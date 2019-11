„Maximale Unterstützung für Kessler“

Offenbach – Eines kann man Steven Kessler nicht vorwerfen: dass er jammern würde. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Obwohl der Interimstrainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach lange ohne echten Assistenten auskommen musste und auch die übergeordnete sportliche Ebene bis Mittwoch nicht besetzt war, klagte er nie.

Der 44-Jährige, der von der F-Jugend bis zu den Profis alle Teams des OFC durchlief, ist quasi ein treuer Vereinssoldat, der nicht fragt, was die Kickers für ihn tun können, sondern nur, was er für sie tun kann. Das hat auch der neue OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik schnell erkannt und ihm demonstrativ den Rücken gestärkt. Kessler habe eine Aufgabe übernommen, um die er sich nicht gerissen habe, sagte Sobotzik, gab aber zu, dass „die personelle Ausstattung in der Quantität sehr dünn“ gewesen sei. Das hat sich inzwischen etwas verbessert.

Sobotzik ist quasi zugleich der neue Sportchef. Und der einstige Regionalligaspieler Alex Konjevic, bisher nur als Mann fürs Aufwärmprogramm vor den Spielen bekannt, hilft in den kommenden Tagen auch unter der Woche aus. Auf die Frage, ob er darüber froh sei, antwortet Kessler in der für ihn typischen Art: „Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass die Mannschaft Unterstützung bekommt.“ Sobotzik lobt er als „professionellen“ Typen, der „Lust auf Fußball“ verkörpert. Wie lange Kessler, dem Sobotzik „maximale Unterstützung“ versicherte, das Team noch coachen darf, ist unklar. Eigentlich war angedacht, dass er das Amt bis zum letzten Spiel des Jahres am 7. Dezember beim VfR Aalen ausübt. Sobotzik schloss auf Anfrage nicht aus, dass der neue Trainer schon nächste Woche unter Vertrag genommen wird, wollte sich aber nicht festlegen. Zum Anforderungsprofil schwieg er ebenfalls. Bis zu seiner Verpflichtung als Geschäftsführer war bei den Kickers noch ein weiteres Modell diskutiert worden – mit einem Trainer und Sportdirektor in Personalunion. Namen wie Hans-Jürgen Boysen (vereinslos) und Pele Wollitz (Energie Cottbus) waren gehandelt worden, können nun von der Liste gestrichen werden.

Beim Chemnitzer FC arbeitete Sobotzik („Erfolgreiche Trainer sind mega detailverliebt“) in David Bergner (45) mit einem jüngeren Coach zusammen. Er selbst hatte während seiner Zeit als Aktiver die unterschiedlichsten Trainer – wie Horst Ehrmantraut (Eintracht Frankfurt), Otto Rehhagel (1.FC Kaiserslautern), Lothar Matthäus (Rapid Wien) oder Felix Magath (auch Eintracht Frankfurt), der ihn rückblickend am meisten beeindruckt hat.

Viel wird vom Ausgang des Hessenpokalspiels am Samstag (13.30 Uhr) bei Ligarivale Bayern Alzenau abhängen. Gelingt Kessler dort ein Sieg, könnte das Signalwirkung für die letzten drei Punktspiele des Jahres haben. Hält der Negativtrend an, laufen die Kickers Gefahr, auf einem Abstiegsplatz zu überwintern, was die Verantwortlichen zum vorzeitigen Handeln zwingen könnte. Der Interimscoach des OFC vermittelt vor dem Duell in Alzenau nicht den Eindruck, dass ihn die Gedanken um seine Zukunft beschäftigen. Er lässt ohnehin keinen Blick in sein Seelenleben zu, spricht nur über seine Mannschaft und die kommende Aufgabe.

Im Training habe er zuletzt eine „positiv, aggressive Stimmung“ verspürt, so Kessler. Jedem im Team sei bewusst, dass man „in einem K.o.-Spiel viel erreichen kann und wir im Spiel vor zwei Wochen einiges haben liegen lassen“. Doch was muss sich ändern? „Wir müssen es einen Tick besser machen im Pressing“, sagt der OFC-Coach. Bis zum 0:1 kurz nach dem Seitenwechsel sei es zwar recht gut gelungen, den Gegner vom Tor wegzuhalten. „Wir hatten auch einige gute Ballgewinne durch das Pressing, haben aber leider nichts daraus gemacht.“ Am Ende habe auf dem vom Regen aufgeweichten Platz „der Sprit gefehlt. Jetzt hat es seit zwei, drei Tagen nicht geregnet, da sollte es für 90 Minuten reichen“.

Die personelle Situation in der Innenverteidigung bleibt angespannt. Abwehrchef Kevin Pezzoni fällt aus, Lucas Albrecht (ebenfalls muskuläre Probleme) drehte zuletzt alleine Runden. Dafür ist der in der Liga gesperrte Gerrit Gohlke spielberechtigt.