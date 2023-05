Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen den TSV Steinbach Haiger

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach trifft auf Steinbach-Haiger. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Am 31. Spieltag der Regionalliga Südwest empfängt Kickers Offenbach den TSV Steinbach Haiger. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Offenbach - Die Saison 2022/23 in der Regionalliga Südwest biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Kickers Offenbach empfängt am 31. Spieltag den TSV Steinbach Haiger zum Hessenduell. Anstoß im Stadion am Bieberer Berg ist am Samstag (6. Mai) um 14 Uhr.

OFC empfängt Steinbach Haiger

Für den OFC geht es in der aktuellen Saison um nichts mehr. Die Mannschaft von Cheftrainer Alfred Kaminski steht mit 49 Punkten auf Platz sieben der Tabelle und kann nichts mehr in den Kampf um den Aufstieg eingreifen. Mit zehn Siegen, drei Unentschieden und nur zwei Niederlagen ist der OFC aber nach wie vor die heimstärkste Mannschaft der Regionalliga Südwest.

Der TSV Steinbach Haiger feierte zuletzt einen 2:0-Sieg gegen den KSV Hessen Kassel. Mit 59 Zählern sind die von Pascal Bieler betreuten Mittelhessen aktuell Tabellendritter und hat noch Chancen auf den Meistertitel. Allerdings müsste dafür der SSV Ulm, der vier Punkte Vorsprung hat, mehr als einmal patzen an den letzten Spieltagen.

Die Begegnung der Hinrunde konnte der TSV Steinbach Haiger mit 3:2 für sich entscheiden. Björn Jopek erzielte dabei Ende Oktober letzten Jahres vor 2.870 Fans im Sibre-Sportzentrum Haarwasen beide Treffer für Kickers Offenbach.

OFC will endlich wieder einen Sieg

OFC-Spieler Maximilian Engl ist motiviert, gegen Steinbach Haiger endlich wieder einen Sieg zu holen: „Es ist wichtig morgen mal wieder eine gute Leistung auf den Platz zu bringen, wir haben jetzt die letzten Spiele kein gutes Gesicht gezeigt. Als Sportler willst du jedes Spiel gewinnen. Wir müssen als Mannschaft auftreten und Steinbach alles abverlangen. Wir wollen das Spiel gewinnen und das sind wir uns als Mannschaft schuldig und auch dem Trainerteam und dem ganzen Verein.“

Alfred Kaminski, Cheftrainer von Kickers Offenbach, erwartet vollen Einsatz von seiner Mannschaft: „Wir müssen als Mannschaft alles geben von der ersten bis zur letzten Sekunde und als Team zusammen auf dem Platz stehen und zusammenhalten und dementsprechend über den Kampf ins Spiel finden und so können wir Steinbach stoppen.“ (smr)