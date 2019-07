OFC gegen SSV Ulm: Live-Ticker zum Saisonauftakt

Am 1. Spieltag in der Regionalliga Südwest empfängt der OFC den SSV Ulm.

Kickers Offenbach startet gegen einen starken Gegner in die Saison. Der OFC empfängt den SSV Ulm. Alle Infos zum Spiel gibt es im Live-Ticker.

Kickers Offenbach Draband - Schikora, Gohlke, Albrecht, Marcos - Vetter, Weil, Campagna, Daghfous - Reinhard, Shala SSV Ulm Ortag, Schindele, Krebs, Reichert, Geyer, Gashi, Coban, Morina, Stoll, Abruscia, Lux Spielstand/Tore -:- Verwarnungen - Zuschauer -

+++ Interessant: Gerrit Gohlke bekommt den Vorzug vor Lucas Albrecht. Auch die Nominierung von Moritz Reinhard überrascht ein wenig, hier hätten viele stattdessen Neuzugang Manolo Rodas erwartet. Reinhard hatte jedoch in der Vorbereitung mit mehreren Treffern gegen Topteams auf sich aufmerksam gemacht.

+++ OFC-Trainer Daniel Steuernagel hat gleich acht Neuzugänge in die Startelf beordert. So beginnen die Kickers:

Draband - Schikora, Gohlke, Albrecht, Marcos - Vetter, Weil, Campagna, Daghfous - Reinhard, Shala

+++ Schönen guten Abend vom Bieberer Berg und herzlich willkommen zu unserem Liveticker! Die Offenbacher Kickers empfangen den SSV Ulm 1846 zum ersten Spiel der neuen Regionalliga-Saison. Es ist angerichtet für ein schönes Flutlichtspiel zwischen zwei Teams, die oben mitspielen wollen.

+++ Bald geht es endlich los! Vorfreude auf die ersten 90. Minute der Saison.

Vorbericht zum Spiel gegen den SSV Ulm

Nach 13 Abgängen und 14 Neuverpflichtungen startet der OFC mit einem runderneuerten Kader in die neue Spielzeit. In der Vorbereitungsphase zeigten die Spieler von Cheftrainer Daniel Steuernagel bereits gegen starke Gegner wie den AFC Wimbledon (3:2) oder Rot-Weiss Essen (2:2), dass sie auf dem besten Weg sind, ein eingespieltes Team zu werden.

Die Vorsaison beendete der OFC als Tabellenfünfter nur einen Rang über dem SSV Ulm, der mit sieben Zugängen ebenfalls zum Kreis der Aufstiegskandidaten zu zählen ist.

In der Vorsaison konnte der SSV Ulm die Kickers am 4. Spieltag vor heimischem Publikum mit 2:1 schlagen. In der Rückrunde drehte der OFC dann den Spieß um: Sawada, Akgöz und Ikpide erzielten im Februar diesen Jahres die Treffer zum 3:0-Erfolg vor 5.561 Zuschauern auf dem Bieberer Berg.

Kickers Offenbach: Das sagen Steuernagel, Weil und Fiori

Daniel Steuernagel (OFC-Cheftrainer): „Neuer Mannschaftskapitän ist Richard Weil, Mike Vetter ist sein Stellvertreter. Beide Mannschaften haben eine gute Vorbereitung gespielt und sind hoch motiviert. Viele Positionen in der Startelf sind schon klar besetzt, aber drei oder vier auch noch offen.“

Richard Weil: Nach fünfwöchiger Vorbereitungszeit sind wir eine homogene Truppe geworden, mit guten Charakteren und einer gelungenen Mischung aus Jung und Alt. Es ehrt mich, die Mannschaft in dieser Saison aufs Feld zu führen. Das Kapitänsamt bringt große Verantwortung auf und neben dem Platz mit sich. Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und kenne den Verein seit langen Jahren. Das Umfeld beim OFC ist mindestens zweitligatauglich. Wir freuen uns sehr auf das Abendspiel.“

Christopher Fiori (Geschäftsführer OFC Kickers 1901 GmbH): Bislang wurden 2515 Dauerkarten verkauft, dies entspricht ziemlich genau dem Stand im Vorjahr. Wir erwarten gegen Ulm rund 6000 Zuschauer. Die organisierten Fans haben dazu aufgerufen, am Montag im Trikot ins Stadion zu kommen. Diesem Aufruf schließen wir uns gerne an. Ich verlasse den OFC mit einem guten Gefühl, in der Vermarktung sind wir von der Zwei-Millionen-Euro-Grenze nicht mehr weit entfernt. Es freut mich unglaublich, was sich in den letzten Monaten am Bieberer Berg entwickelt hat.

