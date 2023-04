Live-Ticker: So schlägt sich der OFC beim FC-Astoria Walldorf

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach ist zu Gast beim FC-Astoria Walldorf. © IMAGO/Fabian Kleer

Am 28. Spieltag der Regionalliga Südwest ist Kickers Offenbach zu Gast beim FC-Astoria Walldorf. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

28. Spieltag FC-Astoria Walldorf - Kickers Offenbach -:- (-:-) Tore Karten

Offenbach - Kickers Offenbach eröffnet den 28. Spieltag der Regionalliga Südwest mit einem Auswärtsspiel beim FC-Astoria Walldorf. Anstoß der Begegnung ist am Freitag (14. April) um 19 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark.

Der OFC kassierte am vergangenen Spieltag eine bittere 1:3-Pleite bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und verpasste die große Chance, Boden gutzumachen auf Spitzenreiter SSV Ulm. Kickers Offenbach liegt aktuell mit 48 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz und hat fünf Zähler Rückstand auf die Ulmer, die allerdings ein Spiel weniger absolviert haben.

Der FC-Astoria Walldorf, kommender Gegner des OFC in der Regionalliga Südwest, unterlag zuletzt mit 0:3 beim KSV Hessen Kassel und ist mit 30 Zählern Tabellenzwölfter. Walldorf, das acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat, kann frei aufspielen gegen den Favoriten aus Hessen. Der OFC steht dagegen unter Druck, denn die Spiele werden weniger und die Mannschaft von Ersan Parlatan muss so langsam Punkte auf den SSV Ulm aufholen.

Die Begegnung der Hinrunde in der Regionalliga Südwest konnte Kickers Offenbach mit 3:0 für sich entscheiden. Zieleniecki, Lemmer und Garcia erzielten dabei im Oktober letzten Jahres vor 5.240 Fans im Stadion am Bieberer Berg die Tore und sicherten dem OFC drei Punkte.

Kickers Offenbach will anderes Gesicht zeigen als gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

OFC-Spieler Christian Derflinger blickt nach vorne und will gegen Walldorf unbedingt gewinnen: „Wir waren brutal enttäuscht und frustriert über unsere eigene Leistung. Es muss sich vieles ändern, wir haben Dienstag in einer Mannschaftssitzung viel darüber gesprochen und uns dann auch auf Freitag konzentriert. Wir müssen unbedingt mehr Mut und Überzeugung an den Tag legen, dann bin ich überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden.“

Ersan Parlatan, Cheftrainer von Kickers Offenbach, glaube an eine deutliche Leistungssteigerung seines Teams: „Wir haben selbstverständlich das Spiel analysiert, es darf natürlich nicht passieren, dass wir in wenigen Minuten so die Kontrolle verlieren. Das haben wir den Spielern klar aufgezeigt. Das schöne im Fußball ist, dass wir morgen ein wichtiges Spiel vor der Brust haben. Wir müssen und werden ein ganz anderes Gesicht zeigen und ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft das auch machen wird. (smr)