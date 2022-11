Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen Wormatia Worms

Von: Jörg Moll, Sascha Mehr

Der OFC trifft in der Regionalliga Südwest auf Wormatia Worms. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Kickers Offenbach empfängt in der Regionalliga Südwest Wormatia Worms. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

18. Spieltag Kickers Offenbach - Wormatia Worms 0:0 (-:-) Tore Gelbe Karten: Saric / Münn

14. Minute: Die Fans beider Lager machen Stimmung, beim OFC klingt das noch etwas verhalten. Auf dem Feld ist das bislang auch noch so. Bis eben: Da kontert der OFC über Marcos. Münn, gerade eingewechselt, fährt dem Linksverteidiger in die Beine und sieht Gelb.

10. Minute: Wieder liegt ein Wormser am Boden, Semir Saric hatte ihn gefoult - und er sieht dafür Gelb.

9. Minute: Für den Abwehrchef der Gäste kommt Louis Münn in die Partie.

9. Minute: Mvoto muss mit der Trage vom Platz. Aufmunternder Applaus aller Zuschauer begleitet ihn.

6. Minute: Der OFC müht sich, und hat jetzt erstmals eine nennenswerte Offensivaktion: Aber nach Vorarbeit von Lemmer kommt Hosiner im Strafraum nicht richtig zum Zuge, stattdessen trifft er beim Nachsetzen den Wormser Mvoto. Freistoß für die Gäste. Mvoto wird länger behandelt und muss wohl raus. Bitter für die ohnehin personelll geschwächten Gäste.

2. Minute: Die Gäste beginnen durchaus forsch. Gözütok gibt den ersten Torschuss ab. Aber kein Problem für OFC-Torwart David Richter.

1. Minute: Der Ball rollt, die OFC-Fans stimmen sich ein. Auch die Gäste haben einen durchaus nennens- und hörenswerten Support dabei. Rund 150 Wormatia-Fans stehen im Gästeblock und machen sich lautstark bemerkbar.

13.58 Uhr: Bei den Gästen wurde der frühere Offenbacher Janniik Sommer fas schon obligatorisch mit Pfiffen begrüßt. Der Offensivspieler, einst bei Waldhof Mannheim am Ball, war vor der Saison vom FC Homburg zum Aufsteiger gewechselt. DIe Wormatia tritt heute mit dieser Elf an: Cymer - Mvoto, Grimmer, Shehada, Marx, Sommer, Reuss, Loechelt, Ferjani, Torres Farias, Gözütok. Bank: Pedretti - Guth, Münn, Arcanjo Köhler, Oliveira Damaceno, Kiefer, Holzemer, Bresser.

13.56 Uhr: Dass Björn Jopek, der Chefantreiber im Mittelfeld, nur auf der Bank sitzt, ist die Folge einer Grippewelle, die dem OFC in dieser Woche mächtig zugesetzt hatte. Jopek war einer von fünf Akteuren, die mehrere Tage mit dem Training aussetzen mussten.

13.50 Uhr: Kickers-Trainer Ersan Parlatan stellt heute auf zwei Positionen um: Für Christian Derfliinger und Björn Jopek (beide Bank) kommen Semir Saric und Philipp Hosiner ins Team. Der OFC beginnt somit mit dieser Formation: Richter - Moreno, Rossmann, Breitenbach, Marcos - Albrecht, Saric - Lemmer, Hosiner, Garcia - Bozic - Bank: Engl - Onangolo, Vetter, Knöll, Hermes, Derflinger, Mairose, Jopek, Zitzelsberger

13.45 Uhr: Willkommen vom Bieberer Berg. Das vorletzte Heimspiel des Jahres steht an - und der OFC will seinen Nimbus als bestes Heimteam ausbauen. Die Gäste aus dem Rheinhessischen, die dem OFC gleich am ersten Spieltag mit einem 1:0-Sieg den ersten Dämpfer der Saison zugefügt hatten, sind seit fünf Spielen sieglos.

Offenbach - In der Regionalliga Südwest startet die Rückrunde und zum Auftakt empfängt Kickers Offenbach Aufsteiger Wormatia Worms. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag (26. November) um 14 Uhr im Stadion am Bieberer Berg.

OFC empfängt Wormatia Worms

Kickers Offenbach hat das Thema Aufstieg noch nicht abgehakt. Zwischenzeitlich sah es schlecht aus beim OFC, denn Spitzenreiter SSV Ulm war weit enteilt, doch in den letzten sieben Spielen gab es fünf Siege und nur eine Niederlage. Dadurch konnte man näher an die Tabellenspitze heranrücken. Der OFC geht mit 31 Punkten als Tabellenvierter in die zweite Saisonhälfte - sieben Zähler Rückstand auf Tabellenführer SSV Ulm.

Zuletzt setzte sich der von Ersan Parlatan betreute OFC vor heimischem Publikum mit 2:1 gegen Eintracht Trier durch. Wormatia Worms beendete die Hinrunde mit 16 Zählern auf dem 14. Tabellenplatz. Der Aufsteiger erreichte am vergangenen Samstag ein 1:1 bei Hessen Kassel. Im Heimspiel gegen Worms hat der OFC etwas gutzumachen, denn am 1. Spieltag setzte es beim Aufsteiger eine 0:1-Pleite.

OFC will drei Siege bis zur Winterpause

OFC-Spieler Semir Saric ist optimistisch vor dem Start in die Rückrunde: „Das Hinspiel ist lange her. Es ist eine neue Situation und wir freuen uns drauf und wollen das Spiel natürlich positiv für uns gestalten. Man merkt, wir haben einen guten großen Kader, in dem jeder gebraucht wird und ich hoffe, dass ich da auch noch große Beiträge zu beisteuern kann.“

Ersan Parlatan, Cheftrainer von Kickers Offenbach, will nur noch Siege bis zur Winterpause: „Es sind jetzt noch drei Spiele vor der Winterpause, die wir positiv bestreiten wollen und mit der maximalen Punkteausbeute abschließen wollen.“

Nach der Partie gegen Wormatia Worms, ist Kickers Offenbach in diesem Jahr noch zu Gast bei der TSG Hoffenheim II (3. Dezember) und empfängt den FC Rot-Weiß Koblenz (10. Dezember). Nach der langen Winterpause gehts am 25. Februar weiter mit einem Auswärtsspiel bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. (smr).