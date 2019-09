OFC enttäuscht gegen FSV in der Offensive - Spiel zum Nachlesen im Ticker

Die Offenbacher Kickers enttäuschen im "kleinen Main-Derby" gegen den FSV Frankfurt in der Offensive. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker.

FSV Frankfurt Aulbach - Mangafic, Djengoue, Nothnagel, Wilton - Born, Azaouagh, Güclü, Straub (90. +2 Minute Sejdovic) - Alawie (86. Bazzoli), Plut (14. Burdenski) Kickers Offenbach Draband - Schikora, Gohlke, Pezzoni, Marcos - Lemmer, Lovric (59. Campagna), Vetter (78. Hecht-Zirpel), Rodas - Hartmann (72. Reinhard, Daghfous Spielstand/Tore 0:0 Verwarnungen Wilton, Nothnagel, Straub - Vetter Zuschauer 4655 - Schiedsrichter: Tobias Endriß (Bad Ditzenbach)

90. + 3 Minute: Abpfiff. Das war es. Der OFC kommt beim FSV Frankfurt nicht über ein 0:0 hinaus. Vor allem in der Offensive war das ein ziemlich enttäuschender Auftritt der Kickers. Immerhin: Die Kickers blieben im zweiten Spiel unter Steven Kessler ungeschlagen und ohne Gegentor.

90. +3 Minute: Der OFC nochmal im Angriff, aber Reinhard wird geblockt.

OFC ohne Durchschlagskraft im "kleinen Main-Derby". Das Spiel in Bildern. Zur Fotostrecke

90. +2 Minute: Der FSV wechselt letztmals, will den Punkt sichern. Sejdovic kommt für Straub.

90. +1 Minute: Die Nachspielzeit läuft. Drei Minuten gibt es obendrauf.

90. Minute: Der FSV nochmal im Angriff, aber die Kickers sind jetzt aufmerksam.

89. Minute: Hecht-Zirpel auf Rodas - aber der setzt sich zu vehement gegen Mangafic ein. Chance vertan, Freistoß FSV am eigenen Strafraum.

87. Minute: Jetzt ist der OFC-Anhang mal ruhig, da ertönen "FSV"-Rufe.

86. Minute: Zweiter Wechsel beim FSV. Alawie geht, Bazzoli kommt.

86. Minute: Born lässt gleich zwei Offenbacher aussteigen, sein Schuss ist aber harmlos, wird geblockt von Pezzoni.

85. Minute: Die letzten fünf Minuten brechen an. Gelingt hier noch einem Team der Lucky Punch?

84. Minute: Der FSV-Anhang entzündet Pyros. Der OFC-Anhang registriert das eher mitleidig.

84. Minute: Pezzoni behauptet links den Ball. Freistoß für den OFC.

81. Minute: Der FSV mal mit einer gefährlichen Aktion. Die Flanke von rechts kommt auf Alawie, der beim Schussversuch von Pezzoni geblockt wird - Ecke.

80. Minute: Erste Aktion von Reinhard, der sich den Ball erläuft, über rechts loszieht, aber seine Flanke erreicht Daghfous nicht. Auf der Gegenseite klärt Draband vor dem plötzlich freien Alawie.

78. Minute: Letzter Wechsel beim OFC. Vetter, durchaus am Rande des Platzverweises wandelnd, verlässt den Platz. Hecht-Zirpel kommt.

77. Minute: Schikora setzt sich ruppig im Zweikampf gegen Straub durch. Der Referee lässt weiterlaufen. Kein Foul.

76. Minute: Der FSV mal wieder mit einem Offensivvorsteoß. Aber Burdenskis Volleyabnahme von der linken Seite geht klar vorbei.

74. Minute: Der Präsident entfacht Stimmung am Bornheimer Hang. Michael Görner steht auf fordert zum Klatschen auf. Allzu viele folgen ihm nicht. Und der Freistoß für den FSV segelt auch klar vorbei.

73. Minute: Campagna mit einem langen Ball auf Rodas, aber Aulbach ist da, kein Problem für den FSV-Torwart.

72. Minute: Zweiter Wechsel beim OFC: Reinhard ersetzt positionsgetreu Hartmann.

71. Minute: Mittlerweile ein zerfahrenes Duell der Mainrivalen. Jetzt hat es Gohlke beim gewonnenen Zweikampf den Schuh ausgezogen.

67. Minute: Weil der FSV in seinem schnellen Umschaltspiel mittlerweile auch nicht mehr die Präzision hat, tut sich vor beiden Strafräumen nichts wirklich Zwingendes. Die Partie lebt von der Atmosphäre und der Spannung aufgrund des Resultats.

