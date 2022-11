Live-Ticker: Kickers Offenbach empfängt Mainz 05 II

Von: Johannes Skiba

In bestechlicher Form: Björn Jopek von Kickers Offenbach © Gawlik/imago

Am Samstag (5. November) um 14 Uhr spielen die Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest zu Hause gegen die U23 von Bundesligist Mainz 05.

Offenbach – Eigentlich liefen die letzten Wochen für Kickers Offenbach ganz nach Plan. Dreimal in Folge siegte der OFC in der Regionalliga Südwest. Damit katapultierten sich die Offenbacher innerhalb von nur zwei Wochen von Rang 10 auf Platz 4. Mit entsprechend breiter Brust ging es in das Duell mit dem TSV Steinbach am vergangenen Wochenende. Auch wenn Steinbach seinerseits auf dem 2. Platz lag, wussten die Kickers, dass ein Sieg möglich ist. Ab der 55. Minuten führte das Team durch ein Doppelpack von Jopek mit 2:1.

Doch der OFC konnte die hart erarbeitete Führung nicht über die Zeit bringen. Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gab es zunächst den Ausgleichstreffer. In der vierten Minute der Nachspielzeit kam es dann ganz dick. Steinbachs Arif Güclü erzielte auf den letzten Drücker den 3:2-Siegtreffer für Steinbach. Die Siegesserie von Kickers Offenbach riss ausgerechnet gegen den Ex-Verein von Coach Ersan Parlatan. Dennoch steht Offenbach aktuell auf einem passablem 6. Platz.

OFC: Englische Woche in Offenbach

Viel Zeit zum Ausruhen hatten die Truppe von Parlatan aber nicht. Unter der Woche stand bereits die nächste Partie an. Im Achtelfinale des Hessenpokal ging es gegen Hessenligist Türkgücü Friedberg. Der OFC zeigte sich trotz der Spielbelastung frisch und gewann mit 3:1. Somit konnten sich die Kickers schnell rehabilitieren. Auch gegen Friedberg konnte sich Jopek in die Torschützenliste eintragen. Gegen die zweite Garde von Mainz 05 soll am Bieberer Berg ein weiterer Sieg folgen.

Dieses Unterfangen wird allerdings wie schon in Steinbach keine einfache Aufgabe werden. Denn die Mainzer belegen vor dem 15. Spieltag den dritten Tabellenplatz. Seit vier Ligapartien sind die 05er ungeschlagen. Drei Siege und ein Unentschieden lassen die gute Form erahnen. Der Mainzer U23-Coach Jan Siewert sieht trotz des guten Laufs seiner Mannschaft ein schweres Spiel auf sich und das Team zukommen, wie der Trainer auf der Vereinswebsite des Klubs verlauten ließ: „Ich bin stolz darauf, was sich die Jungs bis jetzt erarbeitet haben. Das freut mich sehr und das haben sie sich auch verdient. Jetzt gilt es, die nächste Challenge anzunehmen: Offenbach vor dieser großartigen Kulisse. Ich bin gespannt, was wir für den Lernprozess mitnehmen können.“

Anstoß der Partie zwischen den Kickers Offenbach und Mainz 05 II ist am Samstag, dem 05. November, um 14 Uhr im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach.