OFC gegen FC Gießen: Später Ausgleich durch Ferfelis

Der OFC tritt beim FC Gießen an.

Der OFC tritt in der Regionalliga Südwest beim FC Gießen an. Der Live-Ticker zum Spiel.

Aufstellung FC Gießen Löhe - Colak, Nennhuber, Schadeberg, Hofmann (63. Rinderknecht), Cecen, Kara (78. Ferfelis), Spang (78. Benamar), Michel, Antonaci, Hirst Aufstellung Kickers Offenbach Draband - Vetter, Albrecht (50. Scheffler), Lovric, Marcos - Pyysalo (72.Lemmer), Ikpide, Weil, Rodas - Daghfous, Hartmann (78. Reinhard) Spielstand/Tore 0:1 / 0:1 Pyysalo (10.), 1:1 Ferfelis (90.+1) Verwarnungen Hirst, Colak, Antonaci / Rodas, Hartmann, Draband, Vetter Zuschauer -

+++ Abpfiff! Der OFC gibt den Sieg in der Nachspielzeit aus der Hand und bleibt zum fünften Mal in Folge sieglos.

90.+3 Minute: Der OFC versucht es noch mal. Aber Foul von Lemmer beim Kopfball

90.+1 Minute: Das gibt es nicht. Ein langer Ball segelt in den Strafraum, der OFC kann nicht klären. Querpass zu Ferfelis, der Draband keine Chance lässt

90. Minute: Noch mal Gießen im Angriff - 1:1

87. Minute: Gelbe Karte für Vetter (OFC) und Freistoß Gießen. Getümmel. Gießen fordert Handelfmeter. Aber es geht weiter. Ecke, der OFC klärt.

86. Minute: Fast das 2:0. Aber gerade noch zur Ecke geklärt. Die bringt immerhin Zeit

86. Minute: Gelbe Karte für Draband (OFC) wegen Zeitspiel

85. Minute: Freistoß Gießen. Benamar versucht es direkt. Draband taucht ab und klärt stark zur Ecke. Die bringt nichts ein

82. Minute: Das ist hier weiter ein zähes Ding.

79. Freistoß Gießen, Kopfball Hirst. Draband fischt ihn aus dem Winkel. Auf der Gegenseite Gelbe Karte für Antonaci

78. Minute: Doppelwechsel bei Gießen: Ferfelis und Benamar kommen für Kara und Spang / Beim OFC kommt Reinhard für Hartmann

77. Minute: Rodas mit Chip-Pass auf Hartmann. Zu weit. Abstoß. Der OFC muss das hier sauberer ausspielen

76. Minute: Lemmer klärt rechts hinten zum Einwurf

75. Minute: Gießen fällt weiter wenig ein, aber der OFC muss weiter zittern

73. Minute: Und Lemmer gleich mit einer guten Aktion. Sein Schlenzer streift die Latte

72. Minute: Wechsel beim OFC: Lemmer kommt für Pyysalo. Für Lemmer ist es ein besonderes Spiel, er ist in Gießen geboren

71. Minute: Flanke OFC. Hartmann kommt nicht richtig an den Ball, aber der landet bei Rodas. Dessen Schuss geht aber drüber

70. Minute: Abstoß OFC

69. Minute: Gelbe Karte für Hartmann, der seinen Gegenspieler der Schauspielerei beschuldigt und das klar zum Ausdruck bringt

68. Minute: Beim OFC wird gleich Lemmer kommen

66. Minute: Fehlpass Vetter, der Konter ist verpufft

65. Minute: Glück für den OFC. In letzter Sekunde klären die Kickers zur Ecke, die bringt nichts ein

63. Minute: Erster Wechsel bei Gießen: Rinderknecht kommt für Hofmann

62. Minute: Ecke OFC. Ikpide wird von hinten abgeräumt, aber es gibt erneut Ecke. Und gleich noch mal. Am Ende ertönt aber ein Pfiff. Freistoß Gießen

60. Minute: Flanke Daghfous. Pyysalo artistisch. Aber letztlich fällt er beim Versuch, den Ball im Sprung anzunehmen, auf dem Spielgerät.

