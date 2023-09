Live-Ticker: Kickers Offenbach beim TSV Schott Mainz

Von: Christian Düncher

OFC-Spielmacher Christian Derflinger darf sich Hoffnung darauf machen, in der Partie bei Schott Mainz in die Startelf zurückzukehren. © IMAGO/Roland Sippel - Eibner-Pressefoto

Am 6. Spieltag der Fußball-Regionalligist gastiert Kickers Offenbach bei Schott Mainz und will auf ungewohntem Untergrund seine kleine Serie ausbauen

Nachdem die Offenbacher Kickers in der Fußball-Regionalliga Südwest durch das jüngste 1:1 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz den dritten Sieg in Folge verpasst haben, soll die Englische Woche am Samstag (14 Uhr) mit einem Erfolg beim TSV Schott Mainz abgeschlossen werden. Zehn Punkte aus vier Spielen wären eine Bilanz, mit der man beim OFC durchaus zufrieden sein könnte. Und auf dem Papier stehen die Chancen gut. Aufsteiger TSV Schott Mainz ist Vorletzter und hat diese Saison noch kein Spiel gewonnen. OFC-Trainer Christian Neidhart betonte aber, dass man keinen Gegner an seiner Tabellenposition messen werde. Stattdessen forderte er von seinen Spielern, sich auf die eigene Leistung zu konzentrieren.

Neidhart sieht die Mannschaft weiterhin in einem Prozess. Dieser wird allerdings durch personelle und teilweise auch mentale Probleme erschwert. Gegen Fulda kostete die Kickers zum wiederholten Mal in dieser Saison ein krasser individueller Fehler Punkte. Nach dem Ausgleich zum 1:1 hatte der Trainer zudem das Gefühl, dass die Spieler teilweise „Angst“ hatten. Man müsse wieder mehr Positives einbringen, forderte er. Immerhin: Durch die Verpflichtung von Alexander Sorge (zuletzt Erzgebirge Aue) hat Neidhart eine Alternative mehr in der Defensive. Der 99-malige Drittligaspieler soll den langfristigen Ausfall von Abwehrchef und Kapitän Maximilian Rossmann (Achillessehnenriss) kompensieren.

Kickers Offenbach müssen gegen TSV Schott Mainz auf Kunstrasen ran

Das Spiel gegen Aufsteiger TSV Schott Mainz findet auf der Bezirkssportanlage in Mombach statt, auf Kunstrasen. Das sei ungewohnt, gibt Neidhart zu. Er hatte sein Team zur Vorbereitung auf die Partie zuletzt ebenfalls auf künstlichem Geläuf üben lassen und kündigte an, möglicherweise auch die Aufstellung dem Untergrund anzupassen. Auf Kunstrasen seien bisweilen andere fußballerische Qualitäten gefragt, sagt er und machte Christian Derflinger Hoffnung auf einen Einsatz. Der Spielmacher hatte beim 3:2-Derbysieg gegen Eintracht Frankfurt II den Siegtreffer vorbereitet, danach aber zweimal in Folge nur auf der Bank gesessen.

Ein Wiedersehen gibt es mit Jost Mairose. Der Mittelfeldspieler war nach einer unbefriedigenden Saison beim OFC vor Rundenbeginn zum TSV Schott Mainz zurückgekehrt.

Bislang trafen beide Teams sechsmal aufeinander. Fünfmal siegte der OFC, u.a. auch schon auf dem Kunstrasen in Mombach.

