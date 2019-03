OFC in Hoffenheim: Das Spiel im Liveticker

Sinsheim/Offenbach - In der Regionalliga Südwest steht der 22. Spieltag an. Kickers Offenbach reist zur Reserve der TSG Hoffenheim. Wir berichten am 1. März, ab 19.30 Uhr, live aus dem Dietmar-Hopp-Stadion im Liveticker.

22. Spieltag: TSG Hoffenheim II - Kickers Offenbach

TSG Hoffenheim II: Drljaca - Amade, Rettig, Gösweiner, Wähling, Ekene, Chana, Bender, Alberico, Szarka, Lengle OFC: Endres - Lovric, Albrecht, Kirchhoff - Marx, Sawada, Ikpide, Hodja, Vetter - Hirst, Akgöz Spielstand: 0:0 Tore: - Zuschauer: -

Nach Fehlpass von Vetter zieht TSG-Kapitän Szarka ab, der Ball segelt aber über die Latte.

15. Minute: Vielversprechender 3-auf-2-Konter für die Gäste, aber Sawada vertändelt den Ball.

14. Minute: Schöner Lupfer von Alberico auf Amade, aber der steht im Abseits.

12. Minute: Beim OFC läuft der Spielaufbau fast immer über Albrecht, der mit langen Bällen die Hirst, Akgöz, Vetter oder Marx sucht. Bis jetzt ohne Erfolg.

9. Minute: Endres muss nach einem Steilpass weit aus seinem Strafraum herauskommen, hat den Ball aber sicher.

7. Minute: Akgöz kommt im Strafraum an den Ball, kann ihn aber nicht kontrollieren.

5. Minute: Die Kickers versuchen, mit langen Bällen hinter die Abwehr der TSG zu kommen. Hinten links beginnt tatsächlich Vetter.

1. Minute: Anstoß. Der Ball rollt!

+++ Hoffenheim wird anstoßen.

+++ So, los geht's. Die Mannschaften betreten das Feld. Die Kickers spielen in Rot-Weiß, die Gastgeber in Blau.

+++ Der Gästeblock ist schon gut gefüllt, bestimmt 200 Offenbacher stehen dort und haben auch eine Choreo vorbereitet. "Nur du bist mein Verein" steht auf einem großen Banner.

+++ Wie genau OFC-Trainer Daniel Steuernagel seine Elf aufs Feld schickt, ist noch unklar. Vor allem: Wer verteidigt hinten links? Wir tippen auf Maik Vetter.

+++ Ein Blick auf die Aufstellung der Kickers: Ko Sawada (Adduktorenprobleme) ist doch noch rechtzeitig fit geworden. Für Stoilas und Reinhard (beide auf der Bank) rücken Akgöz und Ikpide in die Startelf.

+++ Hallo aus dem kalten Hoffenheim! In einer knappen Viertelstunde geht es los im Dietmar-Hopp-Stadion. Beide Teams wärmen sich aktuell noch auf.

+++ Die Aufstellungen sind da:

Vorbericht zum Spiel TSG Hoffenheim II gegen OFC

Mit vier Ligasiegen in Folge reist der OFC in den Kraichgau. Zuletzt schlugen die Kickers am letzten Samstag den SSV Ulm 1846 im Sparda-Bank-Hessen-Stadion mit 3:0. Die Mannschaft von Trainer Daniel Steuernagel hat vor der Partie in Hoffenheim 39 Punkte auf der Habenseite und ist mit dieser Bilanz Tabellenvierter. Auf fremden Plätzen konnte der OFC bereits 20 Zähler sammeln und ist damit die drittbeste Auswärtsmannschaft der Liga.

Die U23 der TSG Hoffenheim steht mit 32 Punkten aktuell auf dem achten Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende setzte sich das von Marco Wildersinn betreute Team mit 0:4 beim FK Pirmasens durch. In der Hinrunde behielt der OFC im Duell gegen die Hoffenheimer mit 5:2 die Oberhand. Vor 4.524 Zuschauern auf dem Bieberer Berg erzielten Hirst, zweimal Firat, Vetter und Kirchhoff die Offenbacher Treffer.

"Hoffenheim hat zuletzt richtig stark gepunktet und wird auch gegen uns versuchen, offensiv zu agieren. Wir werden nicht nur dagegen halten, sondern auch eigene Impulse setzen, um erfolgreich aus Hoffenheim nach Hause zu fahren", erklärt Daniel Steuernagel, OFC-Cheftrainer.

Für Kevin Ikpide wird das Spiel eine Reise in die Vergangenheit: "Wir wollen an unsere guten Leistungen anknüpfen und in jedem Fall auch in Hoffenheim dreifach Punkten. Ich persönlich freue mich auf das „Comeback“ in Hoffenheim, verspreche aber, dass die Freundschaft für 90 Minuten ruhen wird."