56. Minute: Gießen erhöht den Druck, aber bislang ist das alles zu ungenau

54. Minute: Ecke Gießen. Ikpide klärt.

53. Minute: Gießen gefährlich über Kara, der aus spitzem Winkel abzieht, aber nur das Außennetz trifft

52. Minute: Freistoß OFC nach Foul an Daghfous. Rodas bringt den Ball scharf Richtung Tor, aber alle verpassen

51. Minute: Michel stürmt Richtung Offenbacher Tor, aber die Fahne geht hoch. Abseits

50. Minute: Wechsel beim OFC: Scheffler kommt für den angeschlagenen Albrecht. Scheffler rückt nach rechts hinten, Vetter auf die Sechs und Ikpide dafür ins Abwehrzentrum

49. Minute: Fast das 1:1. Hirst leitet den Gießener Angriff ein. Antonaci kommt rechts zum Abschluss, ballert aber übers Tor.

47. Minute: Ecke OFC. Ikpide hat den Fuß zu weit oben. Freistoß Gießen

46. Minute: Weiter geht's! Der OFC hatte Anstoß

+++ Die Teams kommen zurück auf den Platz... Kein Wechsel beim OFC

+++ Kleine Korrektur: Kara agiert bei Gießen nicht neben Hirst, sondern hinter den Spitzen. Zweiter Angreifer ist Noah Michel.

+++ Wenn der OFC über seine technischen guten Leute wie Daghfous, Hartmann oder Weil schnell und direkt spielt, wird es zumeist gefährlich. Aber durch Fehler lädt man Gießen auch immer wieder zu Angriffen ein. Das 2:0 wäre wichtig.

+++ Halbzeit: Der OFC führt durch Pyysalos Tor aus der zehnten Minute 1:0 und hatte noch weiter Chancen. Aber auch Gießen kam zu Möglichkeiten, wobei Draband selten gefordert war.

45.+1 Minute: Noch mal Ecke für Gießen. Hartmann klärt. Der Ball kommt noch mal hoch rein. Diesmal ist Albrecht da.

45. Minute: Ecke für Gießen. Hartmann geht dem Ball entgegen und wird dabei gefoult. Freistoß OFC

44. Minute: Guter Angriff der Kickers. Pyysalo legt letztlich auf Hartmann ab, dessen Schuss geht links am Tor vorbei. Da war mehr drin.

43. Minute: Aus dem Befreiungsschlag von Rodas resultiert ein Offenbacher Angriff. Vetter zieht ab. Geblockt

40. Minute: Wieder eine Hereingabe des auffälligen Daghfous, Weil verpasst knapp in der Mitte

39. Minute: Colak rustikal, Gelbe Karte

38. Minute: Wieder lädt der OFC den Gegner durch einen Ballverlust zum Angriff ein. Aber Vetter bereinigt die Situation

36. Minute: Auf der Gegenseite zappelt der Ball nach einem Freistoß im Netz, aber die Fahne war längst oben: Abseits

35. Minute: Das muss das 2:0 sein. Der OFC wieder über die linke Seite. Flanke. Hartmann legt clever ab auf Weil, dessen Schuss wird aber gerade noch geblockt, sodass Löhe keine Probleme hat

35. Minute: Flanke von Gießens Hofmann auf Hirst, der köpft aber aus zehn Metern vorbei.

33. Minute: Nächster Abschluss von Gießen. Karas Schuss geht rechts vorbei. Trotz der Führung des OFC ist es ein offenes Spiel, auch weil die Fehlerquote auf beiden Seiten hoch ist

32. Minute: Der OFC über die auffällige linke Seite. Daghfous setzt sich durch und bringt den Ball flach nach innen, wo Hartmann wartet. Aber Löhe passt auf. Auf der Gegenseite zieht Hirst aus spitzem Winkel ab, deutlich drüber

30. Minute: Ecke Gießen. Foulspiel. Freistoß OFC

28. Minute: Gießen im Angriff. Kara zieht aus 20 Metern ab, knapp links vorbei. Kurz danach wird es wieder gefährlich. Der Ball landet bei Hirst, der ihn aber nicht kontrollieren kann. Er setzt nach, foult dabei Lovric und sieht ebenfalls die Gelbe Karte

26. Minute: Ecke OFC. Geklärt. Rodas unterbindet den Konter und sieht die Gelbe Karte

24. Minute: Fast das 2:0 für den OFC. Pass auf Hartmann, aber der schießt knapp am rechten Pfosten vorbei. Aber der Treffer hätte nicht gezählt: Abseits

23. Minute: Auf der Gegenseite der OFC mit einem Einwurf. Weil gibt den Ball flach nach innen, wo Hartmann bei der Annahme einen kleinen Schubser bekommen. Aber ein Foul war das nicht. Auf der Gegenseite läuft Albrecht seinen Gegenspieler gut ab. Der verstolpert letztlich den Ball. Abstoß OFC.