65. Minute: Daghfous mit einem eigentlich viel zu steilen Ball auf Lemmer, der sprintet nach, die Kugel geht tatsächlich an die rechte Eckfahne, Straub klärt zum Einwurf für die Kickers. Danach aber ist der Ball wieder weg.

64. Minute: OFC-Coach Steven Kessler steht längst, ist nicht zufrieden, fordert mehr Bewegung.

63. Minute: Daghfous zieht mal entschlossen durchs Mittelfeld. Sein Pass auf Rodas wird aber von Born geklärt.

62. Minute: Vetter zieht mal direkt ab - klar vorbei, aber immerhin.

61. Minute: Die OFC-Fans singen unermüdlich, halten die Schals hoch. Aber das, was die Mannschaft auf dem Feld zeigt, bleibt weiterhin sehr bemüht.

59. Minute: Erster Wechsel beim OFC: Campagna wird für Lovric kommen.

57. Minute: Offizielle Zuschauerzahl: 4655, mehr als die Hälfte ganz sicher aus Offenbach.

56. Minute: Freistoß aus 30 Metern zentraler Position. Aber Nothnagels Schuss ist harmlos, kein Problem für Draband.

56. Minute: Vetter klärt mit Hilfe eines taktischen Fouls, nachdem er zuvor zweimal verpasst hatte, die Kugel sauber zu klären.

55. Minute: Doch der OFC verliert weiterhin zu einfach die Kugel, der FSV flankt über die linke Seite mit Straub - aber die Kugel geht weit ins Aus.

54. Minute: Gohlke klärt den Ball ins Aus, trifft dabei Alawie. Der wird kurz behandelt, dann geht's mit Einwurf weiter.

53. Minute: Der FSV mal wieder über die Außen, Straubs Flanke angelt sich aber Draband sicher.

51. Minute: Der OFC ist defensiv aufmerksamer, resoluter. Marcos klärt jetzt nach Ballverlust gut und holt einen Freistoß in der eigenen Hälfte raus.

46. Minute: Daghfous' erster Versuch wird zur vierten Ecke für die Kickers geklärt. Doch auch die bringt nichts ein.

48. Minute: Der OFC ist um Spielkontrolle bemüht. Und holt die nächste Ecke raus. Wer flankte? Lemmer natürlich.

46. Minute: Der personell unveränderte OFC stößt an. Die Kugel rollt wieder.

+++ Die Mannschaften sind zurück, gleich geht es weiter.

45. +2 Minute: Halbzeit. Der OFC hat große Mühe mit mutigen und wacheren Frankfurtern. Der FSV hat ein klares Chancenplus (3:1).

45. +1 Minute: Gut getreten von Rodas, aber der FSV klärt mit vereinten Kräften am Fünfer. Lovric hat dabei etwas abbekommen, wird behandelt.

45. +1 Minute: Daghfous holt die zweite Ecke für den OFC raus.

45. Minute: Freistoß FSV. Aber Draband schnappt sich die Kugel sicher.

44. Minute: Der OFC erobert die Kugel, Rodas wird dabei von Straub hart gefoult. Gelb ist die korrekte Strafe.

43. Minute: Beim FSV geht fast alles über die rechte Seite. Marcos und Rodas haben große Mühe, Mangafic und Born im Zaum zu halten.

42. Minute: Güclü ist zurück - und Draband hat keine Mühe mit Burdenskis Fernschuss.

42. Minute: Heftiger Regen setzt ein. Hermann Nuber hätte seinen Spaß dran.

41. Minute: Rodas im Zweikampf mit Güclü, er spielt zwar auch den Ball, räumt den Bornheimer auch mächtig ab. Der humpelt erstmal raus.

39. Minute: Wieder Lemmer, dieses Mal behauptet er sich im Defensivzweikampf, verhindert einen Konter und holt einen Freistoß raus. Der jüngste Offenbacher ist aktuell klar der beste.

38. Minute: Die Referees beraten sich, wer welche Karten bekommt. Wilton sieht Gelb. Nothnagel und Vetter ebenfalls.

37. Minute: Heftige Rudelbildung nach einem Foul am losstürmenden Lemmer durch Wilton.

36. Minute: Immerhin: Hartmann und Daghfous kombinieren sich mal durch, am Ende wird Rodas' Pass auf Daghfous aber geklärt.

