OFC gegen Hoffenheim II: Das Spiel im Liveticker

Im Heimspiel gegen die U23 von Bundesligist TSG Hoffenheim will die Mannschaft von Kickers Offenbach endlich den ersten Saisonsieg einfahren.

Offenbach - Gegen die U23 von Bundesligist TSG Hoffenheim will die Mannschaft von Kickers Offenbach endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Wir berichten am 18. August im Liveticker von der Partie auf dem Bieberer Berg.

5. Spieltag: Kickers Offenbach - TSG Hoffenheim II

OFC: Hoffenheim: Spielstand: -:- Tore: - Schiedsricher: Tobias Doering (Brigachtal) Zuschauer: -

>>>Liveticker aktualisieren<<<

+++ Marco Rapp steht wohl im Kader der Kickers gegen Hoffenheim II.

+++ In der Startelf der Kickers werden sich wohl Jake Hirst und Luka Garic wiederfinden. Steuernagel lobte die beiden jungen Spieler vor der Partie.

Vorbericht zum Spiel OFC gegen TSG Hoffenheim II

Nach vier sieglosen Spielen (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen) soll der Mannschaft von Kickers Offenbach im Heimspiel gegen die Reserve von Bundesligist TSG Hoffenheim nun endlich der erste Saisonsieg gelingen. OFC-Trainer Daniel Steuernagel zeigt sich optimistisch, dass die Wende gelingt: „Ich bin davon überzeugt, dass wir es am Samstag schaffen werden, längere Druckphasen zu haben und der Erfolg auf den Bieberer Berg zurückkehrt.“

Auch OFC-Urgestein Daniel Endres glaubt, dass die Kickers ihre Krise überwinden: „Ich habe in meiner Zeit beim OFC schon viel schwierigere Situationen erlebt. Wir haben diese gemeistert und ich bin davon überzeugt, dass wir es auch jetzt wieder schaffen werden. Zusammen mit unseren Zuschauern werden wir dazu kommen, unser eigentliches Potenzial zu entfalten.“

Steuernagel setzt vor allem auf zwei Spieler, die bei der Niederlage in Ulm eingewechselt wurden und dort für viel frischen Wind sorgten: „Luka Garic und Jake Hirst haben in Ulm gezeigt, wie man erfolgreich sein kann.“ Und auch ein Spieler, der bisher gar nicht zum Zuge kam, kann sich Hoffnungen auf einen Einsatz machen: „Marco Rapp hat gut trainiert und gute Chancen, am Samstag im Kader zu sein.“

Um 14 Uhr ist am Samstag (18. August) Anpfiff im Stadion auf dem Bieberer Berg, wir berichten im Liveticker von der Partie.

OFC - Hoffenheim: Archivbilder