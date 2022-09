Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen den FC 08 Homburg

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach trifft auf den FC 08 Homburg. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Kickers Offenbach trifft am 8. Spieltag der Regionalliga Südwest auf den FC 08 Homburg. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Offenbach - In der Regionalliga Südwest steht der 8. Spieltag auf dem Programm und Kickers Offenbach hat ein Heimspiel auf dem Bieberer Berg. Zu Gast ist der FC 08 Homburg aus dem Saarland. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag (17. September) um 14 Uhr.

OFC empfängt den FC 08 Homburg

Beim OFC geht es Schlag auf Schlag, denn es steht das dritte Pflichtspiel innerhalb von acht Tagen an. Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen den VfR Aalen gab es unter der Woche ein 1:1 bei der TSG Balingen. Damit bleibt Kickers Offenbach auf eigenem Platz ohne Punktverlust, in der Fremde allerdings auch ohne Sieg.

Nach sieben Spielen befindet sich Kickers Offenbach auf Platz sechs in der Regionalliga Südwest. Der Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm beträgt acht Punkte. Der FC 08 Homburg, kommender Gegner des OFC, gewann unter der Woche mit 3:2 gegen Hessen Kassel und ist mit 15 Punkten aktuell Tabellenzweiter. Auf die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt wartet also eine schwere Aufgabe im heimischen Stadion.

Der OFC hat an das letzte Heimspiel gegen den FC 08 Homburg gute Erinnerungen. In der vergangenen Saison konnte Kickers Offenbach die Partie gegen die Saarländer mit 1:0 für sich entscheiden. Dejan Bozic erzielte zum Auftakt der Spielzeit 2021/22 vor 4.501 Fans auf dem Bieberer Berg das Tor des Tages.

OFC will Heimserie weiter ausbauen

OFC-Spieler Shako Onangolo trifft auf seinen Ex-Verein: „Mein Ziel ist es natürlich am Samstag zu starten und auch mit meinem Wissen über meinen alten Verein FC 08 Homburg meinen Teil beizutragen.“

Alexander Schmidt, Trainer von Kickers Offenbach, will die Heimserie weiter ausbauen: „Wir müssen vor dem Tor einfach mehr Effizienz an den Tag bringen und uns mit Toren für gute Leistungen auch mal belohnen. Die weiße Weste, die wir zu Hause haben, wollen wir natürlich Samstag behalten und somit oben dran bleiben!“ (smr)