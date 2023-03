Mehr als 50 ehemalige OFC-Größen beteiligen sich vor dem Spiel gegen Balingen an Trauer-Geste für Suat Türker

Beim Hessenpokalspiel in Fulda (1:0) wurde das Banner erstmals gezeigt. Am Freitag wird es vor dem Spiel über den Rasen getragen. © Harald Bremes

Ersan Parlatan, Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, ist schwer beeindruckt. „Es ist ein trauriger Anlass, aber eine sehr schöne Aktion“, sagt er.

Offenbach - Vor dem Heimspiel gegen die TSG Balingen an diesem Freitag werden mehr als 50 ehemalige Spieler des OFC an den am 12. Februar verstorbenen früheren Stürmer Suat Türker gedenken. Gemeinsam werden sie einen von der Szene Offenbach beim Hessenpokalspiel in Fulda (1:0) erstmals gezeigten Banner (Foto) über den Rasen tragen. Angekündigt haben sich viele Weggefährten Türkers, der zwischen 2003 und 2008 auch drei Jahre in der 2. Liga für Offenbach stürmte. Beispielsweise Regis Dorn. Der Franzose bildet mit Türker zwischen 2005 und 2007 einen gefürchteten Angriff. Der 43-Jährige wird heute gegen 18.30 Uhr ebenso den Banner tragen wie die früheren Mitspieler Stephan Sieger, Ramazan Yildirim oder Thorsten Judt. Auch Ex-Präsident Dieter Müller hat zugesagt. Initiator Achim Enders, der die OFC-Traditionsloge organisiert, ist beeindruckt: „Die Rückmeldungen sind überwältigend.“ Damit möglichst alle diese besondere Form der Anteilnahme für einen der großen Spieler des OFC in diesem Jahrtausend miterleben, bitten die Verantwortlichen um rechtzeitige Anreise. Die Aktion wird um 18.30 Uhr gestartet. Um 19 Uhr ist Anpfiff der Regionalligapartie. Jm/Foto: Hübner