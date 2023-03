OFC im Derby beim FSV Frankfurt: Breitenbach trifft in letzter Minute zum Sieg

Von: Sascha Mehr, Christian Düncher

Kickers Offenbach trifft auf den FSV Frankfurt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Kickers Offenbach gewinnt in der Regionalliga Südwest das „kleine Mainderby“ beim FSV Frankfurt durch ein Last-minute-Tor mit 1:0 und startet damit erfolgreich in die Restsaison. Unser Liveticker zum Nachlesen...

21. Spieltag FSV Frankfurt - Kickers Offenbach 0:1 (0:0) Tore 0:1 Breitenbach (90.+5) Karten Gelb: Awassi, Farouk, Ünlücifci / Rossmann, Mesanovic

+++ Abpfiff: Und dann ist Schluss. Der Referee pfeift die Partie nach dem Tor noch mal an, aber kurz darauf ab. Parlatan spurtet los -zu Torschütze Breitenbach. „Gegen Kickers kann man mal verlieren“ ertönt aus dem OFC-Block.

90.+5 Minute: TOOOOOOOR - Breitenbach macht‘s. Nach Zuspiel von Wanner haut er das Ding in den Winkel

90.+2 Minute: Und wieder brennt es lichterloh im OFC-Strafraum. Aber Marcos rettet auf der Linie.

90.+1 Minute: Wechsel beim FSV: Hupfauf für Reutter

90.+1 Minute: Gelbe Karrte für den FSV: Farouk

90. Minute: Vier Minuten gibt es obendrauf.

89. Minute: Riesenglück für den OFC. Die Kickers verlieren in der eigenen Hälfte den Ball. Peters ist alleine vor dem Tor, aber schießt drüber. Normalerweise lässt sich der FSV-Torjäger so eine Chance nicht entgehen.

88. Minute: Noch mal Freistoß für den OFC im Mittelfeld nach Foul an Onangolo. Der Ball landet über Umwege bei Wanner, der 18 Meter vor dem Tor mehrfach antäuscht und Haken schlägt, bis der FSV klärt.

86. Minute: Wechsel beim OFC: Hosiner kommt für Saric

85. Minute: Wanner im Pech, der Ball springt von seinem Fuß ins Toraus

84. Minute: Glück für den OFC: Nach einem Abschlag verschätzt sich Zieleniecki, aber Richter pariert gegen Falaye. Ecke. Die bringt nichts ein.

83. Minute: Noch mal der OFC mit einem Abschluss. Geblockt. Ecke.

82. Minute: Wechsel beim FSV: Falaye kommt für Boutakhrit

81. Minute: Doppelwechsel beim OFC: Wanner und Garcia kommen für Rossmann und Albrecht

80. Minute: Flanke FSV, Peters per Kopf. Drüber.

76. Minute: Der starke Breitenbach bereinigt wieder mal eine Situation.

75. Minute: Beim OFC macht sich Wanner für seine Einwechslung bereit. Auch Garcia wird kommen

73. Minute: Auf der Gegenseite muss Hermes das 1:0 machen. Nach einem Frankfurter Fehler im Aufbau legt Albrecht quer, Hermes hat eigentlich nur noch Hanin vor sich und schießt den FSV-Keeper an. Unglaublich. Er hätte sich die Ecke quasi aussuchen können.

72. Minute: Und wieder der FSV. Nach Ballverlust der Kickers geht es schnell. Peters trifft aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz.

70. Minute: Nachdem gleich mehrere Offenbacher nicht richtig hingehen, verlagert der FSV mit einem langen Pass das Spiel auf die linke Seite. Der aufgerückte Außenverteidiger zieht aus 16 Metern volley ab, einen Meter rechts vorbei

67. Minute: Gelbe Karte für den OFC: Mesanovic wird verwarnt. Der folgende Freistoß landet im Toraus

66. Minute: Wechsel beim OFC: Onangolo kommt für Moreno

65. Minute: Wieder der OFC. Hermes legt mit dem Rücken zum Tor in die Mitte, wo Marcos zum Flugkopball ansetzt, aber ein Frankfurter klärt.

