, steht jetzt nicht das Achtel-, sondern bereits das Viertelfinale an. Mit nur drei Siegen wäre man also für den lukrativen DFB-Pokal qualifiziert. „Wir wollen natürlich, wenn es möglich ist, das Finale ziehen“, sagt Ristic, dessen Team im Cupwettbewerb bereits am Mittwoch (17.30 Uhr) beim FC Bayern Alzenau gastiert, gegen den es in der Liga zwei klare Erfolge (3:0, 3:1) gegeben hatte. „Trotzdem muss jedes Spiel erst mal gespielt werden.“

Am Samstag war der Trainer erst mal glücklich darüber, dass sein Team die Partie gegen Stadtallendorf offenbar ohne weitere Verletzungen überstanden hatte. Heute werde er nachsehen, wer für Mittwoch zur Verfügung steht. Mit einer Entspannung der Personallage ist bis dahin jedenfalls nicht zu rechnen. Lucas Albrecht (Lauftraining) und Maik Vetter (Reha) benötigen noch ein paar Tage. Bei Francesco Calabrese und Vincent Moreno (beide Sprunggelenksverletzung) ist es sogar eine Frage von Wochen. (Von Christian Düncher)