22. Minute: Auf der Gegenseite Ecke für Gießen. Und die wird gefährlich. Der lange Schadenberg verlängert per Hinterkopf, der Ball rauscht am langen Pfosten vorbei

21. Minute: Guter Konter der Kickers über Daghfous, der am Ende auch den Ball bekommt. Sein Schuss wird aber geblockt und ist daher kein Problem für Löhe

20. Minute: Daghfous setzt seinen Körper ein. Zu sehr, wie der Schiedsrichter meint. Sein Gegenspieler gibt ihm noch einen kleinen Schlag mit. Aber eine Karte bleibt aus

19. Minute: Hartmann agiert im Mittelfeld beim Kopfballduell unfair. Freistoß Gießen, aber Abseits

18. Minute: Ikpide setzt wieder gut nach, sogar gleich zweimal. Ordentlicher Auftritt von ihm bisher

17. Minute: Foul an Weil im Mittelfeld, Freistoß OFC

16. Minute: Beim Abstoß rutscht Draband etwas weg, der Ball landet auf Höhe der Mittellinie im Seitenaus

15. Minute: Gießen über die linke Seite. Flanke. Aber zu weit für Hirst

13. Minute: Ecke OFC. Wieder hatten die Kickers den Ball erobert. Daghfous flankte, zu weit. Aber ein Gießener klärte zur Ecke. Die bringt aber nichts ein

10. Minute: TOOOOOOOR - da ist die Führung für den OFC. Weil schickt Pyysalo. Der marschiert Richtung Tor, wird nicht gestört und zieht aus 16 Metern ab. Der Ball landet unhaltbar im rechten Winkel - 0:1

8. Minute: Guter Einsatz von Ikpide, der zweimal nachsetzt. Dann will es der OFC schnell machen, aber Rodas wird gefoult. Freistoß OFC

7. Minute: Der OFC presst, Rodas zwingt Löhe zum Befreiungsschlag. Albrecht arbeitet danach zu sehr mit den Armen. Freistoß Gießen an der Mittellinie

6. Minute: Einwurf OFC. Pass auf Daghfous, aber das Ergebnis ist Abstoß für Gießen

5. Minute: Lange Ball von Gießen. Lovric ist da, schirmt ihn ab und wird umgestoßen. Freistoß OFC

3. Minute: Ecke für Gießen. Weil hatte im Strafraum über den Ball geschlagen. Albrecht klärte. Die Ecke hatte eine zweite Ecke zur Folge und die führte zur dritten. Aber Draband hat den Ball

1. Minute: Los geht's! Der Ball rollt...

+++ Gießen hat Anstoß

+++ Schiedsrichter der Partie ist übrigens Gaetano Falcicchio aus Karlsruhe

+++ Die Teams kommen auf den Platz...

+++ Ein Blick auf die OFC-Fanbanner. Fanclub 2017, Ostkreis-Power, Dreieichenhain, Kollektiv 71, Off-Side, Haaner, OFC-Freunde Limburg, Rot-weiße Brut, Schoppeschicht. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit

+++ Die Teams sind in der Kabine. In rund zehn Minuten soll es losgehen.

+++ Der Gästeblock ist ordentlich gefüllt. Mit rund 500 OFC-Fans hat der FC Gießen gerechnet. Das könnte hinkommen

+++ Organisatorisch ist Aufsteiger Gießen zum Teil noch etwas in der Hessenliga hängengeblieben. Presseplätze (mit Arbeitspult) gibt es hier nicht. Wir haben uns mit einer Bierzelt-Garnitur beholfen, sitzen - ebenso wie das OFC-Fanradio - unüberdacht hinter der Stehgeraden. Schon kurios, wenn man bedenkt, welche Auflagen sonst so erfüllt werden müssen. Zum Glück hat es inzwischen aufgehört, zu regnen.