63. Minute: Nun verschätzt sich Hanin fast und klärt mit Mühe zur Ecke. Diese bringt aber nichts ein

62. Minute: Wechsel beim FSV: Sannomiya kommt für Del Vecchio

61. Minute: Gute Ballstafette der Kickers, aber dann unterläuft Marcos relativ unbedrängt ein Fehlpass. Das rächt sich fast. Der FSV schaltet schnell über seine linke Seite um. Aber die Kickers klären die Hereingabe.

60. Minute: Saric versucht es aus der Distanz, aber Hanin taucht ab und hat den zu schwach geschossenen Ball

58. Minute: Nun fordert Hermes zaghaft Elfmeter, aber das war zu wenig.

56. Minute: Das muss die Offenbacher Führung sein. Albrecht legt im 16er clever quer. Feigenspan scheitert zunächst an Hanin und setzt den Nachschuss dann an den Pfosten.

53. Minute: Moreno als letzter Mann im Laufduell mit Boutakhrit - beide Zerren. Aber der Offenbacher erhält den Freistoß. Den führt Breitenbach schnell aus. Aber Feigenspann kann den Ball nicht kontrollieren, er stand zudem im Abseits.

50. Minute: Offizielle Zuschauerzahl: 6426. „Ohne Kickers wäre hier gar nichts los“ ertönt aus dem Gästeblock

49. Minute: Freistoß OFC. Aber der Trick misslingt. Auch der zweite Versuch wird geklärt

47. Minute: Die erste Aktion der zweiten Hälfte gehört den Gastgebern. Ecke, aber geklärt. Die Kugel kommt zurück. Richter bereinigt die Situation mit der Faust.

46. Minute: Und weiter geht‘s - mit Anstoß FSV

46. Minute: Wechsel beim OFC: Winter-Zugang Mike Feigenspan kommt für Bozic

+++ Halbzeit: Nach 45 intensiven Minuten ist Pause. Der OFC hatte die etwas bessere Anlage und tauchte auch öfter vor dem Tor auf. Auf der Gegenseite wurde es zumeist nach Offenbacher Fehlern ansatzweise gefährlich. Rossmann brachte Richter per Rückpass in Not und der OFC-Torwart trat später am Ball vorbei. Für die Kickers hatte Hermes (auf der Distanz aufs Tornetz) die beste Chance. Rossmann köpfte einmal drüber und als die Kugel nach Zielenieckis Kopfball im Tor lag, entschied der Schiedsrichter auf Offensivfoul

45. Minute: Bozic setzt sich am rechten Flügel durch. Seine Flanke landet aber im Aus. Dann ist Halbzeit.

43. Minute: Ecke für den OFC, herausgeholt von Moreno. Der Ball liegt im Tor, die Gästefans jubeln. Aber der Schiedsrichter entscheidet auf Foul. Hanin war mit den Händen am Ball, als Zieleniecki köpfte. Richtig entschieden. Es gibt auch keine Proteste

41. Minute: OFC-Trainer Ersan Parlatan macht den Schiedsrichter darauf aufmerksam, dass die Frankfurter zum wiederholten Mal den Ellenbogen eingesetzt haben. Der Referee nickt lediglich.

40. Minute: Gutes Direktpassspiel der Kickers. Aber am Ende rutscht Saric der Ball beim Flanken aus dem Lauf ab und die Kugel landet hinter dem Tor.

38. Minute: Doppelchance für den OFC. Erst pariert Hanin einen Distanzschuss. Der Abpraller landet bei Marcos, aber der ballert aus zwölf Metern knapp neben das Tor. Das war mehr drin.

37. Minute: Missverständnis beim FSV. Ein als Zuspiel gedachter Pass landet im Toraus.. Zuvor hatte der auffällige Breitenbach gut agiert und Peters abgelaufen.

35. Minute: Wieder Saric. Diesmal eigentlich mit einer guten Aktion am rechten Flügel. Aber überraschend gibt es keine Ecke, obwohl Knothe zuletzt am Ball war.

33. Minute: Saric mit Licht und Schatten. Erst löst er sich mit einer guten Bewegung vom Gegner, dann wartet er zu lange mit dem Abspiel und wird letztlich entscheidend gestört. Chance vertan.

