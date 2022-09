Live-Ticker: Kickers Offenbach empfängt SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Von: Jörg Moll, Melanie Gottschalk

Die Fans von Kickers Offenbach erwartet ein interessantes Spiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. © Hans-Jürgen Schmidt/imago

Flutlichtspiel in der Regionalliga Südwest: Kickers Offenbach empfängt am Freitagabend die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Wir sind live für Sie dabei.

10. Spieltag Kickers Offenbach - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

18.59 Uhr: Die Mannschaften kommen gleich raus, im Stadion dürften rund 6000 Zuschauer sein, darunter sicher auch 350, 400 aus Fulda.

18.55 Uhr: Die Gäste treten in dieser Besetzung an: Wolf - Ganime, Pomnitz, Reinhard, Schaaf, Siakam, Grösch, Löbig, Hillmann, Frey, Gaudermann. Bank: Zapico Lopez - Ziga, Lüdke, Wüst, Fuchs, Duran, Pfalz, Garic

18.51 Uhr: Und das ist die Offenbacher Startelf: Richter - Moreno Giesel, Zieleniecki, Breitenbach, Marcos - Vetter, Jopek - Garcia, Derflinger, Hermes - Hosiner. Auf der Bank sitzen: Engl (Tor), Rosssmann, Knöll, Saric, Mairose, Lemmer, Wanner, Bozic, Albrecht.

18.48 Uhr: OFC-Interimscoach Alfred Kaminski, der 2018 auch ein Intermezzo als Coach des damals frisch fusionierten Klubs aus den Vereinen Borussia Fulda und TSV Lehnerz hatte, schickt sein Team gegenüber dem 1:0 in Kassel auf zwei Positionen verändert aufs Feld: Für Jakob Lemmer, unter der Woche mit einer Knöchelprellung gehandicapt, und Julian Albrecht (beide Bank) beginnen Björn Jopek nach abgesessener Gelb-Sperre und Lucas Hermes.

18.46 Uhr: Doch für allzu viel Romantik ist kein Platz heute: Für den OFC geht es darum, den ersten Auswärtssieg der Saison in Kassel (1:0) zu bestätigen. Gegen ein Team, das aktuell mit 17 Punkten auf Rang vier steht, drei Zähler vor dem Neuntplatzierten OFC.

18.45 Uhr: Hallo vom Bieberer Berg: Der OFC empfängt im fünften Heimspiel der Saison den furios gestarteten Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Es ist ein Duell, in dem vor allem auf Seiten der Osthessen bei einigen Erinnerungen an vergangene Tage beim OFC aufkommen: Torwart Tobias Wolf, Marius Löbig, Kevin Hillmann, Aaron Frey, Moritz Reinhard, Dominik Wüst und Luka Garic - sie alle haben einst beim OFC gespielt, teils lange auch in der Jugend.

Offenbach - Am Freitagabend (30. September 2022) wartet auf Kickers Offenbach das nächste Heimspiel. Ab 19 Uhr trifft die Mannschaft von Interimstrainer Alfred Kaminski in der Regionalliga Südwest auf die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Am vergangenen Spieltag feierte der OFC seinen ersten Auswärtssieg der Saison beim KSV Hessen Kassel und will an diese Leistungen auch am Freitagabend anknüpfen.

Doch trotz des 1:0-Auswärtssieges gegen den KSV Hessen-Kassel ist Kickers Offenbach in der laufenden Saison mit 14 Punkten weiterhin Tabellenneunter. Ein Sieg gegen die Aufsteiger aus Osthessen würden dem OFC also einen weiteren positiven Push geben, den die Mannschaft gut gebrauchen kann. In Jakob Lemmer droht allerdings der bislang beste Torschütze (vier Treffer) und einer der konstantesten Akteure der Saison angeschlagen auszufallen.

Kickers Offenbach erwartet eine harte Aufgabe in der Regionalliga Südwest

So oder so wird es für Kickers Offenbach keine leichte Aufgabe, denn die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz kommt als Tabellenvierter zum Bieberer Berg. Der Liganeuling hat bereits 17 Zähler auf dem Konto und blieb in den letzten sechs Punktspielen ungeschlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Sedat Gören im Duell zweier Aufsteiger mit 4:1 gegen Wormatia Worms.

Abwehrspieler Jayson Breitenbach hofft auf ein gutes Spiel von Kickers Offenbach gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – ähnlich wie gegen Kassel: „Gegen Kassel haben wir den Kampf gut angenommen, der erste Schritt ist gemacht und jetzt liegt der Fokus auf Fulda. Wir werden gegen diesen laufstarken Gegner gut den Ball laufen lassen müssen und zeigen, dass wir zu Hause immer der Favorit sind“, sagte er vor dem Spiel.

Kickers Offenbach: Alfred Kaminski geht mit Erwartungen in die Partie

Alfred Kaminiski, der Kickers Offenbach interimsweise als Cheftrainer betreut, hat gewisse Erwartungen an seine Mannschaft für das Spiel am Freitagabend: „Letztendlich liegt der Fokus auf uns und was wir am Freitag machen wollen. Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie diese Spielfreude, den Einsatz, den Fokus aus der Trainingswoche mit ins Spiel nimmt und umsetzen kann, denn dann zeigen die Jungs alles was notwendig ist, um dieses Spiel zu gewinnen“, sagte er vor dem Spiel. (msb)