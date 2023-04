Live-Ticker: So schlägt sich der OFC beim SSV Ulm 1846 Fußball

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach ist zu Gast in Ulm. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Am 30. Spieltag der Regionalliga Südwest ist Kickers Offenbach zu Gast beim SSV Ulm. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

30. Spieltag SSV Ulm - Kickers Offenbach -:- (-:-) Tore Karten

Offenbach - In der Regionalliga Südwest steht der 30. Spieltag auf dem Programm und Kickers Offenbach muss zum Spitzenreiter nach Ulm reisen. Anpfiff der Begegnung im Donaustadion ist am Sonntag (30. April) um 14 Uhr.

OFC zu Gast in Ulm

Für den OFC ist sind es bittere Wochen, denn in der Regionalliga Südwest ist der Aufstieg mittlerweile außer Reichweite. Der OFC hat zu viele Punkte liegen lassen, obwohl auch die Konkurrenz schwächelte und den Hessen die Chance gab, näher heranzukommen. Für Trainer Alfred Kaminski und seine Mannschaft geht es in der Liga nur noch um eine ordentliche Platzierung.

Nach der 0:1-Heimniederlage am vergangenen Spieltag gegen die U21 des VfB Stuttgart belegt der OFC mit 49 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Der SSV Ulm, kommender Gegner von Kickers Offenbach, steht an der Tabellenspitze und kann 60 Punkte vorweisen. Die Begegnung der Hinrunde gewannen der OFC durch Treffer von Derflinger, Bozic und Wanner mit 3:1.

Neben der Schwächephase in der Liga erlebte Kickers Offenbach auch im Hessenpokal eine Pleite. Im Halbfinale beim FSV Frankfurt schied der OFC nach einem 2:3 aus und verpasste damit die Chance, ins Finale einzuziehen und bei einem Sieg die Qualifikation für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals.

OFC im Hessenpokal ausgeschieden

OFC-Spieler Maximilian Rossmann will nach der schwierigen Woche einen Sieg beim SSV Ulm: „Ich glaube jeder sollte sich an seinem Ehrgefühl packen. Auch der Unmut der Fans ist sicherlich berechtigt. Das sollte für jeden ein Signal sein und nochmal zeigen was für eine Verantwortung wir hier gegenüber der Region haben. Es gilt ein anderes Gesicht zu zeigen und am besten am Wochenende damit anzufangen.“

Alfred Kaminski, Cheftrainer des OFC, erwartet Einsatz von seiner Mannschaft beim Tabellenführer: „Wir geben alle auf und neben dem Platz eine Visitenkarte ab, um zu zeigen, wer wir sind, und da haben wir Sonntag die Möglichkeit eine gute Visitenkarte abzugeben. Einsatz, Kampf und Leidenschaft werden sicherlich nicht eingestellt.“ (smr)