31. Minute: Freistoß FSV im Mittelfeld. Der Ball kommt hoch in den Offenbacher 16er, Marcos klärt per Kopf.

29. Minute: Jetzt wird es mal auf der Gegenseite gefährlich. Morenos Befreiungsschlag landet bei einem Frankfurter, der aus halblinker Position abzieht. Der Flatterball springt kurz vor Richter auf, der ihn nach vorne prallen lässt, aber im Nachfassen hat.

24. Minute: Nun Freistoß OFC. Der Flankenball landet bei Rossmann, der zum Kopfball kommt. Knapp drüber.

22. Minute: Freistoß FSV von der linken Seite. Der Ball kommt direkt aufs Tor. Richter hat ihn sicher.

21. Minute: Der OFC kontert nach einem Einwurf weit in der eigenen Hälfte. Hermes lässt zu Saric prallen. Der verlagert das Spiel nach links. Moreno flankt auf den langen Pfosten zu Hermes, aber etwas zu weit. Der OFC-Angreifer behauptet aber den Ball. Seine Flanke bringt jedoch nichts ein. Kurz darauf kommt Marcos von halblinks zum Abschluss: Drüber

19. Minute: Gelbe Karte für den OFC: Rossmann ist wieder im Mittelpunkt. Diesmal foult er Peters und wird verwarnt.

18. Minute: Verletzungspause. Rossmann hat den Ellenbogen von Peters ins Gesicht bekommen und muss behandelt werden. Es geht aber weiter für ihn.

16. Minute: Erneut der OFC. Bozic braucht aber im 16er zu lang, um den Ball zu kontrollieren. Chance vertan.

15. Minute: Die erste Viertelstunde ist vorbei. Der OFC ist die aktivere Mannschaft und besser drin im Spiel. Der FSV hält mit Kampf dagegen.

11. Minute: Ein Befreiungsschlag beschert dem FSV fast dessen erste Chance, weil Richter am etwas komisch aufspringenden Ball vorbeischlägt.

9. Minute: Jetzt bringt Rossmann seinen Torhüter mit einem Rückpass in Not. Richter muss sich sputen, um die Kugel noch zu erwischen. Das war riskant.

7. Minute: Hermes versucht es einfach mal aus dem Mittelkreis und hätte Hanin fast überrascht. Der Ball landet auf dem Tornetz

6. Minute: Frankfurts Knothe ist immer noch außerhalb des Spielfeldes. Er muss sein Trikot wechseln, weil es blutverschmiert war.

5. Minute: Der Freistoß wird auf den langen Pfosten geschlagen, aber dort kommt Rossmann nicht richtig dran. Abstoß

4. Minute: Gelbe Karte für den FSV: Für das Foul wird Innenverteidiger Awassi verwarnt.

3. Minute: Wieder der OFC über die rechte Seite. Nach einem Zusammenprall bleiben dort zwei Mann liegen. Dann wird ein Offenbacher unfair gestoppt. Freistoß auf Höhe des 16ers.

2. Minute: Erster guter Angriff des OFC. Hermes hat rechts etwas Platz und passt flach in die Mitte, wo Bozic einen Schritt zu spät kommt.

1. Minute: Anpfiff, der Ball rollt. Die Kickers hatten Anstoß

13.01 Uhr: Die Teams sind auf dem Platz. Der OFC spielt in Weiß, der FSV in Blau.

12.59 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Patrick Kessel aus Norheim im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz.

12.57 Uhr: Für den OFC geht es heute darum, besser in die Restsaison zu starten als im Vorjahr. Damals war der Aufstiegszug nach nur einem Punkt aus den ersten drei Partien frühzeitig abgefahren. Der FSV steht im gesicherten Mittelfeld, hat also etwas weniger Druck. Aber an Einsatz wird es auf beiden Seiten ohnehin nicht hapern. Es geht schließlich auch ums Prestige.

12.55 Uhr: Apropos Fans. Der Gästeblock hinterm Tor ist ordentlich gefüllt. Dort stehen etwas mehr Anhänger als auf der Gegenseite, wo die Bornheimer zu Hause sind. Mehr als 1300 Gästekarten wurden verkauft.

