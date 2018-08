OFC verspielt Führung und vergibt Elfmeter

Walldorf/Offenbach - Im Auswärtsspiel bei Astoria Walldorf kommt die Mannschaft von Kickers Offenbach über ein Unentschieden nicht hinaus. Dabei geht der OFC zunächst in Führung und hat in der Schlussphase die große Chance zum Siegtreffer.

2. Spieltag: Astoria Walldorf - Kickers Offenbach

Astoria Walldorf: Rennar - Pellowski, Kranitz (67. Horn), Grupp, Groß, - Schön, Wekesser, Kiermeier, Meyer (75. Cancar), Nyenty - Hofmann Kickers Offenbach: Endres - Marx, Lovric, Kirchhoff, Schulte (71. Scheffler) - Sawada - Darwiche, Hodja, Vetter (62. Göcer), Firat - Treske Spielstand: 1:1 Tore: Treske (18.) - Groß (50.) Schiedsrichter: Osmanagic (Stuttgart) - Zuschauer: 1058

Auch im zweiten Spiel bleibt die Mannschaft von Kickers Offenbach ohne Sieg in der Regionalliga Südwest. In der Auswärtspartie bei Astoria Walldorf geht der OFC durch Florian Treske zwar früh in Führung, kassiert aber in der zweiten Hälfte den Ausgleich. Danach machen die Kickers ordentlich Druck und haben die große Chance zum Siegtreffer, doch Dren Hodja vergibt in der Schlussphase einen Elfmeter.

Der Liveticker zum Nachlesen:

Abpfiff! Das Spiel endet 1:1.

93.Min.: Einwurf Treske. Foul. Freistoß für die Astoria.



92.Min.: Ein Schuss von Göcer geht am Tor vorbei.

Der OFC schlägt lange Bälle. Bislang ohne Erfolg.



89.Min.: Nach kleinen Fouls bleiben die Gastgeber lange am Boden liegen.



Das wäre wohl die Entscheidung gewesen. Von der Astoria kam in den vergangenen Minuten nicht mehr viel nach vorne.



86.Min.: Hodja verschießt den Elfmeter. Rennar pariert.



85.Min.: Elfmeter für die Kickers!!!



Der Stadionsprecher bedankt sich bei den Gästen für 1058 Zuschauer.



82.Min.: Acgöz kommt für Firat.



Von den Gastgebern kommt jetzt immer weniger. Der OFC drückt.

75.Min.: Der OFC macht Druck. Sawada mit gleich zwei Abschlüssen. Zu unplatziert.



73.Min.: Doppel-Großchance für die Gäste. Göcer taucht vor dem Keeper auf. Der pariert mit dem Fuß. Die Ecke köpft Treske aus sieben Metern in die Arme vom Torwart.



71.Min.: Wechsel bei den Kickers. Scheffler kommt für Schulte und damit zu seinem Debüt für die Offenbacher.



70.Min.: Kiermeier unterbindet einen Konter des OFC. Gelb.



69.Min.: Eckball Firat. Geklärt. Kurz danach spielt Hodja einen Querpass. Keiner ist da.



67.Min.: Auch die Gastgeber wechseln. Es kommt Horn für Kranitz.



Immer wieder machen sich die Kickers ihre Chancen durch schlampige Abspiele kaputt.



63.Min: Darwiche dringt in den Strafraum ein und wird an der Grenze gefoult. Der Schiedsrichter gibt Freistoß. Das sorgt für Ärger. Viele hatten ihn im Sechzehner gesehen.



61.Min.: Göcer kommt für Vetter.



Gerade ist das Spiel kurz unterbrochen. Die Ersatzbank des OFC reicht Wasser in den Gästeblock. Sanitäter rennen über den Platz. Ein Fan wird von den Einsatzkräften aus dem Block begleitet. Hoffentlich nichts Schlimmes!



56.Min.: Es wird hitziger. Darwiche springt in den Torwart. Während dieser behandelt wird, kommt die OFC-Abwehr am Mittelkreis zusammen und bespricht sich.



56.Min.: Die nächste Großchance für die Astoria. Endres pariert.



55.Min.: Vetter setzt sich durch und ist im 16er. Der Querpass ist zu schlecht. Chance vertan.



Marx und Schulte rücken immer wieder weit nach vorne auf. Das gibt Räume zum Kontern.



50.Min: Ausgleich. Wekesser setzt sich am Sechzehner gegen Sawada durch. Sein Pass rutscht durch bis an den langen Pfosten. Dort steht Groß, der sich den Ball zurecht legt, und unhaltbar zum Ausgleich trifft.





49.Min.: Chance für die Astoria. Schnell nach vorne gespielt. Kirchhoff klärt.



46.Min.: Distanzschuss von Hofmann. Endres pariert sicher.



