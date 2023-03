Live-Ticker: So schlägt sich der OFC im Derby beim FSV Frankfurt

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach trifft auf den FSV Frankfurt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Kickers Offenbach ist in der Regionalliga Südwest zu Gast beim FSV Frankfurt. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Offenbach - Die lange Winterpause hat endlich ein Ende und in der Regionalliga Südwest geht es weiter. Kickers Offenbach ist am 21. Spieltag zu Gast beim FSV Frankfurt. Das Derby wird am Sonntag (5. März) um 13 Uhr am Bornheimer Hang angepfiffen.

OFC ist zu Gast beim FSV Frankfurt

Der OFC steht in der Tabelle der Regionalliga Südwest auf Position fünf und hat acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm. In der zweiten Hälfte der Saison 2022/23 will Kickers Offenbach eine Serie starten, um noch in den Kampf um die Meisterschaft einzugreifen und am Ende den Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen. Dafür dürfen aber nicht mehr viele Ausrutscher hinzukommen, sonst ist der Rückstand nicht aufzuholen.

Die Mannschaft von Cheftrainer Ersan Parlatan verabschiedete sich Mitte Dezember letzten Jahres mit einem 1:0-Heimsieg gegen den FC Rot-Weiß Koblenz in die Winterpause. Das erste Pflichtspiel um Jahr 2023 hat der OFC schon hinter sich. Im Viertelfinale des Hessenpokals gab es einen knappen 1:0-Sieg beim Ligakonkurrenten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

OFC will den Sieg im Derby gegen den FSV Frankfurt

Der FSV Frankfurt, kommender Gegner des OFC, feierte zuletzt einen 3:1-Auswärtserfolg beim KSV Hessen Kassel und erwartet die Kickers mit 30 Zählern auf der Habenseite als Tabellenachter zum Derby. In der Hinrunde gewann Kickers Offenbach das Spiel gegen die Frankfurter mit 3:1. Zweimal Wanner sowie Jopek per Strafstoß erzielten dabei vor 6.735 Fans im Stadion am Bieberer Berg die Treffer der Kickers.

OFC-Spieler Jayson Breitenbach freut sich, dass es weitergeht in der Regionalliga Südwest: „Die Vorfreude ist sehr groß, wie vor jedem Derby. Wir müssen einfach diese Derbyhaltung annehmen, auch wenn es mal unangenehm wird. Wir werden alle alles raushauen und auf dem Platz lassen, dann bin ich mir sicher, dass wir als Sieger vom Platz gehen werden.“

Ersan Parlatan, Cheftrainer des OFC, spürt die Derbystimmung: „Wir hatten eine intensive Trainingswoche, in der wir auch viel Wert auf die Physis gelegt haben. Man merkt bei allen, dem Umfeld, den Spielern, dem Trainerteam, es herrscht Derbystimmung. Die Vorfreude wird größer, wir müssen Willen und Bereitschaft auf den Platz bringen und diese gewisse Gier ausstrahlen. (smr)