35. Minute: Das ist zu harmlos. Daghfous zwirbelt die Kugel aus dem Stand in den Strafraum, Vetters Kopfball geht klar vorbei.

34. Minute: Burdenski und Lovric rasseln im Zweikampf zusammen. Beide stehen wieder. Freistoß OFC.

33. Minute: Wieder kommt der FSV über rechts, Mangafics Flanke wird aber geklärt.

31. Minute: Das Beste am OFC-Spiel ist permanente Anfeuerung der Fans - und dass es 0:0 steht.

31. Minute: Der OFC drängt jetzt den FSV mal in die eigene Hälfte, holt über rechts einige Einwürfe raus. Aber dann bekommt Daghfous die Kugel angeschossen, Einwurf Frankfurt.

29. Minute: Mal wieder ein Vorstoß der Kickers - wieder über rechts: Lemmer setzt sich gut durch, passt auf Daghfous, aber dessen Vorlage geht ins Aus, weil der im Abseits stehende Hartmann nicht eingreifen durfte.

28. Minute: Wieder der FSV im Vorwärtsgang, aber dieses Mal rutscht die Kugel auf dem nassen Geläuf ins Aus. Einwurf OFC und Zeit zum Durchschnaufen und Sammeln.

26. Minute: Der OFC kontert über Daghfous, der Hartmann schickt, aber das ist etwas zu optimistisch gedacht. Der FSV klärt.

25. Minute: Wieder der FSV: Azaouagh schießt aus 20 Metern, Draband lässt nach vorne prallen - aber Schikora klärt zur Ecke.

24. Minute: Der OFC-Anhang macht mächtig Alarm. An der Unterstützung liegt es also nicht, dass die Kickers nach vorne wenig zustande bringen.

23. Minute: Vetter geht hart in den Zweikampf mit Azaouagh. Auch hier kein Gelb.

22. Minute: Taktisches Foul von Burdenski an Vetter, der ihn in Ringermanier am Sprint hindert. Der Schiedsrichter lässt Gelb stecken. Naja.

20. Minute: Es bleibt dabei: Der FSV ist deutlich aktiver, jetzt steckt Güclü, der nach Pluts Ausfall zweite Spitze spielt (Burdenski rückt dafür ins zentrale Mittelfeld), für Straub durch. Der Linksaußen steht aber im Abseits.

18. Minute: Daraus entwickelt sich beinahe ein Konter von Rodas, der aber angeschossen wird und die Kugel dann nicht erlaufen kann.

17. Minute: Ecke Nummer vier für die Bornheimer. Wieder von rechts.

16. Minute: Dritte Ecke für den FSV. Aber wieder klärt der OFC.

14. Minute: Die Ecke bringt nichts ein, weil Daghfous seinen Gegenspieler foult. Währendessen muss der FSV verletzungsbedingt früh wechseln. Für Plut kommt Burdenski.

14. Minute: Erste Ecke für die Kickers. Rodas' scharfe Flanke hatte Nothnagel beinahe unter die Latte des eigenen Tores geklärt.

13. Minute: Der OFC erarbeitet sich mehr Spielanteile.

12. Minute: Wieder Lemmer über rechts, nach mutigem Solo springt ein Einwurf raus.

11. Minute: Zweite Torannäherung der Kickers: Hartmann im Duett mit Lemmer, aber dessen Heber ist für den OFC-Angreifer nicht erreichbar.

10. Minute: Aber die Ecke bringt nichts ein. Weil Vetter gefoult wird, gibt es Freistoß für den OFC, der sich aber mächtig schütteln muss gegen mutige Bornheimer.

9. Minute: Der FSV bleibt am Drücker. Zweite Ecke.

8. Minute: Jetzt mal der OFC, der einen Fehler im Aufbau nutzt. Aber bei Daghfous' Pass auf Hartmann grätscht Djengoue dazwischen. Kein Foul, weiter geht's.

7. Minute: Die wird aber ins Seitenaus geklärt.

7. Minute: Der FSV ist deutlich besser im Spiel, Mangafic von rechts - der OFC klärt zur ersten Ecke für die Bornheimer.

4. Minute: Und gleich zweimal wird es gefährlich: erst klärt Draband gegen den von Straub direkt aufs Tor gezogenen Freistoß, dann fischt er sich schön den 20-Meter-Schuss von Güclü. Stark gemacht von Draband.

3. Minute: Freistoß für den FSV auf der linken Seite, kurz vor dem Strafraum hatte Gohlke seinen Gegenspieler zu Fall gebracht.

