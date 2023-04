Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen den KSV Hessen Kassel

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach trifft auf den KSV Hessen Kassel. © IMAGO/Fabian Kleer

Am 26. Spieltag der Regionalliga Südwest trifft Kickers Offenbach auf den KSV Hessen Kassel. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Offenbach - Für Kickers Offenbach geht es Schlag auf Schlag in der Regionalliga Südwest, denn eine englische Woche steht an. Der OFC trifft am Mittwoch (5. April) auf den KSV Hessen Kassel. Anpfiff der Begegnung im Stadion am Bieberer Berg ist um 19 Uhr.

OFC empfängt Hessen Kassel

Am vergangenen Spieltag holte sich Kickers Offenbach einen Punkt beim 1:1 in Homburg. „Wer weiß, wofür er noch gut ist. Mit der Leistung war ich insgesamt sehr zufrieden, wir haben die Partie über weite Strecken kontrolliert und insgesamt ein sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt. Wir waren dem 2:1 deutlich näher“, sagte OFC-Trainer Ersan Parlatan nach der Partie im Saarland.

Durch das Remis in Homburg liegt der OFC jetzt auf Platz zwei in der Tabelle der Regionalliga Südwest - fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm, der allerdings auch eine Partie weniger anbsolviert hat. Der KSV Hessen Kassel kommt mit 21 Punkten als Tabellenfünfzehnter an den Main.

OFC braucht drei Punkte

Die Partie der Nordhessen am vergangenen Spieltag in Fulda fiel den Witterungsbedingungen zum Opfer. Zuletzt setzte sich der von Tobias Damm gecoachte KSV Hessen Kassel im heimischen Stadion mit 2:0 gegen den FC 08 Homburg durch und sicherte sich wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest.

In der Hinrunde setzte sich der OFC mit 1:0 durch. Christian Derflinger gelang im September letzten Jahres vor 4.026 Fans im Auestadion der Treffer des Tages. Kickers Offenbach benötigt dringend auch einen Sieg im Rückspiel, um weiter von der Meisterschaft und dem Aufstieg in die 3. Liga träumen zu können. Tabellenführer SSV Ulm spielt bereits am Dienstag (4. April) gegen den VfR Aalen und kann den OFC mit einem Sieg unter Druck setzen. Sollte der Rückstand von Kickers Offenbach auf Platz eins weiter anwachsen, dürfte der Traum vom Aufstieg zu Ende sein. (smr)