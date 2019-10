OFC gegen FSV Mainz 05 II: Der Live-Ticker zum Spiel

Am 14. Spieltag der Regionalliga Südwest empfangen die Kickers Offenbach den FSV Mainz 05 II. Der Live-Ticker zum Spiel.

Vorbericht: Kickers Offenbach erwarten FSV Mainz 05 II

Das nächste Heimspiel in der Regionalliga Südwest steht für den OFC an. Am Samstag, um 14 Uhr, empfängt das Team von Trainer Steven Kessler die Mannschaft vom FSV Mainz 05 II. Die Offenbacher Kickers sind nach dem 2:2-Remis im letzten Saisonspiel beim FC Astoria Walldorf weiterhin auf Platz fünf der Tabelle, nun mit 22 Punkten auf der Habenseite.

Die Gäste aus Mainz stehen nur zwei Plätze hinter dem OFC und haben einen Punkt weniger auf dem Konto. Die Zuschauer können sich auf ein Duell auf Augenhöhe einrichten, im Sparda-Bank-Hessen-Stadion. Der Gegner aus Mainz konnte sein letztes Spiel für sich entscheiden. Im heimischen Stadion gab es einen 1:0-Sieg gegen den Bahlinger SC.

In der vergangenen Saison musste der OFC im heimischen Stadion eine 0:1-Niederlage einstecken gegen den FSV Mainz 05 II. In der Rückrunde gelang aber die Revanche in der Rheinland-Pfälzischen Landeshauptstadt. Die Offenbacher Kickers fuhren einen 3:1-Auswärtssieg ein. Torschützen für den OFC waren Firat, Kirchhoff und Garic.

OFC-Trainer Steven Kessler ist erleichtert, dass die Verletzten so langsam zurückkommen: "Das Lazarett lichtet sich. Richard Weil ist wieder voll im Mannschaftstraining. Es ist sehr wichtig, ihn wieder dabei zu haben, vor allen Dingen auch als Stütze und Moralfigur für das gesamte Team. Ronny Marcos OP ist gut verlaufen, er hat keine Schmerzen und sobald die Maske angepasst ist, kann er wieder ins Mannschaftstraining starten. Mainz ist eine technisch gut ausgebildete Mannschaft. Wir wollen jedoch mit unserer Erfahrung und Präsenz dagegenhalten und unser eigenes Spiel durchdrücken."

OFC: Kapitän Weil als Motivator auf der Bank

Selbstbewusst gibt sich Gerrit Gohlke, für den nur ein Sieg zählt: "Mainz hat in den letzten vier Spielen geliefert - 10 Punkte. Wir haben zu Hause zuletzt zweimal gewonnen und wollen diese Siegesserie in unserem Wohnzimmer unbedingt auch fortsetzen."