1. Minute: Der FSV gleich mal im Vorwärtsgang, aber der OFC klärt.

1. Minute: Anpfiff.

+++ Jetzt winken sie mit den Schals ihrer Mannschaft zu. Schönes Bild.

+++ So, die Mannschaften sind da. Gleich geht es los. Die OFC-Fans halten derweil hunderte extra für dieses Spiel angefertigte Mottoschals hoch.

+++ Erneut nicht im Kader damit Angreifer Andis Shala.

+++ Auf der Bank des OFC sitzen: Seidel (Tor), Ikpide, Campagna, Kurz, Pyysalo, Hecht-Zirpel, Reinhard.

+++ "Wir sind in der Pflicht, etwas mit nach Hause zu nehmen", hat Kessler vor dem Derby unmissverständlich klar gemacht. Motivation gibt es genug. Da wäre die Niederlage im März dieses Jahres (0:2), aber auch die Aussicht, in der Tabelle Anschluss zu halten.

+++ OFC-Trainer Steven Kessler vertraut der Mannschaft, die zuletzt den Aufsteiger TuS Rot-Weiß Koblenz mit 4:0 geschlagen hatte. In den Kader kehrt Luigi Campagna nach Gelb-Sperre zurück. Innenverteidiger Lucas Albrecht steht trotz abgesessener Gelb-Rot-Sperre nicht im Kader.

+++ Die Ausgangslage: Der FSV Frankfurt ist Zwölfer (12 Punkte), der OFC aktuell auf Rang sechs (17).

+++ Gute Stimmung im sehr gut gefüllten OFC-Block, der sich noch weiter füllt. Die Kickers-Fans sind traditionell zu Fuß über die Brücke nach Bornheim gekommen. Zwischenfälle gab es keine, soweit alles friedlich.

+++ Willkommen auch von mir (Jörg Moll), der Sie heute per Live-Ticker vom Derby am Bornheimer Hang infomiert.

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker der Partie zwischen den Offenbacher Kickers gegen den FSV Frankfurt. Anpfiff in der PSD-Bank-Arena am Bornheimer Hang ist am Sonntag, 29.09.2019, 14 Uhr.

Vorbericht: Offenbacher Kickers reisen mit frischem Selbstbewusstsein nach Frankfurt

Nach dem 4:0-Heimsieg gegen Rot-Weiß Koblenz unter der Leitung von Interimscoach Steven Kessler treten die Kickers die kurze Auswärtsfahrt zur nördlichen Mainseite mit frischem Selbstbewusstsein an. Mit 17 Punkten ist der OFC Tabellenfünfter – und schaut wieder nach oben. Die Kickers haben zudem deutlich mehr Zeit bei der Suche nach einem neuen Fußballlehrer gewonnen, denn der OFC konnte sich am Donnerstag (26.09.2019) mit Interimscoach Steven Kessler darauf verständigen, die Zusammenarbeit bis Dezember auszudehnen.

Gastgeber FSV Frankfurt hat in den ersten zehn Punktspielen zwölf Zähler gesammelt und steht damit auf Rang 13 der Tabelle. Am vergangenen Samstag kam die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Brendel zu einem 2:0-Auswärtserfolg beim Aufsteiger Bahlinger SC.

Offenbacher Kickers: Freude über das kleine Derby – OFC hofft auf Punkte gegen Frankfurt

In der vergangenen Saison unterlagen die Kickers dem FSV am Bornheimer Hang mit 2:0, nachdem sie in der Hinrunde beim 7:0 im Sparda-Bank-Hessen-Stadion noch ihren höchsten Saisonsieg feiern konnten.

Eintrittskarten für die Gästebereiche der PSD-Bank-Arena sind im Kickers-Fanshop bis Freitag um 20 Uhr erhältlich. Los geht das Spiel am Sonntag um 14 Uhr.

OFC-Trainer Steven Kessler freut sich auf das Spiel bei den Nachbarn: "Der Fleiß, die Konzentration und die Leidenschaft sind super in unserer Mannschaft. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir gegen den FSV etwas mit Heim nehmen können", sagt er. Was die Mannschaft im Training zeige, sei einfach gut. "Durch die Motivation der Mannschaft vor dem Derby, ist das für mich als Trainer eines der einfacheren Spiele."

Auch Manolo Rodas ist vor dem Spiel gegen den FSV motiviert: "Wir fahren an den Bornheimer Hang um zu gewinnen. Es wäre toll, wenn wir wieder mit großem Anhang und entsprechender Anfeuerung rechnen können", sagt er. Er persönlich sei topfit und freue ich auf das kleine Derby.