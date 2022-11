Live-Ticker: So schlägt sich der OFC beim Bahlinger SC

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach ist in der Regionalliga Südwest zu Gast beim Bahlinger SC. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

In der Regionalliga Südwest ist Kickers Offenbach zu Gast beim Bahlinger SC. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

16. Spieltag Bahlinger SC - Kickers Offenbach -:- (-:-) Tore Karten

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

Offenbach - Der 16. Spieltag steht an in der Regionalliga Südwest und der OFC trifft auswärts auf den Bahlinger SC. Anpfiff der Partie ist am Sonntag (14 Uhr) im Kaiserstuhlstadion.

OFC zu Gast beim Bahlinger SC

Kickers Offenbach hängt weiter im Mittelfeld der Regionalliga Südwest fest. Zuletzt gab es im heimischen Stadion ein 1:1-Unentschieden gegen den FSV Mainz 05 II, der in der Tabelle vor dem OFC liegt. Ein Remis ist am Ende zu wenig, um näher an die Spitzenplätze heranzukommen. Genau das ist aber das Ziel von Kickers Offenbach: Den Rückstand auf Tabellenführer Ulm bis zur Winterpause zu verkürzen. Dafür müssen Siege her in den verbleibenden Spielen.

Der Bahlinger SC hat bislang 21 Punkte auf der Habenseite und damit vier weniger als Kickers Offenbach. Die Gastgeber empfangen den OFC als Tabellenzehnter. Am vergangenen Spieltag unterlag die von Dennis Bührer betreute Mannschaft mit 2:3 beim KSV Hessen Kassel. Zuletzt spielte der OFC im April dieses Jahres beim Bahlinger SC. Durch Treffer von Zieleniecki, Bozic und Hosiner konnten die Kickers die Begegnung vor 1.060 Zuschauern mit 3:1 für sich entscheiden.

OFC-Cheftrainer optimistisch vor Auswärtsspiel

OFC-Spieler David Richter will drei Punkte mit nach Offenbach nehmen: „Wir werden zusehen, dass wir hinten weiter stabil stehen und, so lange es geht, die Null halten. Ich vertraue auf unsere Qualität und darauf, dass wir uns im Laufe des Spieles genug Chancen erarbeiten, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir spielen auf jeden Fall auf Sieg!“

Ersan Parlatan, Cheftrainer von Kickers Offenbach, ist optimistisch vor der Partie beim Bahlinger SC: „Alle Spieler, außer der beiden Langzeitverletzten stehen uns zu Verfügung. Wir reisen voller Optimismus nach Bahlingen, um das Spiel dort anzugehen. Wir werden die beste Mannschaft auf den Platz bringen gegen diesen Gegner, der am Sonntag mit viel Emotion, Leidenschaft und Zweikampfstärke das Spiel bestreiten wird.“ (smr)