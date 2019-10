Astoria Walldorf gegen OFC: Flutlichtspiel im Liveticker

Am 13. Spieltag der Regionalliga Südwest spielen die Kickers Offenbach bei Astoria Walldorf. Der Live-Ticker zum Spiel.

Astoria Walldorf - Kickers Offenbach - Spielstand/Tore -:- Verwarnungen - Zuschauer -

Vorbericht: Kickers Offenbach müssen bei Astoria Walldorf ran

Die in der Regionalliga Südwest auf Platz fünf liegenden Offenbacher Kickers sind unter Interimstrainer Steven Kessler noch ungeschlagen. Der OFC hat nach dem klaren 3:0-Erfolg gegen die TSG Balingen nun 21 Punkte auf dem Konto.

Der Gegner aus Walldorf liegt nur einen Punkt und einen Tabellenplatz hinter den Offenbachern. Das letzte Spiel der Gastgeber ging mit 0:1 bei Aufsteiger Bahlinger SC verloren. Auf eigenem Platz ist Astoria Walldorf in der laufenden Saison aber noch ungeschlagen - und ist damit das einzige Team, das in der Regionalliga Südwest noch ohne Heimniederlage ist.

Das letzte Auswärtsspiel der Offenbacher Kickers bei Astoria Walldorf endete 1:1-Unentschieden. Auf heimischem Platz schlug der OFC die Gäste mit 2:1.

Offenbacher Kickers sind gewappnet für das Spiel in Walldorf

OFC-Trainer Steven Kessler zum Spiel in Walldorf: "Der FC Astoria ist eine gut strukturierte Mannschaft, die eingespielt ist und aus einer starken Grundordnung heraus agiert. Dennoch haben wir unseren Plan, um auch in Walldorf erfolgreich zu sein. Sie spielen mit einem klassischen Stoßstürmer, der bei unseren Innverteidigern gut aufgehoben ist. Der Tabellenstand ist nicht wichtig, was die Spielanlage angeht. Wir wollen und müssen unser eigenes Spiel durchdrücken. Es wird interessant, was Walldorf uns entgegen stellen wird aber wir werden gewappnet sein."

OFC-Plan: Flanken auf Regionalliga-Torjäger verhindern

Spieler Bastian Kurz ist heiß auf das Spiel und hat mit dem Gegner bislang gute Erfahrungen gemacht: "Ich fühle mich gut und würde natürlich gerne wieder auflaufen. Gegen Walldorf habe ich mit meinem alten Club bereits einmal gespielt und auch gewonnen."

Offenbacher Kickers: Umstrittener Kaminski zurück zum OFC - Fischer trainiert die U19

