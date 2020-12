Kickers Offenbach im Live-Ticker: So schlägt sich der OFC beim FC-Astoria Walldorf

Nach sechswöchiger Pause geht es für Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest beim FC-Astoria Walldorf weiter. Wir berichten live ab 19 Uhr.

Restart: Erstes Spiel nach sechswöchiger Pause FC-Astoria Walldorf - Kickers Offenbach -:- OFC FC-Astoria Walldorf Tore

+++ Freitag, 11.12.2020, 17.20 Uhr: Kuriosität am Rande: Während Fußball-Regionalligist FC Astoria Walldorf die Medienvertreter*innen ausschließt, dürfen diese nur zwei Kilometer weiter beim Zweitligaspiel des SV Sandhausen gegen die Spvgg. Greuther Fürth, das ebenfalls heute stattfindet, ins Stadion.

+++ Freitag, 11.12.2020, 17.15 Uhr: Auch der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat sich zum Ausschluss der Medienvertreter*innen beim Spiel der Fußball-Regionalliga Südwest zwischen dem FC Astoria Walldorf und Kickers Offenbach geäußert. DJV-Hauptgeschäftsführer Karl-Josef Döhring hält diesen für „rechtlich nicht zulässig“. Es sei bei Meisterschaftsspielen ohne Zuschauer „umso wichtiger, die berichterstattenden Kolleginnen und Kollegen im Stadion zu haben“. Die Anwältin eines Presse-Fotografen sieht es ähnlich. Es sei „eine Diskriminierung gegenüber anderen Pressevertretern“, wenn ein TV-Team ins Stadion darf, aber zum Beispiel kein Vertreter der schreibenden Zunft.

+++ Freitag, 11.12.2020, 11.20 Uhr: Am Freitagmorgen gibt es doch noch gute Nachrichten zum Spiel von Kickers Offenbach gegen den FC-Astoria Walldorf. Nachdem die Medien für das Spiel heute Abend aus dem Dietmar-Hopp-Sportpark ausgeschlossen wurden, wird der FC-Astoria Walldorf nun definitiv einen Livestream der Partie anbieten. Zudem erhält die Produktionsfirma „Die Ligen“ am Freitag Zutritt zum Stadion, weil das eine Vorgabe der Regionalliga Südwest GbR sei, sagte ein Astoria-Sprecher der Offenbach Post. „Die Ligen“ fertigen Videos von allen Spielen an, die auch den Vereinen für Analysen zur Verfügung stehen. Zusätzlich bietet die Firma Video-Spielberichte an, die auch wir nutzen.

Wir können Ihnen den Live-Ticker zum Spiel von Kickers Offenbach bei FC-Astoria Walldorf wie gewohnt bieten. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

FC-Astoria Walldorf kritisiert Gerichtsurteil – und Kickers Offenbach

+++ 20.22 Uhr: Die Regionalliga Südwest GbR ist von dem Medienausschluss nicht begeistert. Geschäftsführer Sascha Döther sieht allerdings keine Handhabe. Im Gegensatz zu den oberen drei Spielklassen gibt es in der 4. Liga keine verbindlichen Medienrichtlinien und für die Akkreditierungen sind die Vereine zuständig. „Wir nehmen unser Recht wahr“, betonte FC-Astoria Walldorfs Pressesprecher Marco Monetta.

Astoria-Präsident Willi Kempf legte nach dem Bekanntwerden des Restarts auf der Club-Homepage nach. „Sechs verantwortungsbewusste Regionalligavereine“ hätten sich gegen die Ausbreitung der Pandemie eingesetzt. Ob das Urteil des Gerichts richtig war, werde die Zukunft zeigen. Er finde die Entscheidung, weiterzuspielen, „unverantwortlich“, verwies auf die Infektionszahlen in Offenbach („Die höchsten in ganz Hessen“) und macht offenbar den OFC als Hauptschuldigen aus. Es dürfe für andere Vereine kein Nachteil sein, „dass ein ehemaliger Bundesligist in die Regionalliga abgerutscht ist“ und der Liga im Fall einer erneuten Unterbrechung mit Klage drohe, da sie für ihn ein Berufsverbot darstelle.

Endlich geht es morgen nach der sechswöchigen Unterbrechung wieder los!

