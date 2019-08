Last-Minute-Sieg: Schikora sichert OFC Erfolg in der Nachspielzeit

Last-Minute-Sieg für die Offenbacher Kickers: Schikora sichert dem OFC gegen den SC Freiburg II den zweiten Sieg. Live-Ticker zum Nachlesen.

SC Freiburg II Zbinden - Fellhauer, Bohro, Busam - Faber (84. Sachanenko), Braun-Schumacher, Keitel, Herrmann (84. Kammerkecht), Hug - Burkart (72. Schade), Boukhalfa Kickers Offenbach Draband - Schikora, Gohlke, Pezzoni, Marcos - Vetter, Weil, Campagna, Daghfous (54. Rodas) - Reinhard, Shala (59. Garic) Spielstand/Tore 0:1 - Tore: 0:1 Reinhard (73.), 1:1 Schade (85.), 1:2 Schikora (90.+4) Verwarnungen Busam / Gohlke Zuschauer -

+++ Guter Start für Kickers Offenbach in die neue Saison: Der OFC sichert sich den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Er gewinnt 2:1 gegen den SC Freiburg II Schikora macht in der Nachspielzeit alles klar. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

+++ ABPFIFF

90.+4: Minute: TOOOOR - das 2:1 für den OFC. Und was für ein Ding. Schikora flankt von rechts und der Ball senkt sich hinten in den Kasten. Das gibt es nicht.

90.+3. Minute: Konter OFC, aber Vetter legt sich den Ball zu weit vor

90.+1 Minute: Ecke Freiburg. Der Ball segelt durch den 16er - an Freund und Feind vorbei

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit zeigt der Schiedsrichter an

87. Minute: Die Kickers fordern Handelfmeter, aber da war nichts

85. Minute: 1:1 nach einem Riesenpatzer von Draband. Er vertändelt außerhalb des 16ers den Ball. Schade reagiert sofort und schlenzt den Ball von der Seitenauslinie ins Tor

83. Minute: Freiburg über die rechte Seite, aber der Ball landet im Toraus

79. Minute: OFC-Wechselgesang im Möselstadion - gefolgt von "Hier regiert der OFC."

78. Minute: Vetter mit starkem Einsatz, verhindert per Grätsche ein Zuspiel der Freiburger.

77. Minute: Im Gästeblock herrscht nun beste Stimmung. Das 1:0 ist nicht unbedingt verdient, aber das interessiert den OFC-Anhang verständlicherweise nicht.

74. Minute: Auf der Gegenseite Freiburg mit einem gefährlichen Angriff. Aber der OFC klärt

73. Minute: TOOOOOOR - aus dem Nichts das 1:0 für den OFC. Weil bringt einen Freistoß in den 16er, wo der "Bomber", Moritz Reinhard, völlig frei steht und per Kopf trifft.

72. Minute: Wechsel bei Freiburg: Schade kommt für Burkart

+++ Trinkpause

67. Minute: Viel geht beim OFC über den agilen Rodas. Aber noch fehlt die Präzision.

64. Minute: Ecke OFC, herausgeholt von Rodas. Weil bringt den Ball, Gohlke kommt aber nicht richtig dran

63. Minute: Auf der Gegenseite Freiburg ebenfalls über die rechte Seite. Die Kickers klären mit Mühe

62. Minute: Der Ball läuft nun ein bisschen besser in den Reihen der Kickers. Nach mehreren Stationen landet er bei Weil. Der passt in den Lauf von Reinhard, aber zu weit.

