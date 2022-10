Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen den FC-Astoria Walldorf

Von: Jörg Moll, Sascha Mehr

Kickers Offenbach trifft auf den FC-Astoria Walldorf. © IMAGO/Roland Sippel - Eibner-Pressefoto

Kickers Offenbach empfängt in der Regionalliga Südwest den FC-Astoria Walldorf. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

11. Spieltag Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf -:- (-:-) Tore Karten

18.54 Uhr: Die Gäste treten mit dieser Elf an: Idjakovic - Goß, Hauk, Waack, Lässig, Crosthwaite, Politakis, Antlitz, Stich, Müller, Calhanoglu. Bank: Schragl - Krüger, Gibs, Onos, Becker, Dinger, Erbe.

18.53 Uhr: Und so könnte die Startelf der Kickers taktisch aussehen: Richter - Breitenbach, Zieleniecki, Rossmann, Marcos - Vetter, Jopek - Hermes, Derflinger, Wanner - Hosiner. Bank: Engl - Garcia, Knöll, Saric, Mairose, Lemmer, Mesanovic, Bozic, Albrecht.

18.50 Uhr: OFC-Trainer Alfred Kaminski wird gegenüber dem 1:1 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz seine Startelf auf zwei Positionen verändern. Für Rechtsverteidiger Vincent Moreno Giesel (krank), der gar nicht im Kader steht, rückt der nachverpflichtete Maximilian Rossmann erstmals in die Startelf. Für ihn dürfte Jayson Breitenbach rechts außen verteidigen. In der Offensive ersetzt Dominik Wanner Rafael Garcia (Bank).

18.48 Uhr: Hallo vom Bieberer Berg. Die Kickers erwarten heute den FC Astoria Walldorf. Ein absoluter Lieblingsgegner, der in sieben Gastspielen in Offenbach stets als Verlierer den Platz verließ.

Offenbach - In der Regionalliga Südwest steht der 11. Spieltag an. Kicker Offenbach empfängt den FC-Astoria Walldorf und will einen Heimsieg landen. Anpfiff der Partie ist am Freitag (7. Oktober) um 19 Uhr im Stadion am Bieberer Berg.

OFC empfängt den FC-Astoria Walldorf

Der OFC schaffte am vergangenen Spieltag im Hessenduell gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz keinen Sieg. Am Ende stand es 1:1-Unentschieden - ein Ergebnis, das Kickers Offenbach nicht hilft, in der Tabelle nach oben zu klettern. Mit jetzt 15 Punkten rangiert der OFC in der Tabelle der Regionalliga Südwest auf Position neun, mittlerweile mit neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm, der in der laufenden Saison noch ungeschlagen ist.

Der FC-Astoria Walldorf, kommender Gegner von Kickers Offenbach, erreichte zuletzt ein torloses Unentschieden gegen den KSV Hessen Kassel. Mit acht Zählern belegt die Mannschaft von Trainer Matthias Born den 15. Tabellenplatz und steckt damit tief im Tabellenkeller. Vermutlich wird Walldorf bis zum Ende der Saison um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

OFC will nächsten Heimsieg

In der letzten Spielzeit konnte der OFC die Begegnung gegen Walldorf mit 2:0 für sich entscheiden. Bozic und Garcia erzielten dabei vor 4.367 Fans auf dem Bieberer Berg die Treffer der Kickers. OFC-Spieler Lucas Hermes ist heiß auf die Partie gegen Walldorf: „Wir wollen an unserer Leistung anknüpfen und wieder viele Torchancen kreieren, nur wollen wir diese Chancen natürlich auch in Tore umwandeln und damit den Erfolg holen.“

Alfred Kaminski, Interimstrainer von Kickers Offenbach, will unbedingt den Sieg gegen Walldorf: „Die Mannschaft hat auch in dieser Woche wieder Vollgas gegeben. Wir hatten Spaß, haben uns fokussiert und konzentriert gearbeitet. Ich freue mich auf den Freitagabend auf die Zuschauer, auf die Atmosphäre und wir wissen, dass wir alles raushauen werden, um dieses Spiel zu gewinnen.“ (smr(