Update vom Donnerstag, 10.12.2020, 16.47 Uhr: Der FC-Astoria Walldorf plant offenbar den Ausschluss der Medien. Das hat die Offenbach Post erfahren. Offizielle Begründung: „In dieser sehr bedenklichen Phase der Corona-Pandemie sind wir unserer Pflicht gegenüber den Spielern, dem Trainer- und Betreuerteam, Mitarbeitern und vielen ehrenamtlichen Helfern bewusst. Um das Risiko möglicher Infektionen im Rahmen unserer Heimspiele auf das machbare Minimum zu reduzieren, werden wir zum Spiel nur die zwingend notwendige Anzahl an Personen zulassen“, heißt es in einem Schreiben. Medienvertreter gehören nicht dazu.

Nächster Gegner von Kickers Offenbach, FC-Astoria Walldorf, klagte gegen Restart

Der FC-Astoria Walldorf war einer der sechs Vereine, die gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Regionalliga Südwest geklagt hatten. Erst am späten Mittwochnachmittag hatte das Landgericht Mannheim den Antrag abgelehnt. Doch der FC-Astoria Walldorf ist nicht der einzige Verein, der den Ausschluss von Medienvertretern plant. Denn auch Eintracht Stadtallendorf will diesen Schritt offenbar gehen, der Bahlinger SC denkt darüber nach. Auch diese beiden Vereine hatten gegen den Restart geklagt.

Es ist also noch nicht sicher, ob wir Ihnen den Live-Ticker zu dem Spiel von Kickers Offenbach bei FC-Astoria Walldorf wie gewohnt bieten können, da wir von diesem Ausschluss betroffen sind. Wir halten Sie aber über alle aktuellen Entwicklungen in diesem Ticker auf dem Laufenden.

Vorbericht: Kickers Offenbach zum Restart bei FC-Astoria Walldorf

Erstmeldung vom Donnerstag, 10.12.2020, 16.07 Uhr: Nach der sechswöchigen Saisonunterbrechung in der Regionalliga Südwest geht es für Kickers Offenbach am Freitag (11.12.2020) im Auswärtsspiel beim FC-Astoria Walldorf erstmals wieder um Punkte. Spielbeginn im Dietmar-Hopp-Sportpark ist um 19 Uhr.

Endgültig ermöglicht wurde der „Restart“ für Kickers Offenbach erst am späten Mittwochnachmittag (09.12.2020) durch eine Entscheidung des Landgerichts Mannheim, das den Antrag von sechs Vereinen auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs abgelehnt hat.

Kickers Offenbach belegt nach elf Begegnungen den fünften Tabellenplatz

Bei seinem bislang letzten Punktspiel feierte der OFC am 30.10.2020 einen 4:0-Heimsieg gegen den TSV Schott Mainz. Mit 22 Zählern aus elf Begegnungen ist die Mannschaft von Cheftrainer Angelo Barletta vor der Partie in Walldorf Tabellenfünfter. Der FC-Astoria Walldorf belegt mit zwölf Punkten aus zwölf Spielen aktuell den Abstiegsrang 17. Zuletzt konnte das Team von Trainer Matthias Born Ende Oktober den TuS Rot-Weiß Koblenz im heimischen Dietmar-Hopp-Sportpark mit 2:0 besiegen.

In der Vorsaison kam Kickers Offenbach beim FC-Astoria Walldorf zu einem 2:2-Unentschieden. Die Begegnung der Rückrunde konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr ausgetragen werden.

OFC-Trainer Angelo Barletta glaubt an schwierige Aufgabe für Kickers Offenbach

OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik freut sich auf den Restart: „Ich freue mich wirklich über diese Gerichtsentscheidung, für unseren Verein und für unsere Fans. Es macht mich traurig, dass Fußballvereine dagegen geklagt haben, zu spielen“, sagt er vor dem Spiel gegen FC-Astoria Walldorf. Alle wüssten, was in dieser Saison auf sie zukomme, dass man maximal flexibel sein müsse. „Das wurde auch vertraglich festgehalten. Wir möchten einfach nur unserer Arbeit nachkommen“, sagt Sobotzik.

OFC-Trainer Angelo Barletta glaubt an eine schwere Aufgabe für Kickers Offenbach: „Walldorf verfügt über eine sehr homogene Mannschaft, die in der letzten Saison einen bravourösen 5. Platz belegt hat. Das Team ist sehr jung und spielt nach vorne, wir haben eine schwere Aufgabe vor uns“, sagt er vor dem Spiel.