Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen den FC Rot-Weiss Koblenz

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach trifft auf den FC Rot-Weiss Koblenz. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Am letzten Spieltag vor der Winterpause empfängt Kickers Offenbach den FC Rot Weiss Koblenz. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

20. Spieltag Kickers Offenbach - Rot-Weiss Koblenz -:- (-:-) Tore Karten

Offenbach - Der letzte Spieltag vor der Winterpause steht an in der Regionalliga Südwest und Kickers Offenbach will zum Abschluss noch einen Sieg holen, um dann im neuen Jahr wieder angreifen zu können in Richtung Tabellenspitze. Anstoß der Begegnung gegen den FC Rot-Weiss Koblenz ist am Samstag (10. Dezember) um 14 Uhr im Stadion am Bieberer Berg.

OFC muss Rückschlag hinnehmen

Am vergangenen Spieltag musste Kickers Offenbach einen bitteren Rückschlag hinnehmen, denn bei der TSG Hoffenheim II setzte es eine 1:3-Niederlage, wodurch der OFC auf den vierten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest abgerutscht ist. Den Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm beträgt acht Punkte. Das ist im neuen Jahr aufzuholen, der OFC darf sich aber keine Ausrutscher mehr leisten.

Der FC Rot-Weiß Koblenz kommt mit zehn Punkten als Tabellenschlusslicht nach Offenbach. Auf fremden Plätzen kam der Aufsteiger bislang nicht über drei Unentschieden hinaus. In der Hinrunde schlug der FC Rot-Weiß Koblenz den OFC mit 1:0 und feierte dabei vor 1.280 Zuschauern im Stadion Oberwerth den ersten von bislang zwei Saisonsiegen.

OFC will Sieg gegen Koblenz

OFC-Profi Jakob Zitzelsberger ist heiß auf die Partie gegen den FC Rot-Weiss Koblenz. „Koblenz wird auf jeden Fall nochmal ein anderer Gegner als Hoffenheim. In der Trainingswoche habe ich auch auf dem Platz nochmal so einen extra Schub gespürt so kurz vor der Winterpause nochmal alles zu geben. Wir alle wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause.“

Ersan Parlatan, Cheftrainer von Kickers Offenbach, hat einen genauen Plan, wie er die Gäste knacken will: „Die Mannschaft zieht sehr gut mit, die Einheiten sind intensiv mit viel Feuer und Energie geführt. Morgen müssen wir zusehen, dass wir den Gegner beschäftigen, zu Fehlern zwingen und selbst mit hoher Intensität und trotzdem Geduld spielen. In der Offensive wollen wir kreativ, mutig und zielstrebig agieren. Das nehmen wir uns vor.“ (smr)