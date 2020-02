OFC beim VfR Aalen: Der Live-Ticker zum Spiel

Kickers Offenbach ist zu Gast beim VfR Aalen. Wir berichten live vom Nachholspiel in der Regionalliga Südwest.

OFC zu Gast in Aalen: Vorbericht zum Spiel

Die lange Vorbereitung ist für Kickers Offenbach vorbei und endlich geht es wieder um Punkte. Im Nachholspiel der Regionalliga Südwest ist der OFC zu Gast beim VfR Aalen. Die Partie sollte eigentlich am 7. Dezember des vergangenen Jahres stattfinden, musste aber aufgrund der schlechten Platzverhältnisse auf der Ostalb abgesagt werden. Spielbeginn am Samstag ist um 14 Uhr.

Beim letzten Spiel vor der Winterpause, noch unter der Regie von Interims-Trainer Steven Kessler, gelang dem OFC ein 3:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg II. Durch diesen Erfolg, mit dem eine Sieglos-Serie von sechs Spielen beendet wurde, kletterte Kickers Offenbach auf Platz neun in der Tabelle der Regionalliga Südwest. In der Winterpause hat der neue Cheftrainer Angelo Barletta das Zepter beim OFC übernommen und wird beim Auswärtsspiel in Aalen das erste Mal an der Seitenlinie stehen.

Der VfR Aalen hat in der bisherigen Saison 23 Punkte gesammelt und steht in der Tabelle auf Platz 14, nahe an der Abstiegszone. Die Aalener sind aber eine heimstarke Mannschaft und musste auf der Ostalb erst eine Niederlage in der laufenden Spielzeit hinnehmen. Dem gegenüber stehen drei Siege und fünf Remis. Das Hinspiel auf dem Bieberer Berg endete mit einem 1:1. Lovric erzielte für Kickers Offenbach in der 81. Minute den Führungstreffer, aber nur eine Minute später traf Aalen zum Endstand.

OFC: Cheftrainer Barletta optimistisch

Cheftrainer Barletta ist zufrieden mit der Vorbereitung und geht optimistisch in die Partie in Aalen: „Mit dem Trainingslager und der ganzen Vorbereitung bin ich mehr als zufrieden. Die Neuzugänge haben zusätzlich frischen Wind in die Mannschaft gebracht. Der VfR Aalen hat letztes Jahr noch in der 3. Liga gespielt und sich die bisherige Saison sicher auch anders vorgestellt. Wir treffen auf eine sehr gut vorbereitete Vollprofitruppe, die Ramon Berndroth für uns beobachtet hat. Trotz einiger verletzter Spieler sehe ich im Kader nur Stammspieler, für die Startelf werden wir die Qual der Wahl haben.“

Ein Gewinner der Vorbereitung ist Neuzugang Pelle Hoppe, der heiß auf sein Debüt ist: „Meine ersten Erfahrungen beim OFC waren sehr positiv. Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen, im Trainingslager haben wir viel gearbeitet. Wir haben eine fußballerisch sehr starke Mannschaft. Ich habe unheimlich Lust, zum ersten Mal gegen den VfR Aalen zu spielen.“

Von Sascha Mehr