61. Minute: Der OFC schnell über die rechte Seite. Rodas flankt, aber zu ungenau. Der OFC bleibt dran, aber auch die nächste Flanke bringt keine Gefahr

59. Minute: Zweiter Wechsel beim OFC: Stürmer Shala geht raus, Mittelfeldspieler Luka Garic kommt

54. Minute: Wechsel beim OFC: Der Ex-Freiburger Manolo Rodos kommt für Daghfous, der in einigen Szenen sein Können aufblitzen ließ, aber noch deutlich Luft nach oben hat

53. Minute: Wieder brennt es im Offenbacher Strafraum. Pezzoni wirft sich dazwischen

52. Minute: Gohlke schläft auf der rechten Seite. Freiburg flankt, Kopfball: drüber. Glück für die Kickers

51. Minute: Den Freiburger Konter unterbindet Gohlke, der dafür die GELBE KARTE sieht.

50. Minute: Ecke für den OFC. Freiburg klärt. Die Kickers setzten nach, aber ein Pfiff ertönt. Shala offenbar im Abseits

49. Minute: Übrigens keine Wechsel beim OFC. Auch Freiburg offenbar unverändert

48. Minute: Gutes Pressing der Kickers. Aber nach dem Einwurf dribbelt Vetter ins Seitenaus

46. Minute: Weiter geht es! Und der OFC legt gleich gut los. Vetter marschiert rechts davon und zieht in die Mitte. Busam foult ihn. Gelb für den Freiburger und Freistoß für den OFC. Weil bringt ihn. Pezzoni köpft, wird aber geblockt.

+++ Halbzeit. Keine Tore in Freiburg. Der OFC tut sich schwer

45.+ Minute: Noch mal Freistoß für den SC. Shala klärt, allerdings auf Kosten eines Eckballs.

45.+2 Minute: Marcos passt auf, erobert den Ball und leitet den Konter ein. Reinhard marschiert Richtung Tor, wird aber kurz vor dem Strafraum gefoult. Freistoß. Daghfous schlenzt den Ball knapp übers Tor.

45.+1 Minute: Daghfous mit dem Versuch des Seitenwechsels. Der Ball landet aber im Seitenaus

44. Minute: Die Kickers kontern - über Vetter. Der verschafft sich fair mit dem Körper Platz, zieht in die Mitte und versucht es aus 18 Metern. Geblockt.

41. Minute: Der OFC mal in Strafraumnähe. Einwurf von Marcos. Zu weit, der Ball landet bei Zbinden

40. Minute: Die Kickers bekommen den Ball nicht weg. Campagna setzt nach. Unfair. Freistoß - auf den langen Pfosten. Zu weit. Aber die Einschläge kommen näher. Der OFC muss sich steigern.

39. Minute: Fast das 1:0 für Freiburg. Ein Freiburger darf unbedrängt flanken - und in der Mitte verpasst Burkart haarscharf

35. Minute: Wieder Freiburg im Angriff. Marcos passt auf und klärt zur Ecke. Die bringt nichts ein

34. Minute: Jetzt mal der OFC. Shala auf Weil, der schickt Reinhard. Der OFC-Angreifer legt sich den Ball am Verteidiger vorbei, begeht dann aber ein Foul. So hat es zumindest der Schiedsrichter gesehen.

32. Minute: Nächste gute Aktion von Freiburg. Nach einem Einwurf landet der Ball bei Boukhalfa, der plötzlich völlig frei ist und aus spitzem Winkel abzieht. Gohlke wirft sich aber dazwischen. Die folgende Ecke bringt nichts ein

31. Minute: Kuriose Szene. Daghfous wird in Bedrängnis angespielt und befördert den Ball hoch und weit in Richtung Draband, der neben dem Tor steht und per Kopf verhindert, dass der Ball im Toraus landet

26. Minute: Es geht weiter mit Freistoß für Freiburg. Der Ball kommt gut, aber Draband kommt raus und ist mit der Faust dran. Das war knapp.

25. Minute: Trinkpause. Vernünftig bei dieser Hitze

24. Minute: Nun probiert es Freiburgs Boukhalfa, deutlich vorbei. Zwischendurch hatten die OFC-Fans auf der Gegengeraden "Steht auf, wenn Ihr Kickers seid" angestimmt - und mindestens die Hälfte der Zuschauer auf der Haupttribüne erhob sich.

22. Minute: Freiburgs Faber zieht ab. Undankbarer Ball für Draband, aber er hat ihn im Nachfassen. Auf der Gegenseite fast die Kopie. Shala schießt, Zbinden hat den Ball - ebenfalls im Nachfassen.

