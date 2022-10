„Mit guter Stimmung macht's mehr Spaß“

Von: Jörg Moll

Teilen

„Es geht nur miteinander“: OFC-Torwart David Richter ist ein gutes Verhältnis mit Mitspielern und ein enger Draht zu den Fans wichtig. © Hübner

Hinter OFC-Torwart David Richter liegt eine turbulente Zeit. Der 23-Jährige will nur noch nach vorne schauen und wieder mit der nötigen Lockerheit seine Aufgabe zwischen den Pfosten bewältigen. Gegen Walldorf soll wieder die Null stehen.

Offenbach – Das Lächeln ist zurück bei David Richter. Und damit ist der Torwart des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach nicht alleine. „Die Stimmung bei uns ist super“, sagt der 23-Jährige: „Und wenn sie gut ist, macht es einfach mehr Spaß.“ Und das ist für einen wie ihn, der stets authentisch daher kommt und viel über Emotionen ableitet, wichtig. „Emotionen müssen raus“, sagt Richter. In dieser Saison, die nach 15 Punkten aus zehn Spielen alles andere als wunschgemäß läuft, hat er die gesamte Palette durchlebt – und viel daraus gelernt. „Ich bin noch jung und in einer Findungsphase“, räumt er ein: „Aber ich habe meine Lehren daraus gezogen.“

Richter gehörte zu jener Spezies Spieler, denen der Umbruch im Sommer nicht leicht von der Hand ging. Die Lockerheit, mit der er im Winter für den schwer verletzt ausgefallenen Routinier Stephan Flauder ins Tor gegangen war und sich schnell in die Herzen der Fans gespielt hatte, war weg. „Dass es schwer werden würde, wieder ins Tor zu kommen, ist mir im Kopf herumgeschwirrt“, räumt er mit Blick auf die durchaus ungewohnte Konkurrenzsituation ein.

Dazu kam, dass er sich in Sascha Rausch auf einen neuen Torwarttrainer einstellen musste („Wir hatten neue Abläufe, aber mittlerweile hat es geklickt“). In Maximilian Engl (24/vom FC Augsburg II gekommen) hatte in der Vorbereitung ein ambitionierter Zugang den Kampfs um die Nummer eins aufgenommen. Und Richter zeigte ungewohnte Nerven und fing an zu grübeln. „Dann haben wir auch noch das erste Spiel verloren“, erklärt er. Am fünften Spieltag folgte der erste große Cut. Engl, zwischenzeitlich nach einer Kniescheibenverletzung wochenlang raus, rückte in Freiberg (2:2) für Richter ins Tor, kassierte ein Gegentor aus 50 Metern, war auch im Spiel danach gegen den VfR Aalen (3:1) nicht souverän, weshalb der mittlerweile entlassene Coach Alexander Schmidt wieder umschwenkte. „Der Trainer hatte das so entschieden, da kann ich nicht auf die Barrikaden gehen“, meinte Richter, der danach auch das Gespräch mit Engl suchte und konstatiert nun, auch mit Blick auf den dritten Torwart Michael Zadach: „Es geht nur miteinander, wir harmonieren gut als Torwartteam.“

Gespräche hat Richter in dieser speziellen Zeit viele geführt. „Meine Freundin hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten, ihr habe ich die Situation andauernd um die Ohren gehauen“, sagt Richter heute wieder lachend. Auch mit Freunden – und mit dem langjährigen Torwarttrainer René Keffel – sprach er viel, Erst recht mit den Abwehrkollegen darüber, was schief gelaufen war. Richter selbst suchte nach den Ursachen für die verlustig gegangene Lockerheit und die schwankenden Leistungen. Und er fand Lösungen. „Ich habe den Schalter umgelegt, mache mir nicht mehr so den Kopf“, sagt er. Was zu erfreulichen Nebeneffekten führt: Mittlerweile ist auch im Hause Richter wieder Gelassenheit eingekehrt.

Dass beim 1:0 in Kassel erstmals die Null stand, „war wichtig für den Kopf – und zwar für alle“, erklärt er. Umso ärgerlicher, dass sie beim 1:1 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz nicht stand. „Das Gegentor war sehr ärgerlich, aber wir haben das Spiel nicht deswegen nicht gewonnen. Wir haben einfach vorne die Chancen nicht genutzt.“ Und das treibt einen wie Richter in die emotionale Achterbahn.

Doch weil unter Interimscoach Alfred Kaminski eine gewisse Lockerheit Einzug gehalten hat, blickt Offenbachs Nummer eins positiv in die Zukunft. „Wir müssen in die Spur kommen vor den wichtigen Wochen“, sagt er und verweist auf danach anstehende Partien beim VfB Stuttgart II sowie gegen die Topteams TSV Steinbach Haiger und SSV Ulm 1846.

Und dazu wäre ein Erfolgserlebnis gegen Walldorf wichtig. „Hauptsache zu null, gerne auch 3:0“, fordert Richter. Gelingt der erhoffte vierte Heimsieg, ist fest damit zu rechnen, dass der OFC-Torwart wieder vor der Waldemar-Klein-Tribüne feiert - und mit Sprechchören gefeiert wird. „Das ist ein schönes Gefühl“, räumt er ein, vor allem, weil er, anders etwa als Maik Vetter, noch gar nicht lange im Verein sei. „Aber ich mache das nicht aus Show. Mir ist wichtig, dass eine Verbindung da ist mit den Fans. Und für sie ist es doch super, wenn sie jemanden haben, mit dem sie sich identifizieren können.“

Richter zieht augenscheinlich viel aus dem engen Draht zum Anhang. „Es ist etwas komplett anderes als in meiner Zeit bei Union Fürstenwalde“, betont er: „Damals haben wir vor 500 Leuten gespielt, es ging dreimal um den Klassenerhalt.“ Nun spielt er regelmäßig vor 6000 Zuschauern, „selbst unter der Woche fahren 200 Fans mit nach Balingen, da ist es einfach wichtig, die Fans im Boot zu haben“.