Live-Ticker: FSV gleicht im Halbfinale gegen den OFC aus

Von: Florian Dörr, Christian Düncher

Ein Freund der Dreierkette: Jayson Breitenbach (rechts), bremste im Hinspiel FSV-Torjäger Cas Peters. Links: Mittelfeldstratege Björn Jopek, der nach Verletzungspause zurück im Training ist. © Hübner

Im Halbfinale des Hessenpokals empfängt der FSV Frankfurt die Kickers Offenbach. Es geht auch um die Chance auf die Teilnahme im DFB-Pokal. Der Live-Ticker.

Hessenpokal Halbfinale FSV Frankfurt - Kickers Offenbach 1:1 (-:-) Tore 0:1 Hosiner (2.), 1:1 Azaouagh (32.) Karten Gelb: Peters, Khan Agha / -

38. Minute: Rossmann wieder rustikal, diesmal in der gegnerischen Hälfte. Freistoß und eine Ermahnung.

37. Minute: Und wieder der OFC mit einer Chance. Feigenspan bekommt aber im Fünfer nicht genug Druck hinter den Ball. Henin hat ihn.

36. Minute: Die Kickers-Fans stimmen einen OFC-Wechselgesang zwischen Steh- und Sitzbereich an. Der Frankfurter Anhang hinter dem Tor trommelt.

35. Minute: Der nächste Freistoß im Mittelfeld, diesmal für den OFC nach Foul an Vetter

34. Minute: Freistoß für den FSV im Mittelkreis.

32. Minute: Und plötzlich steht es 1:1. Nach einer Ecke trifft Azaouagh per Kopf zum Ausgleich.

31. Minute: Fast die nächste Chance für den OFC, der den Ball erobert und dann schnell umschalten will. Aber Jopeks Pass in die Spitze wird gerade noch abgefangen.

30. Minute: Doppelchance für den OFC: Erst klärt Henin gegen Feigenspan, dann wird eben jener gerade noch am Abschluss/Querpass gehindert.

28. Minute: Fast das 2:0 für den OFC, der sich rechts stark durchspielt. Jopek passt in den Rücken der Abwehr zu Derflinger, dessen Schuss aber geblockt wird. Die folgende Ecke bringt nichts ein

27. Minute: Der nächste Freistoß für den FSV, der nun mehr vom Spiel hat. Aber die Kugel landet direkt bei Engl

25. Minute: Gelbe Karte für den FSV: Khan Agha rauscht in der beschriebenen Szene in Engl hinein und wird verwarnt

25. Minute: Engl sorgt mit einem Fehlpass selbst für Gefahr. Der FSV versucht es mit einem Steilpass. Engl ist zur Stelle und bügelt den Fehler aus.

24. Minute: Freistoß FSV: Der Ball kommt eher zufällig zu Peters, der sich am langen Pfosten etwas abgesetzt hatte und aus zehn Metern sofort abzieht. Die Kugel verfehlt das Tor aber deutlich.

22. Minute: Ecke FSV - auf den kurze Pfosten. Hosiner klärt per Kopf und bleibt liegen. So kurios es klingt: Er hat sich wohl bei der Abwehraktion verletzt, kann aber weitermachen.

21. Minute: Übrigens: Sollte es nach Ende der regulären Spielzeit unentschieden stehen, geht es direkt mit Elfmeterschießen weiter.

20. Minute: Gelbe Karte für den FSV: Torjäger Peters steigt in der eigenen Hälfte heftig gegen Vetter ein und wird verwarnt.

19. Minute: Freistoß FSV aus dem Mittelfeld. Aber die Kickers klären per Kopf.

16. Minute: Freistoß OFC. Geblockt. Aber die Kickers setzen nach und versuchen es zweimal aus der Distanz. Erst wieder geblockt, dann zu unplatziert. Der Ball kommt direkt auf Hanin.

14. Minute: Ein klassischer Vetter: Erst schüttelt er mit Körpereinsatz einen Gegenspieler ab, dann nimmt er den Pressschlag. Aber es gibt Einwurf für den FSV. Der OFC-Routinier und -Publikumsliebling spielte einst für die Bornheimer.

13. Minute: Nun rutscht auch ein Frankfurter weg. Der FSV bleibt aber dran, ehe der auffällige Rossmann rustikal per Grätsche klärt.

11. Minute: Rossmann geht auf Höhe der Mittellinie dazwischen. Hosiner und Garcia versuchen es über die linke Seite. Aber dann wird Offensivfoul gepfiffen. Doch kurz drauf wieder der OFC, diesmal über die rechte Seite. Feigenspan bringt den Ball scharf in den Fünfer, wo es Hosiner artistisch versucht, aber den den Ball nicht trifft.

10. Minute: Aktuell stört nur Hosiner in der Frankfurter Hälfte. Die restlichen OFC-Spieler erwarten den FSV, der es nun mit einem langen Ball versucht. Abseits.

8. Minute: Kleine Drangphase des FSV, aber kein Durchkommen.

7. Minute: Der OFC aktuell in Unterzahl, weil der eben ausgerutschte Feigenspan das Schuhwerk wechselt.

6. Minute: Nächster Versuch des FSV, wieder passen die Kickers auf. Vetter spitzelt Azaouagh den Ball vom Fuß.

5. Minute: Wie reagiert der FSV? Die Frankfurter nun erstmals tief in der Offenbacher Hälfte. Aber die Kickers stören gut und erobern den Ball. Der Konter bringt aber nichts ein, weil Feigenspan in der Mitte beim Querpass von Garcia wegrutscht.

