Mit welcher Formation startet Kickers Offenbach in die zweite Saisonhälfte?

+ © hübner Almin Mesanovic (vorne), der noch in der U19 spielen darf, aber kürzlich seinen ersten Profi-Vertrag beim OFC unterschrieb, erhielt während der Vorbereitung auf die Restsaison viel Spielzeit und machte seine Sache sehr gut. © hübner

Elf aus 18 - so lautet die Erfolgsformel für Regionalligist Kickers Offenbach im Hessenpokalspiel bei der SG Barockstadt.

Offenbach – 18 Akteure hat Ersan Parlatan, Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, in der letzten Vorbereitungspartie (1:1 bei Hoffenheim II) eingesetzt. Aber welche Startelf bietet er am Samstag (14 Uhr) im Hessenpokal-Viertelfinale beim Ligarivalen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz auf? Und in welcher Formation?

Fest steht bisher nur, dass In Maik Vetter (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Christian Derflinger (Schmerzen am Spann) zwei Spieler fehlen werden. Und: Im 4-4-2 machten die Kickers in Hoffenheim nach dem Seitenwechsel eine wesentlich bessere Figur als zuvor im eigentlich bevorzugten 4-2-3-1. Geschäftsführer Matthias Georg sagt allerdings, dass die Partie in Fulda „ein völlig anderes Spiel“ werde. Dort gehe es vor allem darum, gewisse Tugenden auf den Platz zu bringen. Wer hat also unter Berücksichtigung dieser Aspekte wo die Nase vorne?

TOR

Parlatan achtete während der Vorbereitung darauf, dass alle Torhüter Spielzeit erhielten, auch die Nummer drei Michael Zadach, die in der Liga bislang lediglich fünfmal Kader stand. Die erfreuliche Erkenntnis: Alle Schlussleute zeigten gute Leistungen. An der Rangfolge hat sich freilich nichts geändert. David Richter bleibt die Nummer ein, Maximilian Engl die erste Alternative.

ABWEHR

Die Rückkehr von Kapitän Sebastian Zieleniecki hat ein Luxusproblem zur Folge. Für den zweiten Platz in der Innenverteidigung drängt sich nämlich ein Duo auf: Jayson Breitenbach und Maximilian Rossmann hatten während der verletzungsbedingten Abwesenheit Zielenieckis einen sehr guten Job gemacht und bestens miteinander harmoniert. Letztlich wird es auch um die Frage gehen, welche Kombination besser zu welchem Gegner passt. Während Rossmann (1,92 Meter) ebenso wie Zieleniecki (1,88) eine echte Abwehrkante ist, löst Breitenbach (1,83) viele Situationen durch Antizipation sowie Schnelligkeit und schaltet sich oft mit Vorstößen ins Offensivspiel sein. Sein Vorteil: Er ist eigentlich gelernter Außenverteidiger. Und so spricht einiges dafür, dass er rechts beginnen wird. Wenngleich Eigengewächs Vincent Moreno (20) dort in der Vorbereitung seine ansteigende Form bestätigte. Ronny Marcos ist links konkurrenzlos. Jakob Zitzelsberger steht als Alternative parat, auch fürs Abwehrzentrum.

MITTELFELD

Vor der Abwehr ist Björn Jopek im Zentrum als Schaltstelle gesetzt. Rechts war die Frage zu lösen, wie der Abgang von Jakob Lemmer (Dynamo Dresden) kompensiert werden soll. Hier galt Dominik Wanner als mögliche Alternative. Nach muskulären Problemen trainiert er inzwischen zwar wieder auf dem Platz, ein Einsatz im Fulda käme aber zu früh. So wird Winter-Zugang Mike Feigenspan wohl seine Chance erhalten. Shako Onangolo steht als Alternative bereit. Alles andere hängt auch von der taktischen Formation ab. Im 4-2-3-1 wäre Semir Saric der erste Kandidat für die zentrale offensive Position. Im 4-4-2 sammelte er links Pluspunkte, wäre dort ein ernsthafter Konkurrent für Rafael Garcia.

Für die zentrale Position als Partner von Jopek bieten sich nach Vetters Ausfall immer noch drei Kandidaten an. In der Vorbereitung den besten Eindruck hinterließ überraschend in Almin Mesanovic der Jüngste: Aber traut Parlatan dem 19-Jährigen bereits zu, diese wichtige Rolle von Beginn an in einem Pflichtspiel auszufüllen? Julian Albrecht ist zwar nur zwei Jahre älter, hat aber schon über 50 Regionalliga-Spiele absolviert. Und der bisher in der Liga selten eingesetzte Jost Mairose (24) machte in der Vorbereitung einen Sprung nach vorne.

STURM

Egal, ob in der Variante mit einer oder zwei Spitzen: Der 1,94 Meter große Dejan Bozic (30) ist als Zielspieler im Angriff die erste Wahl, wenngleich er in den fünf Testspielen leer ausging und seine Quote in der Liga (zwölf Spiele, zwei Tore, eine Vorlage) ausbaufähig ist. Beim Test in Hoffenheim harmoniert er nach der Pause im 4-4-2 mit dem laufstarke und schnellen Lucas Hermes an seiner Seite sehr gut. Als zweite Spitze kommt der 22-Jährige ohnehin am besten zur Geltung. Er kann auch auf dem rechten Flügel spielen. Der erstliga-erfahrene Philipp Hosiner (33) ist ein anderer Spielertyp als Bozic, kleiner (1,79), aber wendiger – und auch als hängende Spitze oder Zehner einsetzbar.