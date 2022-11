Marcos trifft im 110. Pflichtspiel erstmals für OFC

Emotionaler Moment: Ronny Marcos schreit vor der Stehtribüne seine Freude raus. © Hübner

Für Kickers Offenbachs Linksverteidiger Ronny Marcos endete gegen Wormatia Worms eine lange Durststrecke. Entsprechend groß war die Freude beim Routinier.

Offenbach – Die historische Dimension des späten Treffers zum 3:0 gegen Wormatia Worms war Ersan Parlatan zunächst gar nicht bekannt. „Echt? Das war Ronnys erstes Tor für den OFC? Dann muss er ja einen ausgeben“, scherzte der Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach.

Dem Linksverteidiger, nach der Verletzung von Sebastian Zieleniecki Kapitän, war die Freude über den besonderen Moment anzumerken. Als er in der 87. Minute die Kugel flach ins Tor geschoben hatte und damit im 110. Pflichtspiel sein erstes Tor für die Kickers erzielt hatte, stürmte er los, ruderte den Kollegen mit den Armen zu, mitzukommen - und wagte dann den Jubel, den Torjäger so gerne machen: mit den Knien über den Rasen zu rutschen. Die Haltungsnoten waren dem 29-Jährigen egal. „Ich habe mich einfach nur gefreut“, sagte Marcos grinsend: „Ich habe mir ja lange genug Zeit gelassen.“ Seit Juli 2019 steht Marcos beim OFC unter Vertrag, jüngst hatte er bis 2025 verlängert. Offenbach, sagt er, ist längst ein Stück Heimat geworden: „Ich habe mich in diesen Klub verliebt.“ Und die Fans erwidern diese Gefühle. Nach dem Abpfiff ertönten „Ronny Marcos“-Rufe von der Waldemar-Klein-Tribüne. Der Linksverteidiger bedankte sich gerührt und applaudierte. Insgeheim wird der so einsatzfreudige Zweikämpfer hoffen, dass der nächste Jubel nicht so lange auf sich warten lässt. Letztmals traf Marcos am 17. September 2016, damals für den österreichischen Erstligisten SV Ried (2:1 gegen Altach).