+++ Der Platz sieht aus der Ferne gut aus, soll aber ziemlich tief sein. An einigen Stellen sinke man geradezu ein, heißt es. Mal schauen, wie die Teams damit zurecht kommen.

+++ Auch nicht schlecht: Während die Aufstellungen vorgelesen werden, ertönt Tatort-Musik. Hoffen wir mal, dass es heute auf dem Platz ähnlich spannend wird

+++ Der OFC wird heute übrigens ganz in Schwarz spielen, Gießen in Weiß

+++ Insgesamt gibt es beim OFC in der Startformation im Vergleich zum Spiel gegen Alzenau vier Wechsel: Lovric, Pyysalo, Ikpida und Daghfous beginnen anstelle von Pezzoni, Schikora, Campagna und Shala

+++ Bei Gießen bilden zwei Ex-Offenbacher die Doppelspitze: Jake Hirst und Cem Kara spielen im Sturm. Auch Trainer Daniyel Cimen hat eine OFC-Vergangenheit, spielte einst für die Kickers in der 2. Liga.

+++ Auf der OFC-Bank sitzen: Seidel; Shala, Kurz, Garic, Lemmer, Scheffler, Reinhard

+++ Beim OFC fehlen Pezzoni (muskuläre Probleme), Gohlke (Rotsperre), Campagna (disziplinarische Gründe) und etwas überraschend auch Schikora, der nun doch gelbgesperrt ist. Eine Verwarnung war nicht der Regionalliga gemeldet worden, der OFC hatte aber vorsichtshalber noch mal nachgefragt.

+++ Willkommen aus Gießen. Beide Teams sind seit vier Spielen sieglos, der OFC verlor zuletzt sogar dreimal in Folge. Heute soll die Wende gelingen, auch um den Abstand zur Abstiegszone wieder zu vergrößern.

Vorbericht zum Spiel

Nach der Heimniederlage gegen den FC Bayern Alzenau und zuletzt drei Punktspielniederlagen in Folge sind die Kickers vor dem Hessen-Duell mit 22 Punkten Tabellenzehnter. Unter der Woche hatte sich der OFC durch ein 7:0 gegen den SV Dreieichenhain für das Viertelfinale des Offenbacher Kreispokals qualifiziert.

Der FC Gießen unterlag am vergangenen Wochenende mit 4:0 beim Bahlinger SC. Mit 16 Zählern steht der von Trainer Daniyel Cimen betreute Aufsteiger auf Tabellenplatz 15.

Für den OFC ist die Begegnung am Samstag das erste Punktspiel gegen den FC Gießen, der erst im Juli 2018 nach der Aufnahme der Fußball-Herrenmannschaften des VfB Gießen in den SC Teutonia Watzenborn-Steinberg entstanden ist.

OFC in Gießen: Die Stimmen vor dem Spiel

OFC-Coach Steven Kessler zur Partie in Gießen: "Gießen hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten in die Liga reingearbeitet und auch wenn sie zuletzt etwas weniger erfolgreich waren, wissen wir um deren Qualitäten. Natürlich sind Spiele gegen Teams, diehinter uns in der Tabelle stehen besonders wichtig. Wir wollen und müssen Gießen auf Distanz halten, indem wir sie zu Fehlern zwingen. Kevin Pezzoni trainiert noch für sich (individuell), Niklas Hecht-Zirpel ist wieder im Mannschaftstraining und auch Luka Garic und Jakob Lemmer sind wieder voll dabei. Im Pokal haben wir jedoch Niklas noch etwas schonen wollen. Jeder Spieler der trainiert ist auch eine Option für den Kader, das gilt für die hiergenannten Rekonvaleszenten, sowie auch für alle anderen Spieler."

Spieler Luka Garic zu seiner Situation: "Ich war nun zwei Monate verletzungsbedingt weg, trainiere aber aktuell wieder voll mit. Auch wenn es hin und wieder ein bisschen zwickt, fühle ich mich absolut einsatzbereit. Es hat mich gefreut, dass ich im Kreispokalspiel wieder mitwirken konnte. Die Kapitänsbinde in diesem Spiel hat mich weiter motiviert und mit Selbstvertrauen ausgestattet."