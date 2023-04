Live-Ticker: So schlägt sich der OFC bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach ist zu Gast bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. © IMAGO/Fabian Kleer

Kickers Offenbach ist am 27. Spieltag der Regionalliga Südwest zu Gast bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

27. Spieltag SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - Kickers Offenbach -:- (-:-) Tore Karten

Offenbach - In der Regionalliga Südwest steht der 27. Spieltag an und auf Kickers Offenbach wartet das nächste hessische Duell. Am Samstag (8. April) ist der OFC zu Gast bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Anpfiff der Begegnung ist um 14 Uhr im Städtischen Stadion Johannisau.

OFC ist zu Gast bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Der OFC musste am vergangenen Spieltag einen herben Rückschlag hinnehmen im Kampf um die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest. Gegen den KSV Hessen Kassel gab es im heimischen Stadion nur ein torloses Remis. Damit verpasste es die Mannschaft von Cheftrainer Ersan Parlatan, Boden auf den SSV Ulm gutzumachen, dessen Spiel verschoben worden war.

Vor dem 27. Spieltag liegt Kickers Offenbach fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter, hat aber bereits eine Partie mehr absolviert. Sollte der SSV Ulm das Nachholspiel gewinnen, würde der Rückstand acht Zähler betragen. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerzm nächster Gegner des OFC, spielte bei Wormatia Worms ebenfalls 0:0. Der von Sedat Gören betreute Aufsteiger aus Osthessen belegt mit 32 Zählern den elften Tabellenplatz.

OFC-Spieler Hosiner blickt nach vorne

OFC-Spieler Philipp Hosiner hatte am Kassel-Spiel zu knabbern, blickt jetzt aber nach vorne: „Die Frustration nach dem Kassel Spiel war extrem hoch, die Nacht war kurz und es fühlt sich immer noch nicht gut an. Wir müssen das jetzt abhaken und positive Energie entwickeln, damit wir am Samstag diese drei Punkte nach Hause bringen und die Positivserie starten, um in den kommenden Spielen so viele Punkte, wie möglich zu sammeln.“

Ersan Parlatan, Cheftrainer von Kickers Offenbach, erwartet ein schweres Spiel beim Aufsteiger: „Wir müssen uns schnellstmöglich regenerieren und die nötige Frische holen. Wir werden uns auf das Spiel vorbereiten und wollen mit Mut und Leidenschaft auftreten, gegen einen Gegner, der ebenfalls an seine Grenzen gehen wird.“ (smr)