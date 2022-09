Live-Ticker: So schlägt sich der OFC beim SGV Freiberg

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach muss in Freiberg ran. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Kickers Offenbach muss am 5. Spieltag der Regionalliga Südwest beim SGV Freiberg ran. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

5. Spieltag SGV Freiberg - Kickers Offenbach -:- (-:-) Tore Karten

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

Offenbach - Auf Kickers Offenbach wartet in der Regionalliga Südwest die nächste Aufgabe. Am 5. Spieltag gastiert der OFC beim Aufsteiger SGV Freiberg und will endlich den ersten Auswärtssieg der Saison 2022/23 feiern. Ausgetragen wird die Partie nicht im Freiberger Sportzentrum, sondern in der Kleiner Arena in Remchingen-Nöttingen. Grund dafür ist, dass die Partie gegen den OFC als Hochsicherheitsspiel eingestuft wurde und die erforderlichen, professionellen Rahmenbedingungen im Freiberger Stadion nicht umgesetzt werden können. Anstoß ist am Samstag (3. September) um 14 Uhr.

Kickers Offenbach: OFC zu Gast beim SGV Freiberg

Am vergangenen Spieltag konnte Kickers Offenbach das Derby gegen den FSV Frankfurt mit 3:1 für sich entscheiden. Durch den Sieg liegt die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt aktuell auf Platz acht der Regionalliga Südwest, vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer SSV Ulm. Der SGV Freiberg holte zuletzt ein torloses Remis bei Hessen Kassel und ist mit vier Zählern Tabellenelfter. Die Partie beim SGV Freiberg ist eine Premiere, denn noch nie gab es ein Duell zwischen dem Aufsteiger in die Regionalliga Südwest und Kickers Offenbach.

Kickers Offenbach: OFC will den ersten Auswärtssieg der Saison

OFC-Spieler Ronny Marcos will im dritten Anlauf den ersten Sieg in der Fremde: „Die Marschroute ist klar. Wir wollen die Auswärtspunkte haben und brauchen sie auch. Durch die ersten beiden Auswärtsspiele ist die Gier umso größer, jetzt den Spieß umzudrehen. Wir müssen über die Mentalität und auch das Selbstvertrauen kommen. Wenn wir das an den Tag legen werden auch die Automatismen greifen.“

Alexander Schmidt, Cheftrainer von Kickers Offenbach, geht optimistisch in die Partie des 5. Spieltags: „Der SGV Freiberg ist kein „normaler“ Aufsteiger. Er hat gute Einzelspieler und hat natürlich auch noch diese Euphorie aus dem Aufstiegsjahr. Es gilt jetzt diese Gier zu haben die Punkte mitzunehmen. Die Trainingswoche war gut, die Jungs waren konzentriert und ich habe ein gutes Gefühl.“ (smr)