Live-Ticker: OFC reist zum Spitzenspiel nach Haiger

Von: Niklas Kirk

Teilen

Es soll weiter gejubelt werden. Der OFC trifft in einem weiteren Spitzenspiel beim TSV Steinbach zu einem Hessen-Duell an. © Medien Service Mueller I Patrick Scheiber

Die Kickers treffen am Samstag (29. Oktober) um 14 Uhr auf den TSV Steinbach Haiger. Der Live-Ticker von op-online ist für Sie vor Ort mit dabei.

14. Spieltag TSV Steinbach Haiger - Kickers Offenbach Tore Karten

Offenbach – Am Samstag (29. Oktober) wollen die Kickers Offenbach ihren Lauf von fünf Spielen ohne Niederlage in der Regionalliga Südwest fortsetzen. Im Spitzenspiel wartet der TSV Steinbach zu einem Hessen-Duell.

Durch den 3:1-Heimsieg am vergangenen Freitag (21. Oktober) gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SSV Ulm konnte der OFC bereits auf den vierten Tabellenplatz vorrücken und den Abstand auf die Ulmer auf 6 Punkte verkürzen. Der TSV Steinbach Haiger steht aktuell noch einen Punkt vor den Kickers auf Platz zwei, punktgleich mit der zweiten Mannschaft von Mainz 05. Für das Team von Pascal Bieler setzte es vergangenen Samstag eine 0:2-Niederlage beim KSV Hessen Kassel.

Live-Ticker: OFC-Coach Parlatan verspürt „riesige Vorfreude“

Den Kickers winkt somit die vielversprechende Aussicht, im direkten Vergleich an den Mittelhessen vorbeizuziehen. OFC-Trainer Ersan Parlatan ist sich indes dem sportlichen Prestige bewusst. „Meine Vorfreude auf dieses Spiel ist riesig, mit dem OFC und Steinbach sind es zwei Spitzenmannschaften der Regionalliga Südwest, die sich oben festbeißen wollen“.

Klar ist allerdings auch, dass eine ebenbürtige Leistung zu der vom vergangenen Freitag gezeigt werden muss, um sich dauerhaft im Aufstiegskampf zu halten. „Wir müssen in jedem Spiel an unser Limit gehen, das müssen wir uns ganz groß auf die To-do-Liste schreiben. Wir haben die letzten beiden Spiele unglaubliche Bereitschaft, Intensität, Mentalität und Willen auf den Platz gebracht und das gilt es jetzt zu bestätigen.“, so Parlatan weiter. (nki)