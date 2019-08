FC Homburg gegen OFC: Live-Ticker zum Spiel

Am siebten Spieltag der Regionalliga Südwest treten die Offenbacher Kickers am Samstag beim FC 08 Homburg an. Spielbeginn ist um 14 Uhr. Der Live-Ticker zum Spiel.

+++ Jake Hirst ist nicht mehr on fire – zumindest nicht mehr am Bieberer Berg. 24 Stunden vor dem Spiel der Offenbacher Kickers am Samstag (14 Uhr) beim FC Homburg verlässt der 23-jährige Angreifer den Fußball-Regionalligisten in Richtung FC Gießen. Der OFC gab zudem die Verpflichtung des erstligaerfahrenen Moritz Hartmann bekannt. Direkt ein Kandidat für die Startelf?

+++ Matchday!

Vorbericht: Lucas Albrecht will wieder angreifen – OFC reist als Tabellenvierter nach Homburg

Am siebten Spieltag der Regionalliga Südwest treten die Offenbacher Kickers am Samstag beim FC 08 Homburg an. Spielbeginn im Waldstadion ist um 14 Uhr.

Nachdem der OFC am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen die SV Elversberg die erste Saisonniederlage hinnehmen musste, reist die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Steuernagel mit 13 Punkten auf der Habenseite als Tabellenvierter ins Saarland. Verzichten müssen die Kickers nach wie vor auf die gesperrten Spieler Gerrit Gohlke und Kevin Pezzoni, sowie auf den verletzten Kapitän Richard Weil.

Der FC 08 Homburg kassierte am Mittwoch dieser Woche im Nachholspiel gegen den SSV Ulm eine schmerzhafte 1:5-Heimniederlage. Mit sieben Zählern steht das Team von Coach Jürgen Luginger als Dreizehnter nur einen Rang über dem ersten potentiellen Abstiegsplatz. Im heimischen Waldstadion konnten die Saarländer in dieser Saison erst einen Sieg feiern, gingen aber bereits zweimal als Verlierer vom Platz.

In der vergangenen Saison unterlagen die Kickers vor 1.850 Zuschauern in Homburg mit 2:1. Akgöz erzielte dabei im November 2018 den Treffer der Offenbacher. Am letzten Spieltag trennten sich die beiden Mannschaften im Sparda-Bank-Hessen-Stadion dann mit einem torlosen Unentschieden.

"Lucas (Albrecht, Anm. d. Red.) hat bärenstark trainiert und ist ein echter Charakterkopf. Er wird spielen", sagt OFC-Cheftrainer Daniel Steuernagel. Der OFC hätte alle drei Auswärtsspiele gewonnen und wolle exakt an diese Leistungen anknüpfen. "Wir müssen an Saarbrücken dranbleiben und auch Homburg will nicht so früh von der Spitze abreißen. Deshalb wird es ein sehr kampfbetontes Spiel."

Auch Lucas Albrecht ist guter Dinge für das Spiel gegen Homburg: "Meine achillessehne ist stabil und ich fühle mich wieder topfit. Ich will unbedingt der Mannschaft helfen, den Dreier in Homburg zu holen."

