Liveticker: OFC empfängt Reserve von Mainz 05

Die Mannschaft von Kickers Offenbach empfängt am dritten Regionalliga-Spieltag die U23 des FSV Mainz 05. Anpfiff ist um 19.30 Uhr auf dem Bieberer Berg, wir berichten im OFC-Liveticker von der Partie

Offenbach - Nach zwei Unentschieden zum Start in die Regionalliga-Saison empfängt die Mannschaft von Kickers Offenbach am Dienstagabend (7. August) die U23 des FSV Mainz 05. Anpfiff ist um 19.30 Uhr auf dem Bieberer Berg, wir berichten im OFC-Liveticker von der Partie.

3. Spieltag: Kickers Offenbach - Mainz 05 II

OFC: Mainz 05: Spielstand: - Tore: - Zuschauer: - Schiedsrichter:

>>>Liveticker aktualisieren<<<

Wichtige Informationen zu #OFCM05: aufgrund der Hitze ist es Zuschauern gestattet, 2x0,5l Wasser (originalverschlossen) in PET-Flaschen oder Tetra-Packs mit sich zu führen. Zudem werden heute zusätzliche Getränkestände öffnen und Läufer unterwegs sein, die Getränke verkaufen. — Kickers Offenbach (@OFC_offiziell) 7. August 2018

+++ Der OFC hat nach den Beschwerden im ersten Heimspiel reagiert: Es wird mehr Verkaufsstände geben und Läufer werden Getränke verkaufen. Zudem darf jeder Besucher zwei Plastikflaschen mit ins Stadion bringen.

Vorbericht zum Spiel OFC gegen Mainz 05

Nach den Unentschieden gegen Elversberg und Astoria Walldorf muss die Mannschaft von Kickers Offenbach langsam den ersten Sieg in dieser noch jungen Saison einfahren, um ihre Aufstiegsambitionen zu untermauern. Gelegenheit dazu hat der OFC bereits im Heimspiel gegen die Reserve von Bundesligist Mainz 05, Anpfiff ist am Dienstag, 7. August, um 19.30 Uhr auf dem Bieberer Berg.

OFC-Trainer Daniel Steuernagel ist optimistisch, dass seiner Mannschaft der erste Saisonsieg gelingt: „Wir haben uns gut vorbereitet und wollen absolut gewinnen. Ein solcher Heimsieg kann ein echter Türöffner sein. Ich bin davon überzeugt, dass wir diesmal den Dreier einfahren werden.“ Auch Abwehrspieler Jan-Hendrik Marx glaubt an den ersten Erfolg der neuen Spielzeit: „Wir müssen morgen vorne noch konzentrierter agieren und hinten sicher stehen, dann wird es auch mit dem Dreier klappen.“

Die Mainzer Mannschaft ist mit zwei Niederlagen (0:2 bei der TSG Balingen und 0:1 gegen FK Pirmasens) in die Saison gestartet. In der vergangenen Spielzeit verlor der OFC das Auswärtsspiel in Mainz mit 0:2 und gewann die Heimpartie mit 3:1.

OFC-Heimsieg gegen Mainz (März 2018)