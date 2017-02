Mehic schwärmt von „großer Harmonie“

Offenbach - Überzeugung, Zweckoptimismus oder ein Mix aus beidem? Sead Mehic, der Sportdirektor der Offenbacher Kickers, hat der Mannschaft ein Lob ausgesprochen – zu einem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt.

In knapp zwei Wochen wird es für die Offenbacher Kickers wieder ernst, dann beginnt mit dem Spiel bei Schlusslicht FC Nöttingen die Restsaison der Fußball-Regionalliga Südwest. Mehic hat jetzt schon keine Zweifel daran, dass das Team bestens gerüstet ist. „Die Mannschaft ist gut vorbereitet“, sagt der Sportdirektor auch mit Blick auf das zurückliegende Trainingslager auf Zypern. Die Spieler machten dort auf ihn nicht nur im Training einen guten Eindruck, sondern auch in den Partien gegen die Erstligisten Korona Kiele (0:1) und Partizan Belgrad (2:1).

„Die Leistung in den beiden Testspielen war die Bestätigung dafür, dass diese Woche notwendig war“, stellt Mehic klar. Aus eigener Kraft stemmen konnte der OFC das Trainingslager bekanntlich nicht. Auch bei der Verpflichtung eines Stürmers wäre man auf fremdes Geld angewiesen gewesen. So weit, dass ernsthaft verhandelt wurde, kam es jedoch gar nicht. Entweder forderten die Kandidaten zu viel oder die OFC-Verantwortlich waren nicht von deren Fähigkeiten überzeugt. Torwart Levent Vanli (24, zuletzt vereinslos) bleibt somit der einzige Winter-Zugang. Verstärkung für den Sturm? Fehlanzeige. Der Sportdirektor verteidigt die Zurückhaltung bei den Transfers aber. „Eine Verstärkung ist jemand, der einem weiterhilft. Und wir werden nicht irgendwas machen, nur weil es das Umfeld fordert“, so Mehic.

Das Vertrauen in den aktuellen Kader sei nicht nur der Tatsache geschuldet, dass das Geld für Zugänge fehlt, stellt der 41 Jahre alte Ex-Profi klar. Man sei tatsächlich vom Potenzial der Mannschaft überzeugt. So habe man in den Gesprächen mit den Spielern bereits signalisiert, dass man einen Großteil des Teams halten wolle. „Von den Jungs hat keiner geäußert, dass er nicht bleiben will. Es herrscht eine große Harmonie“, so Mehic. Es seien aber nur erste Gespräche gewesen. Dass die sportliche Situation ungeklärt ist, macht die Situation nicht einfacher.

Schick! Dieses Hotel beziehen die OFC-Spieler Zur Fotostrecke

Angesichts von zwei Zählern Rückstand auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz bei nur noch 13 ausstehenden Spielen deutet aber nichts auf eine schnelle Entscheidung hin. Mehic jedoch versprüht Optimismus, auch weil sich einige Spieler, die in der ersten Saisonhälfte selten spielten oder nur selten überzeugten, in einem Aufwärtstrend befinden. So bestätigte Mittelfeldspieler Ko Sawada seine ansteigende Form. Und Stürmer Konstantinos Neofytos, der in der Liga erst zweimal traf, hatte gegen Belgrad ein Erfolgserlebnis, wenn auch nur per Elfmeter. „Das freut mich für ihn, weil er immer hart arbeitet“, lobt Mehic. Herausgeholt hatte den Strafstoß Jan-Hendrik Marx, der auch wegen einer Meniskusverletzung diese Saison erst viermal zum Einsatz kam. „Er funktioniert nach seiner Verletzung wieder“, freut sich der Sportdirektor, der künftig noch mehr Zeit für die Kickers hat. Sein Vertrag als Trainer der SG Bad Soden (Achter der Verbandsliga Nord) wurde gestern aufgelöst. „Zeitlich wäre es ab kommender Saison ohnehin nicht mehr vereinbar gewesen“, so Mehic. „Wir haben uns daher geeinigt, diese Angelegenheit jetzt schon zu regeln.“ Nachfolger ist Tino Schmitt (zuletzt SF Oberau).

Am Sonntag (14 Uhr) testen die Kickers bei Borussia Mönchengladbach II, dem von Arie van Lent (einst OFC) gecoachten Spitzenreiter der Regionalliga West. (cd)