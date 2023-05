Live-Ticker: So schlägt sich der OFC bei Eintracht Trier

Von: Sascha Mehr

Teilen

Kickers Offenbach ist zu Gast bei Eintracht Trier. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Am letzten Spieltag der Regionalliga Südwest ist Kickers Offenbach zu Gast bei Eintracht Trier. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

34. Spieltag Eintracht Trier gegen Kickers Offenbach -:- (-:-) Tore Karten

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

Offenbach - Die Saison 2022/23 in der Regionalliga Südwest befindet sich auf den Zielgraden. Kickers Offenbach ist am letzten Spieltag zu Gast bei Eintracht Trier. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag (27. Mai) um 14 Uhr im Trierer Moselstadion.

OFC zu Gast bei Eintracht Trier

Vor dem 34. und letzten Spieltag steht Kickers Offenbach mit 52 Punkten auf Platz sieben der Tabelle. Insgesamt eine enttäuschende Saison des OFC, der eigentlich um den Aufstieg in die 3. Liga mitspielen wollte. Dafür war die Mannschaft aber nicht konstant genug und so wird es in der kommenden Spielzeit einen neuen Anlauf geben.

Die laufende Saison will der OFC aber mit einem Sieg abschließen. Bei Eintracht Trier, die bereits als Absteiger in die Oberliga feststehen, gehen die Hessen als Favorit in die Partie. Mit einem Sieg wäre noch der Sprung auf Platz sechs möglich, wenn der FSV Frankfurt gleichzeitig patzen würde. Eintracht Trier feierte zuletzt zwar einen 3:2-Auswärtssieg beim KSV Hessen Kassel, der dem Aufsteiger aber nichts mehr nutzte.

Die Begegnung der Hinrunde konnte Kickers Offenbach mit 2:1 für sich entscheiden. Vor 6.521 Fans auf dem Bieberer Berg erzielten Saric und Hosiner im November letzten Jahres die Tore für den OFC.

OFC will versöhnlichen Abschluss der Saison

OFC-Spieler Björn Jopek will mit einem Erfolg in die Sommerpause gehen: „Du hast immer eine Verpflichtung dem Verein gegenüber deine beste Leistung auf den Platz zu bringen. Es geht vor allem darum uns mit dem richtigen Gesicht zu verabschieden und zu zeigen, dass wir mehr können, als wir häufig in der Rückrunde gezeigt haben.“

Alfred Kaminski, Cheftrainer von Kickers Offenbach, wünscht sich einen versöhnlichen Abschluss der Saison mit einem Sieg: „Zufrieden bin ich, wenn wir nochmal alles in die Waagschale werfen, was wir können, jeder Spieler und jeder Mitarbeiter von uns und dann mit einem positiven Ergebnis dieses Spiel beenden.“ (smr)