21. Minute: Der Anfangselan der Kickers ist vorbei, sie stören nicht mehr ganz so früh, was bei diesem Wetter nicht verwundert. Der OFC lässt den Gegner kommen.

19. Minute: Langer Ball der Freiburger, aber Schikora macht das souverän, läuft seinen Gegenspieler ab und lässt die Kugel ins Toraus kullern. Abstoß

15. Minute: Eine Viertelstunde ist vorbei. Der OFC macht das Spiel, Freiburg wartet auf Umschaltsituationen

13. Minute: Fast die Offenbacher Führung. Vetter zeiht mit dem Ball Richtung Tor, wird aber abgedrängt. Die Kugel landet bei Daghfous, der sofort abzieht. Knapp rechts vorbei

12. Minute: Freistoß OFC aus dem Halbfeld. Weil bringt den Ball rein, aber Freiburg klärt

11. Minute: Es geht hin und her, aber Szenen im Strafraum haben bislang Seltenheitswert

6. Minute: Reinhard setzt sich links stark an der Grundlinie durch und kommt dann zu Fall. Der Schiedsrichter hat aber gute Sicht und deutete sofort Weiterspielen an.

4. Minute: Erster Abschluss der Kickers. Daghfous setzt sich links durch und bringt den Ball in die Mitte. Vetter versucht es aus 16 Metern, drüber

1. Minute: Anpfiff, das Spiel läuft!

+++ Jetzt kommen die Teams, der OFC - wie angekündigt - ganz in Weiß.

+++ Der OFC beginnt mit der identischen Aufstellung wie gegen Ulm. Im Kader gibt es nur einen Wechsel: Anstelle von Pyysalo sitzt Kurz auf der Bank

+++ Willkommen aus Freiburg, wo der OFC bei herrlichem Fußballwetter auf die SC-Reserve trifft

Vorbericht zum Spiel gegen den SC Freiburg II

Nach dem 2:0-Heimerfolg zum Auftakt gegen den SSV Ulm reist die gegenüber der Vorsaison mit 14 Neuzugängen verstärkte Mannschaft von Cheftrainer Daniel Steuernagel mit frischem Selbstvertrauen in den Breisgau, wo sie am Sonntag um 14 Uhr auf die zweite Mannschaft des SC Freiburg treffen.

Der SC Freiburg II unterlag am vergangenen Wochenende beim Aufsteiger Bahlinger SC mit 2:0 und muss zudem gegen den OFC auf Angreifer Marvin Pieringer verzichten, der in Bahlingen mit einer gelb-roten Karte vom Platz gestellt wurde.

In der letzten Spielzeit gingen die Kickers im Möslestadion leer aus. Serkan Firat erzielte im September vergangenen Jahres den Offenbacher Treffer, der jedoch nichts an der 2:1-Niederlage ändern konnte. In der Rückrunde entschied der OFC die Partie gegen den SC Freiburg ll durch zwei frühe Tore von Sawada und Hecht-Zirpel vor 4.087 Zuschauern im Sparda-Bank-Hessen-Stadion mit 2:0 für sich.

Kickers Offenbach: Das sagen Steuernagel und Vetter

Daniel Steuernagel (OFC-Cheftrainer): Freiburg hätte durchaus auch sein Auftaktspiel gewinnen können. Sie hatten gute Möglichkeiten und werden nun alles daran setzen, in ihrem Heimspiel gegen uns erfolgreich zu sein. Wir brauchen erneut einen richtigen guten Zugriff und die dazugehörige Galligkeit. Wir gehen gut vorbereitet in unsere nächste Aufgabe im Breisgau.

Maik Vetter: Das Heimspiel gegen Ulm hat großen Spaß gemacht und auch enorm viel Motivation freigesetzt. Es war sehr beeindruckend, wie uns die Fans gepusht und somit ganz maßgeblich geholfen haben. Dennoch ist nun die Zeit des Schulterklopfens vorbei. Wir müssen uns wieder voll auf den nächsten Gegner konzentrieren. Wir wollen in jedem Fall auch in Freiburg erfolgreich sein.