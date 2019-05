Kickers Offenbach gegen VfB Stuttgart II: Liveticker zum Spiel

Am 32. Spieltag der Regionalliga Südwest empfangen die Offenbacher Kickers den VfB Stuttgart II. Wir berichten am Freitagabend, ab 19.30 Uhr, im Liveticker. Es ist das vorletzte OFC-Heimspiel der Saison 2018/19.

32. Spieltag: Kickers Offenbach - VfB Stuttgart II

Kickers Offenbach: VfB Stuttgart II: Spielstand: Tore: Verwarnungen: Zuschauer: Schiedsrichter:

+++ Zuschauerzahlen sind immer ein guter Gradmesser dafür, wie zufrieden Fans sind. Bei den Anhängern von Kickers Offenbach ist die Stimmung derzeit im Keller.

+++ Sportgericht lässt Auflage fallen: Nur Geldstrafe für OFC

Vorbericht zum Spiel Kickers Offenbach gegen VfB Stuttgart II

Durch die 0:1-Heimniederlage am letzten Spieltag gegen Aufsteiger FK Pirmasens ist der OFC auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. Der letzte dreifache Punktgewinn gelang den Kickers am 17. März gegen den SC Freiburg ll.

Die U21 des VfB Stuttgart steht vor der Partie auf dem Bieberer Berg unter enormem Druck. Zwar konnte das von Trainer Andreas Hinkel betreute Team am vergangenen Spieltag vor heimischem Publikum Hessen Dreieich klar mit 3:0 schlagen, dennoch stehen die Schwaben mit 28 Zählern auf dem Abstiegsrang 16. Der Rückstand auf den Tabellenfünfzehnten Wormatia Worms beträgt zwei Punkte. "Für die U21 des VfB Stuttgart ist es ein Alles-oder-nichts-Spiel. Bei einer Niederlage ist der Abstieg für sie so gut wie besiegelt. Möglicherweise kommen bei Stuttgart deshalb erneut zwei Spieler aus dem Bundesligakader zum Einsatz, wie schon bei der Begegnung gegen Hessen Dreieich", so OFC-Trainer Daniel Steuernagel.

In der Hinrunde konnte sich der OFC übrigens mit 4:2 beim VfB Stuttgart ll durchsetzen. Zweimal Firat, Akgöz sowie Kirchhoff erzielten Ende Oktober vergangenen Jahres die Offenbacher Treffer vor 445 Zuschauern im Gazi-Stadion auf der Waldau.