2. Minute: TOOOOOOOR - für den OFC. Vetter erobert den Ball und nimmt Derflinger mit. Über Garcia landet der Ball bei Hosiner, der seinen Gegenspieler im 16er aussteigen lässt und die Kugel humorlos in die Maschen haut - 0:1. Traumstart für die Kickers

1. Minute: Los geht‘s. Der Ball rollt. Und gleich die erste Ecke - für den OFC. Derflingers Schuss war abgefälscht worden. Er versucht es direkt: Aufs Tornetz.

19:02 Uhr: Ein Blick auf die Tribüne: Bernd Reisig ist natürlich da. Zudem Michael Dämgen und Karl-Heinz Volz

19:01 Uhr: Die Teams betreten den Rasen: Der FSV in Blau, der OFC in Weiß. Es ist angerichtet. Auch das Wetter hält (noch). Es ist wolkig, aber trocken.

18:58 Uhr: Für beide Teams könnte heute schon eine (Vor-)Entscheidung in Sachen DFB-Pokal fallen: Sollte sich der SV Wehen Wiesbaden im zweiten Halbfinale gegen den TSV Steinbach Haiger durchsetzen und die Drittligasaison unter den Top Vier beenden, wäre der Finalgegner automatisch für den nationalen Cup-Wettbewerb qualifiziert. Aber wie sagte Kaminski dazu: „Das sind viele Konjunktive.“

18.57 Uhr: Der Gästeblock hinterm Tor ist gut gefüllt, allerdings nicht ganz so gut wie beim Ligaspiel hier Anfang März. Damals hatte der OFC durch ein spätes Tor von Breitenbach 1:0 gewonnen.

18.55 Uhr: Und so wollen die Teams spielen. Beim OFC fällt Dejan Bozic (Fieber) kurzfristig aus. Zudem fehlen die verletzten David Richter, Jayson Breitenbach und Jost Mairose. Trainer Alfred Kaminski hat im Vergleich zum jüngsten 0:1 gegen Stuttgart II drei Wechsel in der Startelf vorgenommen: Maximilian Rossmann, Björn Jopek und Mike Feigenspan beginnen anstelle von Breitenbach, Julian Albrecht und Lucas Hermes.

18:45 Uhr: Willkommen beim Live-Ticker. Wir berichten heute vom Hessenpokal-Halbfinale zwischen den Regionalliga-Rivalen FSV Frankfurt und Kickers Offenbach. Der OFC ist Rekord-Pokalsieger und hat beide Ligaduelle gewonnen. Allerdings: Die Bornheimer sind das beste Team der Rückrunde und stehen in der Tabelle inzwischen vor dem seit fünf Spielen sieglosen Nachbarn.

Frankfurt/Offenbach - Die Stimmung könnte unterschiedlicher nicht sein. Die einen, der FSV Frankfurt, sind seit acht Ligaspielen ungeschlagen und haben sich in der Regionalliga Südwest auf Rang vier vorgekämpft. Die anderen, die Kickers Offenbach, stehen seit fünf Spielen ohne Dreier in der Liga da, haben gerade einen Wechsel auf der Trainerbank hinter sich. Nun treffen beide Teams am Dienstag (25. April) im Hessenpokal aufeinander. Anstoß ist um 19 Uhr in der PSD Bank Arena.

Und es geht um einiges. Zum einen natürlich um die Möglichkeit eines Titelgewinns. Zum anderen aber auch um die Chance auf die Teilnahme im DFB-Pokal. Denn dort zieht der Gewinner des Hessenpokals automatisch in die erste Runde ein. Das ist freilich sowohl beim FSV Frankfurt als auch bei den OFC das Ziel.

FSV Frankfurt gegen Kickers Offenbach im Hessenpokal: Reicht schon ein Sieg für Teilnahme am DFB-Pokal?

Eventuell reicht aber auch schon die Finalteilnahme im Hessen-Wettbewerb - also ein Sieg am heutigen Abend - für die Teilnahme am lukrativen DFB-Pokal. Denn: Im anderen Halbfinale am Mittwoch (26. April) trifft Wehen Wiesbaden auf Steinbach. Die Hauptstädter stehen aktuell in der dritten Liga auf dem zweiten Platz. Beenden sie die Saison unter den ersten vier, sind über diesen Weg für den DFB-Pokal qualifiziert. Folge: Der Finalgegner im Hessenpokal könnte auch teilnehmen.

FSV Frankfurt gegen Kickers Offenbach im Hessenpokal: OFC zuletzt mit Siegen in direkten Duellen

Spricht nach den letzten Ergebnissen nun im Hessenpokal-Kracher zwischen dem FSV Frankfurt und den Kickers Offenbach alles für die Bornheimer? Mitnichten. Die beiden Begegnungen in der Regionalliga Südwest konnte der OFC mit 3:1 auf dem Bieberer Berg sowie mit 1:0 am Bornheimer Hang jeweils für sich entscheiden. Zudem meint Kickers-Interimstrainer Alfred Kaminiski nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen: „Ich glaube, dass die Köpfe frei sind.“

Derweil gilt es für die Kickers Offenbach, insbesondere auf Cas Peters aufzupassen. Mit 18 Saisontoren ist er Toptorschütze der Regionalliga Südwest. Doch auch Stürmer Jake Hirst dürfte beim Wiedersehen mit seinem Ex-Club besonders motiviert sein.