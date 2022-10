Live-Ticker: So schlägt sich der OFC beim VfB Stuttgart II

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach ist zu Gast beim VfB Stuttgart II. © IMAGO/Roland Sippel - Eibner-Pressefoto

Kickers Offenbach ist in der Regionalliga Südwest zu Gast beim VfB Stuttgart II. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

12. Spieltag VfB Stuttgart II - Kickers Offenbach -:- (-:-) Tore Karten

Offenbach - Der 12. Spieltag in der Regionalliga Südwest steht an und für Kickers Offenbach geht es zum VfB Stuttgart II. Die Begegnung beginnt um 14 Uhr im Gazi-Stadion auf der Waldau. Es ist das erste Pflichtspiel unter dem neuen Cheftrainer Ersan Parlatan.

OFC zu Gast in Stuttgart

Kickers Offenbach konnte zuletzt den FC-Astoria Walldorf vor heimischem Publikum mit 3:0 bezwingen. Mit 18 Punkten ist die Mannschaft auf den sechsten Tabellenplatz vorgerückt. Nur einen Platz dahinter folgt die U21 des VfB Stuttgart, die aktuell 17 Zähler auf der Habenseite hat. Die Schwaben mussten sich jedoch am letzten Wochenende mit 0:2 beim KSV Hessen Kassel geschlagen geben. In der vergangenen Spielzeit konnte der OFC die Begegnung in Stuttgart mit 4:2 für sich entscheiden.

Der Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm, der noch immer ungeschlagen ist, beträgt zwölf Punkte. Allerdings hat der Tabellenführer bereits eine Partie mehr absolviert als Kickers Offenbach. Mit einem Sieg in Stuttgart könnte der OFC bis auf neun Zähler heranrücken an den Aufstiegsplatz. Dafür muss aber eine starke Leistung her bei der Reserve der Bundesligamannschaft des VfB Stuttgart.

OFC will nächsten Sieg

OFC-Spieler Philipp Hosiner ist heiß auf die nächsten drei Punkte: „Wir wollen den positiven Trend aus den letzten Spielen auch Sonntag fortführen, wir wollen weiter Punkte sammeln, unbedingt die drei Punkte holen gegen Stuttgart. Wir haben die letzten Wochen und auch diese Woche gut gearbeitet und fahren mit Selbstvertrauen nach Stuttgart.“

Ersan Parlatan, neuer Cheftrainer von Kickers Offenbach, will natürlich mit einem Sieg starten: „Ich habe die letzten zwei Tage mit einer sehr engagierten, gewillten und wissbegierigen OFC-Mannschaft gearbeitet. Jetzt geht es darum am Sonntag zu funktionieren und eine gewisse Spielidee auf den Platz zu bringen.“ (smr)