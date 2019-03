FSV Frankfurt empfängt Kickers Offenbach: Das Derby im Liveticker

24. Spieltag in der Regionalliga Südwest

+ © wikipedia/dpa/Montage:op-online.de Kickers Offenbach reist heute zum Nachbarn FSV Frankfurt. © wikipedia/dpa/Montage:op-online.de

Nur wenige Tage nach dem Derby gegen den SC Hessen Dreieich steht für Kickers Offenbach am 24. Spieltag in der Regionalliga Südwest bereits das nächste an. Der OFC reist zum Nachbarn FSV Frankfurt. Wir berichten am 13. März, ab 19.30 Uhr, aus der PSD-Bank-Arena im Liveticker.