12.53 Uhr: Der etwas aufgedrehte FSV-Stadionsprecher stellt die Startelf der Gastgeber vor. Man kennt das Prozedere ja: Er ruft den Vornamen. Aber die Nachnamen versteht hier keiner, auch weil die OFC-Fans alle FSV-Spieler einer Familie zuordnen. Auch das ist bekannt. Insofern verzichten wir auf weitere Details.

12.52 Uhr: Die Teams sind in der Kabine. Und das ist auch besser so. Der Platz wird noch mal gewässert - bei geühlten null Grad.

12.51 Uhr: Das Hinrundenspiel gewann der OFC übrigens mit 3:1. Die Kickers-Torschützen Wanner (2) und Jopek sitzen allerdings heute zunächst nur auf der Bank

12.50 Uhr: Ein Blick auf die OFC-Ersatzbank: Engl, Zitzelsberger, Hosiner, Feigenspan, Balic, Jopek, Wanner, Onangolo, Garcia

12.46 Uhr: Der OFC startet unverändert im Vergleich zum 1:0-Pokalerfolg vor einer Woche in Fulda. Aber: Björn Jopek und Dominik Wanner, die zuletzt verletzt gefehlt hatten, sind zumindest wieder im Kader.

12.42 Uhr: Willkommen zur etwas ungewöhnlichen Zeit. Das „kleine Mainderby“ zwischen dem FSV Frankfurt und Kickers Offenbach findet heute bereits um 13 Uhr statt. Grund: In der benachbarten Eissporthalle tragen die Löwen Frankfurt heute (um 14 Uhr) ihr letztes Vorrundenspiel in die DEL aus.

Offenbach - Die lange Winterpause hat endlich ein Ende und in der Regionalliga Südwest geht es weiter. Kickers Offenbach ist am 21. Spieltag zu Gast beim FSV Frankfurt. Das Derby wird am Sonntag (5. März) um 13 Uhr am Bornheimer Hang angepfiffen.

OFC ist zu Gast beim FSV Frankfurt

Der OFC steht in der Tabelle der Regionalliga Südwest auf Position fünf und hat acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm. In der zweiten Hälfte der Saison 2022/23 will Kickers Offenbach eine Serie starten, um noch in den Kampf um die Meisterschaft einzugreifen und am Ende den Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen. Dafür dürfen aber nicht mehr viele Ausrutscher hinzukommen, sonst ist der Rückstand nicht aufzuholen.

Die Mannschaft von Cheftrainer Ersan Parlatan verabschiedete sich Mitte Dezember letzten Jahres mit einem 1:0-Heimsieg gegen den FC Rot-Weiß Koblenz in die Winterpause. Das erste Pflichtspiel um Jahr 2023 hat der OFC schon hinter sich. Im Viertelfinale des Hessenpokals gab es einen knappen 1:0-Sieg beim Ligakonkurrenten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

OFC will den Sieg im Derby gegen den FSV Frankfurt

Der FSV Frankfurt, kommender Gegner des OFC, feierte zuletzt einen 3:1-Auswärtserfolg beim KSV Hessen Kassel und erwartet die Kickers mit 30 Zählern auf der Habenseite als Tabellenachter zum Derby. In der Hinrunde gewann Kickers Offenbach das Spiel gegen die Frankfurter mit 3:1. Zweimal Wanner sowie Jopek per Strafstoß erzielten dabei vor 6.735 Fans im Stadion am Bieberer Berg die Treffer der Kickers.

OFC-Spieler Jayson Breitenbach freut sich, dass es weitergeht in der Regionalliga Südwest: „Die Vorfreude ist sehr groß, wie vor jedem Derby. Wir müssen einfach diese Derbyhaltung annehmen, auch wenn es mal unangenehm wird. Wir werden alle alles raushauen und auf dem Platz lassen, dann bin ich mir sicher, dass wir als Sieger vom Platz gehen werden.“

Ersan Parlatan, Cheftrainer des OFC, spürt die Derbystimmung: „Wir hatten eine intensive Trainingswoche, in der wir auch viel Wert auf die Physis gelegt haben. Man merkt bei allen, dem Umfeld, den Spielern, dem Trainerteam, es herrscht Derbystimmung. Die Vorfreude wird größer, wir müssen Willen und Bereitschaft auf den Platz bringen und diese gewisse Gier ausstrahlen. (smr)