Gleich geht's weiter.

Halbzeit: Nach einer guten Anfangsphase ging der OFC durch Treske in Führung, doch auch Walldorf hatte bereits Chancen. Trotzdem ist die 1:0 Führung nicht unverdient. #FCAOFC #kultsindwir #nurderOFC pic.twitter.com/GoQy1OuJr6 — Kickers Offenbach (@OFC_offiziell) 3. August 2018

45.Min: Der Schiedsrichter pfeift die erste Hälfte ab, der OFC geht mit einer 1:0-Führung in die Pause.



40.Min.: Guter Angriff der Astoria. Schön hat Platz im Strafraum. Marx passt auf und spitzelt ihm das Leder vom Fuß. Das war wichtig.



38.Min.: Die Kickers kombinieren sich nach vorne. Vetter legt direkt ab. Firat schießt aus der Distanz und der Ball geht nur knapp am Winkel vorbei.



35.Min.: Chance für die Astoria. Schön schießt knapp vorbei.



33.Min.: Aus einer Flanke von Groß entwickelt sich der Konter für die Kickers. Langer Ball auf Treske. Der schickt Darwiche. Abstoß.



30.Min.: Von der Astoria ist momentan nicht viel zu sehen.



28.Min.: Treske legt ab, Firat versucht es. Abgeblockt. Eckball. Dieser bringt nichts ein.



28.Min: Der Schiedsrichter pfeift Rückpass. Es kommt zu einer kleinen Rangelei zwischen Sawada und Keeper Rennar, weil der den Ball nicht herausrückt.



27.Min: Dren Hodja holt sich denn Ball immer wieder tief in den eigenen Reihen ab und versucht das Spiel aufzubauen.



23.Min.: Trinkpause.



22.Min.: Freistoß aus dem Halbfeld für die Gastgeber. Der Ball segelt durch den Strafraum, Endres verschätzt sich. Kopfball von Pellowski. Der Ball geht gleich doppelt auf die Latte.



20.Min.: Die Antwort bleibt aus. Groß köpft vorbei.



18.Min: Der Rückpass von Kranitz ist zu kurz. Sawada geht gut dazwischen, legt quer und Treske trifft zur Führung.



18.Min.: Tooooooooooor!



16.Min.: Erster Schuss aus der Distanz für die Gastgeber. Endres pariert.



13.Min.: Glück für die Gäste. Die Astoria spielt schnell nach vorne. Stürmer Nicolai Groß kommt im 16er zu Fall. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Den kann man geben.



10.Min.: Nächster Eckball für die Kickers. Am kurzen Pfosten geklärt.



9.Min.: Langer Pass von Walldorf auf Stürmer Groß. Endres kommt raus und nimmt den Ball souverän auf.



8.Min.: Erster Eckball für die Kickers. Geklärt.



6.Min.: Flanke Sawada. Vetter kommt einen Schritt zu spät.



5.Min: Die Kickers kombinieren sich erstmals bis an den Sechzehner. Auf der anderen Seite fängt sich Lovric an der Mittellinie die gelbe Karte ein.



2.Min: Der Ball läuft bisher durch die rot-weißen Reihen.



1.Min.: Anstoß. Die Partie beginnt.



Zwei Umstellungen in der Startelf der Kickers: Lovric für Albrecht und Sawada für Ikpide.

Noch zehn Minuten bis zum Anpfiff.

Es steht heute kein Neuzugang in der Startaufstellung der Kickers.

Innenverteidiger Lucas Albrecht ist angeschlagen und droht gegen Walldorf auszufallen. Die erste Alternative ist offenbar Francesco Lovric.

Vorbericht zum Spiel des OFC in Walldorf

Nach dem 1:1 im Heimspiel gegen die SV Elversberg zum Saisonauftakt muss der OFC am zweiten Spieltag bei Astoria Walldorf antreten. Nach der eher mäßigen Leistung im Spiel gegen Elversberg will die Mannschaft von Kickers Offenbach Wiedergutmachung betreiben: „Wir wissen, dass die Fans etwas anderes erwarten als das, was wir gespielt haben. Deshalb müssen wir es nun besser machen und somit die Fans wieder mitnehmen“, so OFC-Akteur Maik Vetter.

Auch Trainer Daniel Steuernagel ist zuversichtlich, dass seiner Mannschaft eine Leistungssteigerung gelingt: „Wir gehen gut vorbereitet und optimistisch in unser Auswärtsspiel in Walldorf. Wir werden alles dransetzen, den Dreier mitzunehmen.“

In der vergangenen Saison hatte der OFC beide Partien gegen Walldorf für sich entschieden, am ersten Spieltag dieser Spielzeit unterlag Astoria zum Auftakt bei Aufsteiger FK Pirmasens mit 1:2.

