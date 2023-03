Mit Mut, Wut und Willenskraft

OFC Parlatan wirbt vor Heimspiel gegen Balingen um Geduld: „Das ist einfach ein Prozess“

+ © Hübner „Es geht nur gemeinsam“: Stürmer Dejan Bozic (links) wirbt um Unterstützung. © Hübner

Die Motivation zur Reaktion ist groß beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Die TSG Balingen soll die Wut nach der jüngsten Niederlage in Aalen zu spüren bekommen.

Offenbach – Dejan Bozic kennt die Besonderheiten Offenbacher Fußball-Kultur mittlerweile bestens. Der Stürmer, seit Sommer 2021 und noch bis Juni beim Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach unter Vertrag, zeigt großes Verständnis dafür, dass der Anhang nach dem jüngsten 0:2 beim VfR Aalen alles andere als amüsiert war. „Dass die Fans sauer sind, ist klar. Nach so einem Spiel ist man nicht enttäuscht, man ist wütend“, erklärt der 30-Jährige. Die Wut soll nun an diesem Freitag (19 Uhr) die TSG Balingen zu spüren bekommen.

Das erwartet auch Ersan Parlatan von seiner Mannschaft. „Ich erwarte eine Reaktion, ich erwarte, dass sie mit Wut auf den Platz geht, mit Mut und mehr Willenskraft“, fordert der OFC-Trainer. Der 45-Jährige, seit Mitte Oktober Trainer in Offenbach, räumte ein, bei seiner Mannschaft noch immer Dinge neu kennenzulernen und wirbt daher um die in Offenbach so ungern praktizierte Geduld. „Das ist einfach ein Prozess“, sagt er mit Blick auf so manche Überraschungen, die die Spieler ihrem Trainer gelegentlich noch immer bereiten können. In positiver wie in negativer Hinsicht, wie etwa jüngst in Aalen. Auch aus dem 0:2 hat der Kickers-Coach wertvolle Erkenntnisse gezogen. Für die nahe Zukunft, aber auch für die Planungen der neuen Saison, wie er betont.

„Ich dachte, dass wir gegen tiefer stehende Gegner dominanter auftreten“, räumt Parlatan ein. Stattdessen musste er miterleben, wie sein Team in Aalen viel einfache Fehler im eigenen Spiel einstreute, zu oft zweite Bälle verlor und vorne die (wenigen) Chancen nicht nutzte. Sein Fazit: „Ich dachte, wir wären da weiter.“

Am grundsätzlichen Willen, es gut machen zu wollen, hegt Parlatan allerdings keinen Zweifel. Wille und Einsatzbereitschaft biete das Team stets an. „Es ist auch keine Frage von Alt oder Jung“, betont er: „Es geht ausschließlich um Leistung.“

Ein Problem, mit dem Parlatan im neuen Jahr aufgrund einer speziellen personellen Konstellation zu kämpfen hatte, ist die Effizienz vor des Gegners Tor. Nach dem Abgang von Jakob Lemmer (8 Tore, 4 Vorlagen), dem selbst forcierten Abschied von Törles Knöll (3/2) sowie dem anfänglichen verletzungsbedingten Fehlen von Björn Jopek (5/4), Christian Derflinger (4/2) und Dominik Wanner (4/4) standen ihm fünf Akteure nicht zur Verfügung, die für insgesamt 38 Torbeteiligungen verantwortlich zeigten. In Mike Feigenspan war zwar ein neuer Akteur hinzugekommen, der aber zuletzt wenig Spielpraxis hatte.

Mittlerweile hat sich die Situation aber wieder entspannt. Bis auf den gelbgesperrten Dominik Wanner stehen Parlatan für die Partie gegen Balingen alle Akteure des Kaders zur Verfügung. Auch Christian Derflinger hat seine Verletzung am Spann kuriert und ist als Kaderalternative einsatzbereit. Gleiches gilt für Maik Vetter.

Auch Dejan Bozic wurmt die eigene Quote (3 Tore/2 Vorlagen) mächtig, auch wenn seine Erklärung durchaus missverständlich daherkommt: „Als Stürmer wirst du an Toren gemessen. Aber wenn ich jede Chance reinmachen würde, würde ich nicht hier spielen.“ Heute Abend heißt die Realität Regionalliga für den 1,94 Meter großen Angreifer, der in Aalen immerhin drei Chancen hatte – im Gegensatz zu seinem Mitstreiter Lucas Hermes, dem die Torgefahr völlig abgegangen war. Das ist weder Parlatan noch OFC-Geschäftsführer Matthias Georg entgangen. Gleichwohl aber werden sie nicht müde zu betonen, um was es geht für die Offenbacher Kickers. „Wir dürfen nicht jedes Mal alles in Frage stellen“, hatte Georg zuletzt auch bei der Jahreshauptversammlung gefordert: „Und das müssen wir auch nach Niederlagen leben.“ Wie das am besten geht, hat Dejan Bozic längst verinnerlicht. „Es geht nur zusammen“, wirbt er um Unterstützung der Fans.

Trainer Ersan Parlatan denkt ähnlich, wobei sein Verständnis für die Reaktionen der Fans bemerkenswert ist: „Wenn ich zehn Jahre lang das Gleiche höre, würde ich mir auch schwer tun, das zu glauben.“ Der Erfolg aber, da ist sich Parlatan sicher, werde sich nur einstellen, wenn Vertrauen da ist in alle Beteiligten – und Geduld.

