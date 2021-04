Live-Ticker: So schlägt sich der OFC beim TSV Schott Mainz

Kickers Offenbach

Kickers Offenbach trifft in der Regionalliga Südwest auf den TSV Schott Mainz. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Offenbach - Der OFC liegt weiter auf Platz zwei der Tabelle in der Regionalliga Südwest, am vergangenen Spieltag musste die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic aber einen schweren Rückschlag hinnehmen im Kampf um den Aufstieg. Im heimischen Stadion reichte es für Kickers Offenbach gegen den VfB Stuttgart nur zu einem 1:1. Weil Spitzenreiter SC Freiburg II seine Partie gewinnen konnte, ist der Rückstand der Offenbacher um zwei Punkte angewachsen.

OFC trifft auf den TSV Schott Mainz

Der TSV Schott Mainz, Aufsteiger und nächster Gegner von Kickers Offenbach, kämpft um den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest. Nach 32 Spielen liegen die Rheinhessen auf Platz 19 und haben vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Der OFC sollte also gewarnt sein, denn die Gastgeber benötigen ebenfalls jeden Punkt für das Erreichen ihrer Ziele. Am vergangenen Wochenende feierten die von Sascha Meeth betreuten Mainzer einen deutlichen 4:1-Auswärtssieg bei der SG Sonnenhof Großaspach.

In der Hinrunde setzte sich Kickers Offenbach mit 4:0 gegen den TSV Schott Mainz durch. Zweimal Mathias Fetsch sowie Firat und Sobotta trafen Ende Oktober letzten Jahres auf dem Bieberer Berg. Anpfiff der Partie am Dienstag (20.04.2021) um 19 Uhr auf der Bezirkssportanlage Mombach.

OFC: Reinhard will wieder auf dem Feld stehen

OFC-Spieler Moritz Reinhard brennt auf einen Einsatz in Mainz: „Ich freue mich, dass ich am Samstag wieder auf dem Feld mitwirken konnte, obgleich ich auch in der Vergangenheit in der Rolle als Reservist immer meinen Beitrag zum mannschaftlichen Erfolg geleistet habe.Ich fühle mich aktuell recht fit und würde natürlich gerne wieder auf dem Feld stehen und im besten Fall sogar mit Toren helfen.“

Sreto Ristic, Trainer von Kickers Offenbach, spricht die Heimstärke der Mainzer an: „Unser Gegner ist sehr heimstark, hat 25 von 32 Punkten auf heimisches Geläuf geholt. Für uns ist es schon eine besondere Situation, zu dieser Jahreszeit erneut auf dem Kunstrasen zu spielen. Die meisten Spieler von Schott Mainz sind sehr gut ausgebildet, zum Teil im NLZ von Mainz 05. Sie spielen sehr homogen und kompakt, sie verfügen über ein hervorragendes Umschaltspiel.“ (smr)