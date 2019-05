„Müssen Charakter zeigen“

Jan-Hendrik Marx, der nach Mannheim wechselt, absolviert am Freitag sein 93. Pflichtspiel für die Kickers. „Er hat zuletzt gute Leistungen gebracht und ist immer noch OFC-Spieler“, so Trainer Daniel Steuernagel. F: hübner

Offenbach – Im Alter von 51 Jahren hat sich Rene Keffel gestern bei der Übungseinheit der Offenbacher Kickers noch einmal selbst ins Tor gestellt. Das Fazit: Der einstige Zweitliga-Keeper kann es immer noch. VON CHRISTIAN DÜNCHER

„Er hat überragend trainiert und sich eigentlich empfohlen“, scherzte Chefcoach Daniel Steuernagel. Im Heimspiel am Freitag (19. 30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart II wird Keffel freilich nicht das Tor hüten, obwohl den Kickers auf dieser Position ein Engpass droht.

Daniel Endres, die etatmäßige Nummer eins, trainierte gestern nicht und wird auch heute pausieren. Grund sind Probleme mit dem Sprunggelenk, die Endres schon länger plagen. „Wir müssen sehen, ob es am Freitag bei ihm Sinn macht“, sagt Steuernagel. Der erste Ersatzmann, Sebastian Brune, fällt ebenso wie Kapitän Benjamin Kirchhoff (beide krank) und Christos Stoilas (verletzt) aus. Maik Vetter ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt.

Und so könnte es sein, dass Torwart Nummer drei, Bilal Jomaa Zabadne, zum Saisondebüt kommt. Auf der Ersatzbank würde dann zum ersten Mal Angelo Tramontana sitzen, der aktuell die Nummer eins der U19 ist, da sich dort Gian-Luca Klahr verletzt hat. Während der OFC also möglicherweise mit einem 20- und einem 17-jährigen Torwart antritt, stellt sich Steuernagel darauf ein, dass die noch gegen den Abstieg kämpfenden Schwaben erneut Unterstützung von zwei Akteuren aus dem Erstliga-Kader erhalten. Beim jüngsten 3:0 gegen Hessen Dreieich waren U21-Nationalspieler Timo Baumgartl und Erik Thommy zum Einsatz gekommen.

„Für den VfB geht es ums Überleben“, erwartet Steuernagel einen entschlossenen Gegner, aber auch eine Reaktion seiner Mannschaft. „Wir haben jetzt dreimal zu Hause nicht die Ergebnisse erzielt, die die Zuschauer von uns erwarten. Jetzt gilt es, Charakter zu zeigen. Da spielt auch keine Rolle, ob Bilal oder Daniel bei uns im Tor steht.“

Die jüngste 0:1-Heimpleite gegen Pirmasens wurde noch einmal aufgearbeitet. „Wir haben 28-mal auf das Tor geschossen, hatten acht Großchancen. Das sind Topwerte“, sagt der Trainer. Das gelte auch für die Passquote (87 Prozent) und den Ballbesitz (70 Prozent). „Wir haben aber viele Entscheidungen getroffen, die nicht gut waren“, so Steuernagel. „Und wenn man dann früh durch einen individuellen Fehler in Rückstand gerät und viele Chancen ungenutzt lässt, geht das Kopfkino irgendwann los.“

Um die Köpfe frei zu bekommen, wurde diese Woche weniger analysiert. Die Spieler trainierten zumeist in Gruppen. „Es bringt nichts, jetzt draufzuhauen“, betont der Trainer. „Jeder weiß, um was es geht.“ Auch Jan Hendrik Marx. Das Eigengewächs wird den auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wechselt stattdessen in die 3. Liga. Und zwar ausgerechnet zum Aufsteiger und Erzrivalen SV Waldhof Mannheim, was im Umfeld freilich nicht überall gut ankommt.

Er habe „unglaublich schöne Jahre beim OFC“ gehabt, sagte der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger. Nun will er allerdings den „nächsten sportlichen Schritt“ machen. Steuernagel bedauert das, hat jedoch bereits Kandidaten im Auge: „Alles andere wäre total amateurhaft. Wir beschäftigen uns mit der Umstrukturierung des Kaders.“ Diesem wird auch weiter Moritz Reinhard angehören. Die Kickers haben die Option gezogen.